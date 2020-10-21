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台灣外銷訂單創新高 9月衝破500億美元

記者葉卉軒／台北報導

受惠消費性電子品備貨及遠距需求產品熱絡效應，台灣的經濟部統計處20日發布9月外銷訂單為500.3億美元，年增9.9%，為「連七紅」。訂單金額不僅創歷年單月新高，更是首次單月站上500億美元大關。

經濟部並預估，10月外銷訂單表現可望更上一層樓，訂單金額約為515億至530億美元，年增8.9%至12.1%，若實現則可續創新高。

經濟部統計處長黃于玲指出，9月外銷訂單主要受惠於消費性電子新品備貨效應，宅經濟、遠距應用相關產品需求殷切，加上傳統貨品因各國陸續重啟經濟活動，終端需求回溫，接單多為正成長。不過，上年同月智慧型手機組裝代工比較基數較高，抵銷部分增幅。

9月資訊通信產品接單139.3億美元，年減9.6%，是各主要接單貨品中衰退幅度最大者。接單金額最高的是電子產品，達160.5億美元，創下歷年單月新高，年增29.7%。反映面板訂單的光學器材接單24.1億美元，年增19.6%，主因為宅經濟發燒，帶動筆電、電視等面板供不應求，加上面板價格持續上漲所致。

傳統貨品則出現支撐力道；隨著各國經濟活動陸續恢復，終端需求回溫，年增率多已回到正成長，其中基本金屬、機械、塑橡膠製品，有一到二成不等的雙位數正成長

回顧今年表現，外銷訂單金額逐季「步步高升」，第3季外銷訂單1,410.8億美元，較第2季增加近二成，年增11.9%；累計前三季接單3,637.4億美元，較去年同期成長4.2%，接單金額為歷年同期第二高。

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