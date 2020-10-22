我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

中國百城市房價 前9月同比飆漲10.7%

中國新聞組╱綜合報導

易居房地產研究院21日發布的百城房價報告顯示，今年1-9月份，中國百城新建住宅銷售均價同比上漲10.7%，其中，成都、江陰、珠海等城市房價同比漲幅居前。

中新社報導，報告顯示，1-9月份，全國100個城市新建商品住宅成交均價為每平方公尺1萬5801元（人民幣，下同），同比上漲10.7%，漲幅與上月基本持平。百城房價同比漲幅在今年1-2月份的異動之後，出現持續收窄跡象，最近幾個月略有企穩。

根據中國國家統計局發佈的數據測算，1-9月份，全國新建商品住宅成交均價為每平方公尺9989元。與之相比，百城新房均價每平方公尺約高出5000元左右，代表了中國相對熱點城市的房價水平。

分城市看，報告數據顯示，今年前9個月，百城當中有7個城市房價同比漲幅超過20%，包括成都、江陰、珠海、蘇州、長沙、銀川和桂林。其中，成都漲幅最高，為26%，江陰房價同比上漲24%，珠海、蘇州、長沙房價同比漲22%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，部分城市漲幅過大，或許和成交結構有關，如蘇州和長沙等。若是考慮這類因素，那麼實際上房價過熱城市並不多，部分樓市熱度偏高城市年內或繼續強化房價調控政策。

據貝殼研究院統計，自7月份以來，本輪已有杭州、東莞、寧波、深圳、南京、銀川、徐州等15城25次推出房地產調控新政，本輪調控打擊炒房的核心目的就是穩定房價，將投資需求擠出市場。目前多數城市在新政推出後房價指數增速放緩，預計後市繼續趨穩。

房價 中國 房地產

上一則

財經簡訊

下一則

波動率指數 專家建議放空

延伸閱讀

大陸半導體「爛尾潮」 官方要出手整頓

大陸半導體「爛尾潮」 官方要出手整頓
「以死明志」書記過世2天就辦告別式 網：權鬥真相呢？

「以死明志」書記過世2天就辦告別式 網：權鬥真相呢？
千尋獨一家 傳承成都七味麵

千尋獨一家 傳承成都七味麵
高校權鬥成常態！成都大學校長「已逼走3書記」

高校權鬥成常態！成都大學校長「已逼走3書記」

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

債留子孫？克魯曼：美國此刻推赤字支出 才是負責任

2020-10-20 14:28
美聯社

紓困談判有進展 道指上揚逾百點

2020-10-20 16:29
股市專欄作家胡伯特提醒投資人，對所謂「川普概念股」或「白登概念股」不可盡信。美聯社

預測會不會又失準？2016川普概念股完敗喜萊莉股

2020-10-21 05:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選