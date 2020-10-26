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中國人民銀行法翻修 金融罰款擬增10倍

記者李仲維／綜合報導
時隔近17年，「中國人民銀行法」將再度大修。圖為中國人民銀行。 （新華社）
時隔近17年，「中國人民銀行法」將再度大修。圖為中國人民銀行。 （新華社）

時隔近17年，「中國人民銀行法」將再度大修。人行披露修訂草案徵求意見稿，加大對金融違法行為的處罰力度，罰款提高十倍至人民幣2000萬元（約301.8萬美元）。

新華社報導，近年來，金融市場規模迅速擴張，金融創新層出不窮。同時，金融風險交叉傳染、金融服務實體經濟能力不足等現象不同程度存在。為更好適應社會經濟高質量發展，有必要通過修法，落實人民銀行新職責要求，完善履職措施，為社會經濟發展營造良好金融環境。

「徵求意見稿」包括總則、組織機構、人民幣、業務等共九章73條，從建立貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架等八大方面進行修訂。

目前的「中華人民共和國中國人民銀行法」是在2003年12月27日通過，2004年2月1日起施行。

修法擬將人行主要職責從13條增加至19條，並明訂金控公司由人行監管。

「徵求意見稿」還健全人行的履職手段，加大對金融違法行為的處罰力度。針對金融市場違法成本低的問題，「徵求意見稿」加大對金融違法行為的處罰力度，對情節嚴重的違法行為可以加重處罰，罰款上限提高至人民幣2,000萬元；對取得人行許可的機構增加責令暫停業務、吊銷許可證、市場禁入等處罰措施。

第一財經報導，現行「中國人民銀行法」、「商業銀行法」對違法違規行為的單位最高處罰金額為人民幣200萬元。

值得注意的是，人行在「徵求意見稿」也回應外界關心的話題。

在完善人民幣管理規定上，「徵求意見稿」規定人民幣包括實物形式和數位形式，為發行數位貨幣提供法律依據；防範虛擬貨幣風險，明訂任何單位和個人禁止製作和發售數位代幣。

近年來，人行能不能和應不應該直接購買國債的問題，一直是經濟學家熱議的焦點問題之一。對此，「徵求意見稿」在完善人民銀行的治理制度時明訂，繼續堅持中國人民銀行不直接認購、包銷國債和其他政府債券，不向地方政府提供貸款的原則。

在貸款禁止方面，「徵求意見稿」明訂人行不得對政府財政透支，不得直接認購、包銷國債和其他政府債券。

此外，人行也不得向地方政府、各級政府部門提供貸款，不得向非銀行金融機構以及其他單位和個人提供貸款，但國務院決定人行可以向特定的非銀行金融機構提供貸款的除外。人行也不得向任何單位和個人提供擔保。

人民幣 貸款 中國

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