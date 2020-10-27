微軟擴大在台投資 估創103億美元產值
台灣微軟26日發布在台灣31年來最重大的投資計畫，包括設立台灣首座Azure資料中心區域、成立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」、帶領台灣各產業數位轉型走向全球，以及在台注入更多資安資源與人才培育等項目。
台灣微軟總經理孫基康表示，藉由這些計畫，要將台灣打造成亞洲數位轉型中樞。
微軟昨天舉辦「微軟投資台灣新計畫發表記者會」，孫基康在會中宣布，這些計畫預期在未來四年創造超過3萬個工作機會、培育20萬名數位人才，帶來超過3000億元台幣（約103億美元）的經濟產值。
蔡英文總統也出席記者會，她肯定微軟在台灣加碼投資，是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴，更是深化台美合作最有力的關鍵，也會替台灣和美國帶來互利和雙贏。
蔡總統說，台灣在高階硬體製造擁有不可取代的關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，更是美國以及其他先進的科技國家可信賴、安全的夥伴。美國作為全球高科技發展的龍頭，只要台美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台灣和美國以及很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，也創造巨大的經濟效益。
台灣微軟近年在台增加許多投資項目，包括2016年成立亞洲第一個物聯網創新中心、2018年成立AI研發中心，以及2019年打造新創加速器等。這次微軟將設立台灣第一座、全球第66座Azure雲端資料中心，有助於提升台灣在國際雲網路地位；微軟也將在台成立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，並將台灣作為亞洲營運中心，協助設計先進的雲端軟硬體基礎設施。
孫基康表示，未來會跟更多台灣業者進一步合作，希望從電信業者起頭展開自身內部轉型，再到相關生態系企業轉型，最後影響到客戶的轉型；未來會在醫療、製造、半導體及金融等產業，導入上述的營運模式。此外，微軟將在台灣注入更多資安資源，除了希望幫助台灣發展自身的資安產業，並能協助台灣企業打造更可靠的產業鏈。
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