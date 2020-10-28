總規模人民幣200億！鴻海攜手中保投資 籌設私募基金

鴻海集團27日宣布與大陸官方指標性投資平台中保投資合作，將籌設總規模人民幣200億元的私募基金。圖為鴻海董事長劉揚偉。（本報資料照片）

鴻海 集團積極尋找潛力投資 標的，擴大技術與營運能量，27日宣布與大陸官方指標性投資平台中保投資合作，將籌設總規模人民幣 200億元的私募基金，鎖定電動車、數位健康、機器人、新世代行動通訊、人工智慧（AI）、半導體等領域標的。

鴻海集團大陸官方平台27日發出訊息指出，富士康與中保投資透過線上連線方式，於台北及上海兩地同步簽署戰略合作協議，是雙方首度展開合作，由鴻海集團董事長劉揚偉、中保投資董事長任春生代表簽署協議，目標藉由此次合作，擴大各自優勢。

據了解，該新設立的私募基金由中保投資負責大陸當地籌資與投資，鴻海集團身為戰略夥伴，因具備產業指標領域知識，將能推薦適合的集團「3+3」布局的標的，相關標的將在大陸當地市場尋找。

中保投資大有來頭，根據該公司官網介紹，成立時間為2015年，過去主導的多項基金是大陸國務院審批與大陸銀保監會下屬機構，屬於官方投資平台，長期背負官方政策投資使命，雙方此次簽約合作，目標支持鴻海集團在大陸市場的創新科技產業布局。

根據雙方規劃，將設立合資公司，鴻海集團擔任基金的普通合夥人，該私募投資基金首期計畫規模人民幣100億元，總規模目標人民幣200億元，並共同設立市場化平台。

該平台將由中保投資運用融資管道負責，鴻海集團則提供優質的資產標的，換句話說，因為鴻海集團具備科技服務業的領先能力，因此較能篩選值得投資、具有前景的標的。

鴻海集團大陸官方平台發布新聞稿提到，劉揚偉在連線簽約時表示，鴻海集團目前正擴大對「3+3」產業戰略布局，即電動汽車、數位健康、機器人三大產業，以及新世代行動通訊、AI、半導體三大技術。

劉揚偉強調，鴻海集團一直致力於成為「科技的鴻海」，始終以提供先進的技術，讓產品產生價值，進而創造智慧生活為己任。此次雙方戰略合作，以互利共贏，共同推動高科技產業的目的，實現優質資產與長期資本、卓越基金管理的有機融合。

依據說明，私募基金的主要募資對象為包括母基金、保險資金在內的機構投資者。雙方將以電動汽車、數位健康、機器人、新世代行動通訊、人工智慧、半導體等重點聚焦投融資項目進行深度合作，同時在人才培養、業務培訓及宣傳等領域探索新的合作模式。