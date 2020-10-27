BMW中國合資夥伴「華晨汽車集團」爆債券違約 償債難度大

BMW合資夥伴華晨首爆債券違約，盼地方政府出手但難度仍大。（新華社）

德國豪華汽車 製造商BMW的中國 合資夥伴「華晨汽車集團」首爆債券違約，市場人士表示，由於華晨是遼寧省重要國企，市場仍期盼地方政府能出手救助，但先前公司已有非標融資出現逾期，整體債務壓力已壓頂，後續償債難度仍大。

華晨集團是遼寧省國資委下屬重點國企，遼寧省國資委和遼寧省社保基金理事會分別持股80%和20%，旗下有多家上市公司，包括港股上市的華晨中國、新晨動力，以及A股上市的申華控股、金杯汽車。

華晨中國26日上午跌幅0.42%，報港幣7.12元；新晨動力則是停牌；申華控股跌幅3.12%，報人民幣 1.86元；金杯汽車跌幅5.19%，報人民幣6.21元。

華晨集團未能如期兌付23日到期的人民幣10億元私募公司債17華汽05，而在交易所發行的存續公司債均已於23日起停牌。

路透報導，一位市場人士表示，大家還是希望遼寧省裡管，但省裡的資源和意願都未見得支持，窟窿也多，財政沒錢。

有知情消息人士指出'，有政府背景的投資者，正考慮將BMW的中國合資夥伴華晨中國汽車私有化，該私有化將由國企遼寧省交通建設投資集團牽頭，遼寧省交投集團已持有華晨汽車12%的股權。

澎湃新聞報導，對於旗下人民幣10億債券違約問題，華晨汽車集團26日回應：「當前資金確實出現暫時困難，所以未能按期兌付到期債券，集團正在積極努力研究解決辦法，相信華晨一定會積極妥善解決債券問題。」