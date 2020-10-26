我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

中國社保基金 積極參與IPO

記者蔡敏姿／綜合報導

中國全國社會保障基金理事會副理事長陳文25日在外灘金融峰會上表示，社保基金是螞蟻集團投資者，第一輪已經重倉螞蟻，現在也非常積極參與IPO，等待配售份額公布。

螞蟻集團昨天公告，首次IPO並在科創板上市網上路演時間為27日下午14時至17時。外界估計上市日期可能是11月5日或6日。

新浪財經報導，早在2015年，社保基金就以人民幣75億元入股螞蟻，成為螞蟻金服（螞蟻集團前身）引入的最大外部股東。這也是大陸全國社保基金第一次直接投資創新型民營企業。當時，螞蟻金服的估值為450億美元，如今螞蟻集團將上市，估值將超過2000億美元。

中國全國社會保障基金理事會原副理事長王忠民曾表示，如果螞蟻金服一上市，碾壓現在所有上市和未上市的金融機構的市值，它成第一位，社保基金投資螞蟻金服5%，是看到了它的前端數據延展發揮的作用。

王忠民指出，當基金投螞蟻的時候，不是用 PE這樣傳統的估值邏輯，而是用數位化新業務線的估值法，重在評估它的流量、穩定客戶、新客戶，以及其中能衍生出多少個價值鏈。

每日經網報導，陳文輝建議，應從穩健角度出發，審慎看待創新業務；傳統金融業務難以滿足數位經濟時代的需求，金融脫離實體才是真正的風險。

陳文輝表示，當前金融業在中國經濟中舉足輕重，僅銀行業資產已超過人民幣300兆元，是中國GDP的三倍。創新形勢下，傳統金融機構應加大轉型力度，從被動的效仿者轉變成主動的創新者。

中國 投資 人民幣

上一則

理財Q&A／長期失業 如何規畫收支？

下一則

樓市均價破萬元 民眾：不吃不喝4個月只夠買1平方米

延伸閱讀

螞蟻集團上市倒數 史上最大IPO每股報價曝光

螞蟻集團上市倒數 史上最大IPO每股報價曝光
傳阿里螞蟻集團 A+H股同步掛牌

傳阿里螞蟻集團 A+H股同步掛牌
阿里巴巴旗下螞蟻集團 在港股IPO獲准

阿里巴巴旗下螞蟻集團 在港股IPO獲准
螞蟻的故事

螞蟻的故事

熱門新聞

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

2020-10-22 15:50
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

2020-10-24 18:15
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

紓困案有進展 股指由跌轉升

2020-10-22 16:26
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算