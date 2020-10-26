中國社保基金 積極參與IPO

中國 全國社會保障基金理事會副理事長陳文25日在外灘金融峰會上表示，社保基金是螞蟻集團投資 者，第一輪已經重倉螞蟻，現在也非常積極參與IPO，等待配售份額公布。

螞蟻集團昨天公告，首次IPO並在科創板上市網上路演時間為27日下午14時至17時。外界估計上市日期可能是11月5日或6日。

新浪財經報導，早在2015年，社保基金就以人民幣 75億元入股螞蟻，成為螞蟻金服（螞蟻集團前身）引入的最大外部股東。這也是大陸全國社保基金第一次直接投資創新型民營企業。當時，螞蟻金服的估值為450億美元，如今螞蟻集團將上市，估值將超過2000億美元。

中國全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民曾表示，如果螞蟻金服一上市，碾壓現在所有上市和未上市的金融機構的市值，它成第一位，社保基金投資螞蟻金服5%，是看到了它的前端數據延展發揮的作用。

王忠民指出，當基金投螞蟻的時候，不是用 PE這樣傳統的估值邏輯，而是用數位化新業務線的估值法，重在評估它的流量、穩定客戶、新客戶，以及其中能衍生出多少個價值鏈。

每日經網報導，陳文輝建議，應從穩健角度出發，審慎看待創新業務；傳統金融業務難以滿足數位經濟時代的需求，金融脫離實體才是真正的風險。

陳文輝表示，當前金融業在中國經濟中舉足輕重，僅銀行業資產已超過人民幣300兆元，是中國GDP的三倍。創新形勢下，傳統金融機構應加大轉型力度，從被動的效仿者轉變成主動的創新者。