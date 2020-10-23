陶冬：中國經濟復甦與世界脫軌

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬指出，從任何意義上來說，中國 經濟在第3季的數據都是靚麗的，他預估未來在經濟復甦上，中國將與世界脫軌。

陶冬在「經濟通」撰文分析，中國第3季GDP增長4.9%，雖然略遜於分析師們超高的預期，在飽受疫情 摧殘的世界上算得上鶴立雞群。

他指出，從需求端來看，消費、投資和出口三駕馬車一起發力，汽車消費和旅遊消費凸顯強勢。工業投資在沉寂之後有所發力，基礎設施投資暫時未見高漲，不過地方專項債發行活躍，預告未來的增長新熱點。

陶冬認為，中國與中國之外的世界經濟，在未來一段時間可能分道揚鑣。

美國、歐洲先後出現第二波新冠疫情，阻礙了經濟的進一步復甦；緊急救援計畫無以為繼，個人和企業削減開支甚至破產可能大範圍出現。中國會不會在冬季出現第二波疫情，暫時未知，不過，強勢政府和大數據追蹤，在這次抗疫中顯現出巨大的威力。

陶冬稱，他看好中國經濟復甦的主要原因，是中國的資產負債表。中國的個人資產負債表十分強勁，高儲蓄 以備不時之需是中國的傳統文化，高儲蓄率和低裁員率，使得多數消費者的資產負債表沒有受到太大衝擊，一旦對病毒的恐慌有所舒緩，消費意欲大幅反彈。

十一黃金周的報復性消費和出遊，是中國經濟持續復甦的折射。

陶冬分析，中國解決疫情的手法，與其他已開發國家相比，是要求銀行消化經濟衝擊，而不是政府爆出巨額財政赤字。銀行受到央行的監管和流動性支持，消化壞帳需要時日，但是暫時看不到銀行的資產負債表有巨大的問題，銀行借貸也正常。

他強調，之所以提出在未來的經濟復甦上中國與世界脫軌，核心原因是中國不需要經過漫長的修復資產負債表之路。

中國民眾的高儲蓄，扛過了疫情所帶來的短期衝擊；當消費恢復正常時，受創的中小企業就得到復甦的機會。

同樣因為民眾的高儲蓄，中國政府無需如同美歐政府那樣站在直升機上撒錢，北京的危機回應開支小了，財政壓力也就小了，騰出身來可以考慮經濟的結構轉型、產業升級等對於長遠發展更重要的問題。