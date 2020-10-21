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傳阿里螞蟻集團 A+H股同步掛牌

記者林宸誼／綜合報導
圖為位於浙江杭州的螞蟻集團總部。(歐新社)
圖為位於浙江杭州的螞蟻集團總部。(歐新社)

螞蟻集團世紀IPO又有新進展，繼上周獲大陸證監會放行後，19日也通過港交所上市聆訊，香港信報引述市場消息指出，螞蟻初步計畫於10月27日至30日招股，擬在11月6日A+H股同步掛牌。

信報報導，市場消息指出，螞蟻初步計畫於下周二至周五（27日至30日）招股，擬於11月6日A+H股同步掛牌，過程須跨越11月3日美國大選，惟以上僅是初步時間表，最終可能有變；螞蟻對此不予置評。

大陸證監會官網19日傍晚公布，16日已批出螞蟻申請赴港上市的行政許可決定書，並於19日收到螞蟻的書面回覆。路透也報導，預計大陸證監會本周批准螞蟻在上海科創板上市。

螞蟻19日也通過港交所上市聆訊，本周稍後時間展開上市前推介，預計11月3日之後數天掛牌。

螞蟻由定價至掛牌日須跨越美國大選，代表認購的投資者可能承擔額外的市場波動風險，但由於這次IPO勢必獲得投資者熱烈反響，即使上市時間表不是最理想，相信仍無礙招股反應。

南華早報報導，螞蟻將開始評估國際投資者需求，而港交所在聆訊過程中提出部分反饋，預期螞蟻在本周處理，未來數天上載聆訊後資料集。

實際上，螞蟻上市之路可謂一波三折，繼先前傳出旗下支付平台支付寶，因出售有份認購螞蟻新股的戰投基金疑違規，惹來大陸證監會調查是否涉利益衝突；後來又傳出美國政府考慮將螞蟻列入貿易黑名單，市場擔心恐推遲IPO進程。

然而，投資者對螞蟻反應依然熱烈，早前第二度傳出螞蟻調高其IPO估值目標，增加12%至2,800億美元，而中港兩地將合共集資350億美元。

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