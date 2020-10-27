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螞蟻A股IPO 募資衝198億美元

記者蔡敏姿／綜合報導
螞蟻集團26日公告，按此次發行價格每股人民幣68.8元計算，若A股超額配售選擇權全額行使，預計募資總額為人民幣1321.86億元。（歐新社）
螞蟻集團26日公告，按此次發行價格每股人民幣68.8元計算，若A股超額配售選擇權全額行使，預計募資總額為人民幣1321.86億元。（歐新社）

螞蟻集團26日公告，按此次發行價格每股人民幣68.8元計算，若A股超額配售選擇權全額行使，預計募資總額為人民幣1321.86億元（約198.68億美元）。

螞蟻集團公告，A股超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為人民幣1149.45億元；若超額配售選擇權全額行使，募資額將達人民幣1321.86億元。

螞蟻集團在上海及香港上市倒數，路透引述消息人士指出，部分大型基金公司已提交競購螞蟻集團A股的報價，而報價區間落在每股人民幣68元至69元區間，因為價格比預期便宜，市場申購競爭將更加激烈。

香港和上海兩地上市，規模可能達到350億美元，將成為有史以來全球規模最大的一次上市交易。之前，兩地上市的規模將超過之前的最大IPO，是沙烏地阿拉伯國家石油公司「沙特阿美」 (Aramco) 去年12月規模為294億美元IPO。

阿里巴巴集團創始人馬雲24日表示，螞蟻科技集團的IPO定價已於23日晚在上海確定，「這是人類有史以來最大規模融資定價，也是五年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價。」

知情人士透露，許多大型中資基金管理公司，已經出價每股近人民幣69元，要競購螞蟻在上海科創板IPO的股票。

騰訊網報導，螞蟻集團在招股書中首次披露財報數據，金融合作機構逾2000家，資產管理規模人民幣41兆元，消費信貸餘額約人民幣1.7兆元，支付寶APP服務10億用戶和8000萬商家。

但最耀眼的數據莫過於今年上半年，在中國經濟萎縮情況下，螞蟻集團的利潤仍在逆勢上揚，獲利近人民幣220億元，年增1158.7%。

集團從線上快捷支付到二維碼支付，從餘額寶到花唄、借唄、芝麻信用、螞蟻森林、螞蟻鏈，螞蟻集團以支付寶為金融生態流量入口，以螞蟻微貸為核心盈利貢獻，圍繞流量、場景與科技布局螞蟻保險理財等，打造完整金融生態圈。

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