我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

樓市均價破萬元 民眾：不吃不喝4個月只夠買1平方米

記者戴瑞芬／綜合報導

中國房地產市場持續升溫，據9月商品房成交面積和商品房成交總額計算，中國樓市均價已突破人民幣1萬元，對比人均可支配收入每月人民幣2500元，購屋民眾感嘆，「不吃不喝四個月只夠買1平方公尺」。

中房網根據中國國家統計局公布9月房地產銷售統計，分拆測算9月商品房銷售面積達1億8587萬平方公尺，比上月提升25.1%；商品房銷售總額為人民幣1兆8704億元，上漲20.5%。如果和上年同期比較，9月商品房銷售面積和銷售額分別上漲7.25%和16.04%。

進一步以商品房成交面積和商品房成交總額，推算出中國樓市的均價，統計發現樓市均價已經連續四個月突破人民幣萬元大關。

儘管中國一線城市房價動輒人民幣5萬以上所在多有，二線城市均價也在人民幣兩、三萬元以上，中國全國樓市均價1萬元看似不貴，但連續超逾一季均價破萬，意味房地產漲勢確立。

中國購屋民眾表示，以去（2019）年的人均可支配收入是每月人民幣2500元，而今年前三季人均可以支配收入只增長了0.6%。意味一個人不吃不喝要四個月才能買上1平方公尺。

進一步推算，以購買30平方公尺（約9坪）的住宅，那麼就需要不吃不喝120個月，也就是剛好十年才有能力買房。

還有購屋民眾認為，如果最多能拿出收入的一半來買房，換算就需要240個月的時間，才能還上房貸，如果使用房貸，本金加上利息，恐怕就得480個月，正好40年，才能還完房貸，「一輩子就剛好住上套房」。這還不是最無奈的，有人因此打趣，中國總理李克強曾指出，有6億人的月收入還不到人民幣1000元，這些人可能永遠都買不起房子。

人民幣 中國 房地產

上一則

中國社保基金 積極參與IPO

下一則

螞蟻雲庫鏈 有助實現普惠金融 支持小微企業

延伸閱讀

大仁說財經／疫情推高英國房價 料馬上會回跌

大仁說財經／疫情推高英國房價 料馬上會回跌
疫情下 沙加緬度租金狂漲

疫情下 沙加緬度租金狂漲
上訴法院禁雙重起訴 馬納福房貸詐欺罪被撤銷

上訴法院禁雙重起訴 馬納福房貸詐欺罪被撤銷
台灣都會購屋總價飆 中市漲幅近5成

台灣都會購屋總價飆 中市漲幅近5成

熱門新聞

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

2020-10-22 15:50
美國餐飲強攻外賣市場，為包裝大費心思。（路透）

薯條不能軟 壽司不可散 外賣包裝大挑戰 Shake Shack這樣做

2020-10-24 18:15
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

紓困案有進展 股指由跌轉升

2020-10-22 16:26
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算