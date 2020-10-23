鴻海陸續出脫美元資產 出清阿里持股 賺8.6億

鴻海 集團持續出脫阿里巴巴集團持股，繼10月上旬賣股後，22日再度公告處分阿里持股，本次交易總金額約1.95億美元 （約12.9億人民幣 ），已實現利益約1.3億美元（約8.6億人民幣）。

本次交易完成後，鴻海集團手中阿里持股已全數出清，依照法規規定認列評價利益，不影響每股獲利。

鴻海集團處分美元資產多數賣在高檔，外界關注鴻海處分策略。鴻海財務長黃德才已預告，近期陸續處分子公司的美元資產評價利益是用於弭平評價部分，希望全數弭平整體因美元貶值帶來的業外風險。

鴻海昨日代子公司Foxconn Ventures Holdco公告處分Alibaba Group Holding Limited股權，每單位價格為每ADS 310.684美元，交易數量為63萬股ADS（即504萬普通股），交易總金額約為1.95億美元。

鴻海指出，本次交易依取得成本計算，已實現利益1.3億美元。依IFRS 9規定，其中6,797.7萬美元已轉入去年度未分配盈餘， 今年度年截至處份日認列評價利益6,210.7萬美元。除持續出脫阿里持股，鴻海今年也出清戴爾科技股權，認列評價利益約662.5萬美元。

鴻海集團上次賣出阿里股票是10月8日，當時交易總金額約1.86億美元，已實現評價利益1.2億美元，認列評價利益約5275.9萬美元，加上昨日公告交易，兩筆處分在今年評價利益約1.14億美元。

鴻海16日舉辦科技日首度宣布電動車開放平台MIH計畫，本周在官網公告尋找合作夥伴。依據鴻海官方網站更新顯示，公開募集夥伴的調查問卷項目包含公司營業額、所在區域等調查。