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全年汽車產銷 降幅可能達4%

記者李仲維／綜合報導

中汽協數據微信公眾號22日披露，預計今年全年汽車產銷量降幅可能會在4%左右。明年受經濟增長帶動，產銷有望小幅增長。

中國汽車工業協會副秘書長陳士華分析，今年前三季，商用車受國三淘汰、基建因素影響表現強勢；乘用車低端車型和豪華車兩極分化明顯；新能源汽車市場正在進入轉型升級時期；庫存方面略好於去年水準；行業效益恢復態勢良好。

工信部新聞發言人黃利斌今在國新辦記者會上表示，從前三季的累計情況看，汽車的產銷量比去年同期還是呈現下降的趨勢，但商用車增勢相對比較好。

黃利斌指出，前三季大陸汽車產銷量分別為1696萬輛和1712萬輛，比去年同期分別下降6.7%和6.9%，其中乘用車產銷量分別為1322萬輛和1338萬輛，比去年同期均下降12.4%。

他稱，商用車產銷量分別為374萬輛和375萬輛，比去年同期分別增長21.5%和19.8%。9月汽車產銷量分別為252萬輛和257萬輛，比去年同期增長14.1%和12.8%。從近幾個月的情況來看，汽車產業的恢復形勢還是處於持續向好的狀態。

黃利斌還表示，據行業機構預測，第四季大陸商用車受投資拉動影響，將續保持快速增長態勢，乘用車在相關消費政策帶動下，也將保持一定增長。機構預測，今年全年汽車總銷量接近2,500萬輛，預計明年大陸汽車有望保持恢復正增長。

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