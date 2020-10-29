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立訊財報報喜 擴張下有隱憂

記者李仲維／綜合報導

收購台灣緯創在昆山和江蘇的兩家子公司，成大陸首家iPhone代工廠的立訊精密發布第3季財報，淨利人民幣21.4億元（約3.2億美元），年增54.5%，已連續九季單季獲利增速超過50%。但也有多項數據亮起紅燈，逼近或超過警戒線。

界面新聞報導，在市值上，立訊精密和海康威視是A股「唯二」兩家市值超過人民幣4000億元的電子類股公司。狂攬蘋果訂單，持續高速增長的業績，成為支撐立訊精密市值成長動力。

立訊精密預估，今年全年淨利將達人民幣70.7億元至73.1億元，較去年的47.1億元增長50%至55%。

立訊披露的第3季財報顯示，公司前三季營收為人民幣595.28億元，年增57.3%；淨利人民幣46.8億元，年增62.1%。其中，第3季淨利人民幣21.4億元，年增54.5%。公司已連續九季單季獲利增速超過50%。

此外，公司第3季銷售毛利率恢復至新冠疫情前的較高水準，第1、2、3季銷售毛利率分別為15.9%、20.1%和22.4%。

不過在業績高速增長、公司急速擴長的同時，立訊精密也有隱憂。經營活動產生的現金流量持續下降至負數、公司存貨激增逾一倍至人民幣170億元、短期借款逾80億元、資產負債率大幅上升至歷史新高59.5%等，立訊精密多項數據亮起紅燈，逼近或超過警戒線。

立訊精密以小型精密件起家，切入蘋果供應鏈後，從iPhone和Macbook連接器電纜製造，到成為AirPods的整機製造商，立訊精密已與蘋果深度綁定。2019年、2020年上半年，公司外銷營收占比已超過90%。

根據中研產業研究院的數據顯示，Apple AirPods的銷售數量占無線耳機市場71%的營收，立訊精密拿下蘋果70%的AirPods Pro訂單，這成為立訊精密的主要營收來源。財報更顯示，消費電子業務的增長，也是得益於蘋果訂單的增加。

有陸媒引述知情人士稱，蘋果已在內部討論明年上半年推出入門款的AirPods，立訊精密有望獲得新款無線耳機的大部分訂單。另有蘋果供應鏈人士稱，立訊精密被要求預備更多的iPad、筆記型電腦等產品產能。

蘋果供應鏈 人民幣 營收

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