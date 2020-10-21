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光棍節今年變成「雙節棍」估8億人「剁手」

特派記者戴瑞芬 / 綜合報導
天貓、淘寶總裁蔣凡20日宣布，今年光棍節變「雙節棍」，預估會有逾8億人剁手。(記者戴瑞芬／攝影)
天貓、淘寶總裁蔣凡20日宣布，今年光棍節變「雙節棍」，預估會有逾8億人剁手。(記者戴瑞芬／攝影)

天貓雙11全球狂歡季啟動倒數，天貓、淘寶總裁蔣凡20日宣布，今年光棍節變「雙節棍」，也就是11月1日至3日是第一波，11月11日為第二波，今年雙11最大的變化是多三天，預估會有逾8億人剁手（意指狂買後想把手剁掉），較去年多3億人。

阿里巴巴集團副總裁劉博表示，今年的雙11在平台出資上，是歷史上最大規模的一次，不用領津貼，滿300(人民幣，以下同)直接減40元，平台還將會聯合品牌提供超過300億元的現金補貼，涵蓋雙11的互動以及現金紅包，歷史上最大規模的品類券等，及更新玩法的品牌大額優惠券，「整體補貼力度、規模是去年的兩倍」。

蔣凡說，作為疫情之後全球最大的消費季，很多商家對雙11有更強的期待和更高的預期，因此，天貓雙11把光棍節變「雙節棍」，創新推出兩波售賣期，為商家創造更長的生意時間窗口。

蔣凡表示，從21日預售期開始，天貓雙11狂歡季橫跨三個周末，有利帶動線下商家和消費者參與，加速線上線下的融合共振。

針對消費者和進駐天貓的跨境電商賣家最關切的海外貨品，今年天貓雙11設置海外專場，讓很多原本只在當地知名的商品，藉此機會打開中國市場。

今年雙11的雙節棍，11月1日至3日為第一波，11月11日為第二波。對於消費者來說，雙11比往年多三天，11月1日就可以付預售商品的尾款，提前十天收到貨。

去年的雙11，天貓的交易額高達2684億元的歷史新高，今年是第12個雙11將再刷新紀錄，天貓預估，今年雙11規模將會再創紀錄，因為有25萬品牌、500萬商家參與雙11，其中包括200多萬線下商家，參與雙11折扣的商品將達到1400萬款，是去年的1.4倍。

今年迎戰雙11，支付寶將首度舉辦城市生活狂歡節，增加吃喝玩樂買房買車的新消費場景。

蔣凡宣布，今年雙11將有超過50家主流汽車品牌及熱銷車型將加入活動，雙11當天還將正式推出天貓好車的人民幣百億補貼；此外，有200多個城市超過3000個樓盤參與今年雙11，覆蓋全國主流城市樓盤。

天貓發布今年雙11多三天，光棍節變雙節棍 。(圖：阿里提供)
天貓發布今年雙11多三天，光棍節變雙節棍 。(圖：阿里提供)

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