螞蟻雲庫鏈 有助實現普惠金融 支持小微企業

螞蟻集團董事長井賢棟 （本報系資料照片）

螞蟻集團董事長井賢棟在第二屆外灘金融峰會上表示，科技驅動、專注普惠、開放合作是疫情後三趨勢，雲端 和區塊鏈正成為新金融的基礎設施部分，而螞蟻的「雲庫鏈」會成為重要基礎。

澎湃新聞報導，井賢棟表示，新金融一定是由科技來驅動的，20年前談上網，十年前談雲端，如今數位化浪潮蓬勃而來，區塊鏈將成為標準配備。基於區塊鏈讓數位經濟通過信任機器，支持整個數位變成業務化，數據資產高度合作。

井賢棟認為，雲和鏈，正成為新金融的基礎設施部分。同樣，數據庫加上技術，為整個數據的處理計算、智能化決策提供強大的支撐基礎。螞蟻的「雲庫鏈」會成為新金融非常重要的基礎要件。雲庫鏈是指雲計算、分布式數據庫及區塊鏈。

井賢棟指出，新金融的服務方向必定是普惠，是可以人人共享的金融，必定回歸到這個根本。特別是小微企業，作為雙循環新發展格局中的重要內容，不管是中國 還是參與全球化，都是非常重要的群體，是金融科技服務的重中之重。

今年螞蟻集團和北大金融研究中心調查，中國全國個體經濟戶數量約1億戶。第四次經濟普查的數據，2013到2018年期間，70%的新增就業 是個體經營戶可以提供的。

井賢棟稱，在發展小微企業，其實就是發展消費和內需，也就是能夠創造更多就業的穩定，創造更多的就業機會。小微經營者，既是勞動的生產者，又是消費的帶動力。

此外，他還認為金融機構和科技企業必然走向合作共贏，是互補共榮的金融生態系統，在這生態系統中獨木難成林，金融機構和科技企業相向而行的深度融合，是共同的創新。

「銀行與科技的合作的開放銀行模式，成為了主要的發展趨勢。根本驅動是技術、數字化這樣的大推動力，必須回到以客戶為中心，能夠更好服務客戶的驅動。」井賢棟說。

對於合作過程中的安全隱私問題，井賢棟表示，可以共享智慧技術，實現「數據不動價值動」，通過技術實現價值交換，各自完成模型建設，從而極大提升獨立風控的能力，更好服務實體，在保障數據獨立和安全的情況下創造更大的價值。