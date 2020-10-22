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新里程碑！時速400公里 中國可變軌動車組出廠

中國新聞組╱綜合報導
時速400公里跨國互聯互通高速動車組21日在中車長客下線。 （中新社）
時速400公里跨國互聯互通高速動車組21日在中車長客下線。 （中新社）

中國自主研發的時速400公里跨國高速動車組21日在長春出廠，列車能在不同氣候條件、不同軌距、不同供電制式標準的國際鐵路間運行，可在覆蓋全球90%的鐵路網上實現互聯互通。

列車可在行進的過程中完成變軌運行，提高跨國聯運的效率，降低運輸成本。一般過境更換列車轉向架至少需要兩到三個小時，使用變軌距轉向架，一列車在三分鐘之內就能完成變軌，是中國高鐵創新里程碑。

據央視新聞報導，目前，全球有四大軌距標準（標準軌距1435mm、俄式寬軌1520mm、歐式寬軌1676mm、米軌1067mm），普通列車在不同軌距的國家間從事跨國鐵路運輸時需要在過境前更換列車轉向架，過程中會耗費較多的時間和成本。經過持續攻關，項目團隊研製出高速動車組變結構走行系統，通過使用變軌距轉向架，列車可以在行進的過程中完成變軌運行，極大提高了跨國聯運的效率，降低運輸成本。

綠色節能環保是高速動車組技術的未來發展趨勢。通過採用“「目標均衡綜合節能技術」，列車在同等運行速度條件下人均能耗每公里降低10%，噪音降低2分貝，這意味著當列車以時速400公里行進時，能耗與噪音水平與時速350公里的高速動車組相同，在提升速度的同時並不增加能耗，堪稱節能環保的綠色列車。

安全性是高速動車組最優先考慮的問題。應用智能複合感測器技術、大數據技術以及特徵提取技術，列車可以實現運營狀態下的智能評估、狀態診斷和預警報警。同時通過車載設備、車地數據傳輸、地面系統，可以構建車地一體的全壽命週期管理平台，為列車運營和維護提供決策建議，實現主動安全保障和智能維護。

時速400公里跨國互聯互通高速動車組21日在中車長客下線。 （ 新華社）
時速400公里跨國互聯互通高速動車組21日在中車長客下線。 （ 新華社）

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