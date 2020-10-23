我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾840萬 加州破89萬例

誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

鴻海陸續出脫美元資產 出清阿里持股 賺8.6億

中國新聞組／綜合報導

鴻海集團持續出脫阿里巴巴集團持股，繼10月上旬賣股後，22日再度公告處分阿里持股，本次交易總金額約1.95億美元（約12.9億人民幣），已實現利益約1.3億美元（約8.6億人民幣）。

本次交易完成後，鴻海集團手中阿里持股已全數出清，依照法規規定認列評價利益，不影響每股獲利。

鴻海集團處分美元資產多數賣在高檔，外界關注鴻海處分策略。鴻海財務長黃德才已預告，近期陸續處分子公司的美元資產評價利益是用於弭平評價部分，希望全數弭平整體因美元貶值帶來的業外風險。

鴻海昨日代子公司Foxconn Ventures Holdco公告處分Alibaba Group Holding Limited股權，每單位價格為每ADS 310.684美元，交易數量為63萬股ADS（即504萬普通股），交易總金額約為1.95億美元。

鴻海指出，本次交易依取得成本計算，已實現利益1.3億美元。依IFRS 9規定，其中6,797.7萬美元已轉入去年度未分配盈餘， 今年度年截至處份日認列評價利益6,210.7萬美元。除持續出脫阿里持股，鴻海今年也出清戴爾科技股權，認列評價利益約662.5萬美元。

鴻海集團上次賣出阿里股票是10月8日，當時交易總金額約1.86億美元，已實現評價利益1.2億美元，認列評價利益約5275.9萬美元，加上昨日公告交易，兩筆處分在今年評價利益約1.14億美元。

鴻海16日舉辦科技日首度宣布電動車開放平台MIH計畫，本周在官網公告尋找合作夥伴。依據鴻海官方網站更新顯示，公開募集夥伴的調查問卷項目包含公司營業額、所在區域等調查。

美元 鴻海 人民幣

上一則

陶冬：中國經濟復甦與世界脫軌

延伸閱讀

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此
洛市長賈西提盟友 涉男男性騷擾雅各布又爆負面消息 先被同事提告、又遭自由撰稿人指控 20日離職

洛市長賈西提盟友 涉男男性騷擾雅各布又爆負面消息 先被同事提告、又遭自由撰稿人指控 20日離職
WSJ稱鴻海最明確表態：若沒補助 威州投資可能不會完成

WSJ稱鴻海最明確表態：若沒補助 威州投資可能不會完成

鴻海代工iPhone 12 Pro生產線 傳擴及巴西、印度

鴻海代工iPhone 12 Pro生產線 傳擴及巴西、印度

熱門新聞

川普2018年6月28日在鴻海威斯康辛州廠破土典禮上與鴻海創辦人郭台銘握手的畫面。路透檔案照

投資生變！鴻海為何不直接打包離開威斯康辛？原因在此

2020-10-22 15:50
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)22日表示，新的新冠病毒援助協議「差不多了」。(美聯社)

紓困案有進展 股指由跌轉升

2020-10-22 16:26
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局