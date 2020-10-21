大陸半導體「爛尾潮」 官方要出手整頓

位於南京經濟技術開發區的南京德科碼廠區內外雜草叢生，從鐵圍欄向內看去，廠房還是未完工的毛坯屋狀態。（取材自瞭望周刊官網）

大陸官方要整頓半導體爛尾潮，啟動對地方政府的究責機制，國家發改委表示，為確保半導體產業健康有序發展，下一步將重點做好加強規畫布局、完善政策體系、建立防範機制、壓實各方責任等四方面工作。

對於江蘇、四川、湖北、貴州及陝西的六個人民幣百億級別的半導體投資 案先後停擺，引發半導體爛尾潮的問題該如何究責？國家發改委新聞發言人孟瑋20日說出重話，按照「誰支持、誰負責」原則，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

據了解，最近武漢 市東西湖區政府自曝，武漢弘芯項目存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險。全球第二大芯片製造廠格芯2017年與成都政府合作，啟動成都格芯項目，投資規模號稱100億美元 ，但有媒體報導稱項目已停擺。此外，南京德科碼半導體項目2015年成立，號稱投資30億美元，在南京、淮安、寧波三市落地，但今年早前公司宣布破產。

中新社報導，孟瑋指出，大陸投資半導體產業的熱情不斷高漲，一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身半導體行業，個別地方對半導體發展的規律認識不夠，盲目上專案，低水準重複建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。

首先在加強規畫布局方面，按照「主體集中、區域集聚」的發展原則，加強對半導體重大專案建設的服務和指導，有序引導和規範半導體產業發展秩序，做好規劃布局，引導行業加強自律，避免惡性競爭。

其次在完善政策體系方面，加快落實關於新時期促進半導體產業和軟體產業高品質發展的若干政策，抓緊推出配套措施。

第三在建立防範機制方面，建立「早梳理、早發現、早回饋、早處置」的長效工作機制。最後在壓實各方責任方面，堅持企業和金融機構自主決策、自擔責任，提高產業集中度。