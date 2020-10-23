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中國5G手機出貨量 超過1億

中國新聞組／綜合報導
中國工信部表示，未來三年中國5G仍處於上升發展階段。（取材自新浪網）
中國工信部表示，未來三年中國5G仍處於上升發展階段。（取材自新浪網）

中國工信部信息通信發展司司長聞庫22日在國新辦記者會上表示，未來三年中國5G仍處於上升發展階段，需要保持戰略定力。截至9月底，中國累計建設5G基地台69萬個，實現了地市級的5G覆蓋，目前累計終端連接數已超過1.6億戶，其中5G手機出貨量超過1億。

中通社報導，當天中國國新辦舉行記者會，媒體高度關注中國5G建設進展。工信部發言人、運行監測協調局長黃利斌指出，前三季度中國電信業務總量同比大幅增長了18.6%，其中5G網路和終端商用快速發展，固定資產投資較去年同期增長16.5%，其中5G投資占比達到38.2%。

截至9月底，累計建設5G基站69萬個，終端連接數已超過了1.6億戶。超高清視訊、雲遊戲、移動雲、VR等個人應用場景逐漸豐富，醫療、能源、自動駕駛等垂直行業實踐不斷深化。

同時，黃利斌表示，中國半導體產業正處在加快發展的階段，下一步中國將優化完善積體電路產業發展環境，加強產業鏈上下游協同創新，加強知識產權保護，促進要素資源的自由流動，營造公平公正的市場環境。

日前，調研機構Strategy Analytics發表研究報告指出，今年全球5G智慧手機銷量會達到2.5億部，目前中國市場銷售的5G手機出貨量領先於美國。調研機構Counterpoint Research的報告指出，7月分將近八成的5G手機出貨量來自中國市場，創歷史新高。

5G 中國 手機

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