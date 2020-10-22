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中國風電、太陽能補貼 調整上限為20年

記者林宸誼╱綜合報導

中國對再生能源定出補貼20年的期限，財政部等部門發布「補充通知」指出，除了水電之外的風電、太陽能發電等可再生能源的補貼「上限」，自併網之日起滿20年後，不再享受中央財政補貼資金。

澎湃新聞報導，中國財政部、國家發改委、國家能源局公布「關於促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見」有關事項的補充通知指出，風電、太陽能項目，一旦達到「全生命周期合理利用小時數」（也就是一個項目在20年內總共可享有補貼的發電小時數）或是併網滿20年，兩項條件中只要先達成其一，就不再享受中央財政補貼資金，綠證交易將接棒登場。

業內人士認為，雖然風電、太陽能發電行業一直默認按「原則上20年」的補貼期限進行經濟性分析，但一個項目到底可享有多少補貼、多久補貼存在很大模糊地帶，新政規則給出答案，全部可再生能源專案的補貼資金總額得以確認，政府也可準確計算出未來需要支付多少補貼，這是徹底解決巨額補貼拖欠必經之路。

目前中國徵收總額，僅能滿足2015年底前已併網項目的補貼需求，截至2019年底，可再生能源電價補償缺口累計達到人民幣3000億元（約450.7億美元）以上。

今年1月，財政部、國家發改委、國家能源局下發「關於促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見」（財建〔2020〕4號，簡稱「4號文」），為解決存量和增量補貼定下規則：以收定支、控制新增補貼規模，保障存量專案合理收益，2021年起企業透過綠證交易獲得收入相應替代財政補貼。

按照5號文規定納入可再生能源發電補貼清單範圍的專案，風電、太陽能發發電項目自併網之日起滿20年後，生物質發電項目自併網之日起滿15年後，無論項目是否達到全生命周期補貼電量，不再享受中央財政補貼資金，核發綠證准許參與綠證交易。

綠證（綠色電力證書），是指政府對發電企業每兆瓦時非水可再生能源上網電量頒發的具有獨特標識代碼的電子證書。

中國 財政部 人民幣

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