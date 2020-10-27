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微軟擴大在台投資 估創103億美元產值

記者康陳剛、楊文琪／台北27日電
微軟加碼投資台灣，邀請蔡英文總統（中）、經濟部長王美花（左起）、國發會主委龔明鑫、台灣微軟總經理孫基康、美國在台協會副處長谷立言、科技部長吳政忠及行政院科技會報執行秘書蔡志宏共同主持啟動儀式。（記者鄭超文／攝影）
微軟加碼投資台灣，邀請蔡英文總統（中）、經濟部長王美花（左起）、國發會主委龔明鑫、台灣微軟總經理孫基康、美國在台協會副處長谷立言、科技部長吳政忠及行政院科技會報執行秘書蔡志宏共同主持啟動儀式。（記者鄭超文／攝影）

台灣微軟26日發布在台灣31年來最重大的投資計畫，包括設立台灣首座Azure資料中心區域、成立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」、帶領台灣各產業數位轉型走向全球，以及在台注入更多資安資源與人才培育等項目。

台灣微軟總經理孫基康表示，藉由這些計畫，要將台灣打造成亞洲數位轉型中樞。

微軟昨天舉辦「微軟投資台灣新計畫發表記者會」，孫基康在會中宣布，這些計畫預期在未來四年創造超過3萬個工作機會、培育20萬名數位人才，帶來超過3000億元台幣（約103億美元）的經濟產值。

蔡英文總統也出席記者會，她肯定微軟在台灣加碼投資，是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴，更是深化台美合作最有力的關鍵，也會替台灣和美國帶來互利和雙贏。

蔡總統說，台灣在高階硬體製造擁有不可取代的關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，更是美國以及其他先進的科技國家可信賴、安全的夥伴。美國作為全球高科技發展的龍頭，只要台美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台灣和美國以及很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，也創造巨大的經濟效益。

台灣微軟近年在台增加許多投資項目，包括2016年成立亞洲第一個物聯網創新中心、2018年成立AI研發中心，以及2019年打造新創加速器等。這次微軟將設立台灣第一座、全球第66座Azure雲端資料中心，有助於提升台灣在國際雲網路地位；微軟也將在台成立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，並將台灣作為亞洲營運中心，協助設計先進的雲端軟硬體基礎設施。

孫基康表示，未來會跟更多台灣業者進一步合作，希望從電信業者起頭展開自身內部轉型，再到相關生態系企業轉型，最後影響到客戶的轉型；未來會在醫療、製造、半導體及金融等產業，導入上述的營運模式。此外，微軟將在台灣注入更多資安資源，除了希望幫助台灣發展自身的資安產業，並能協助台灣企業打造更可靠的產業鏈。

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