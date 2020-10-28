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規模超越特斯拉 上汽大眾電動車投產

記者林則宏／綜合報導
上汽大眾MEB工廠27日正式投產。（取材自臉書）
上汽大眾MEB工廠27日正式投產。（取材自臉書）

又一座電動汽車超級工廠在上海竣工投產。總投資達人民幣170億元（約25.4億美元）的上汽大眾工廠，首款量產電動車型ID.4 X 27日正式生產，規畫年產能30萬輛，滿產後年產值可望達人民幣580億元（約86.5億美元）。

上海解放日報旗下新媒體上觀新聞報導，這座上汽大眾的全新整車廠，也是全球首座新建的MEB（意指使用同樣零件規模化生產多款純電動車）平台工廠，投資額比特斯拉上海廠一期項目還高出人民幣10億元。

大眾汽車（Volkswagen）還宣布，未來五年內將投入500億美元推動集團向電動化轉型。

上海報業集團旗下新媒體界面新聞指出，上汽大眾MEB工廠占地40.56萬平方公尺，規畫年產能30萬輛。2018年10月正式動工興建，未來滿產後年產值可望達到人民幣580億元。

報導稱，上汽大眾MEB工廠是大眾汽車集團全球首座新建、100%用於純電動汽車製造的MEB工廠。目前，大眾汽車集團在中國共有兩座MEB工廠，另一座是位於廣東佛山的一汽大眾，在原有生產設施的基礎上改建而成。

根據上汽大眾早前在大陸工信部的車型申報資料，上汽大眾版本的ID.4車型驅動電機的額定功率為70千瓦，最大功率150千瓦，最高車速160公里，電池採寧德時代的三元鋰電池。

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