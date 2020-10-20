我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

鴻海代工iPhone 12 Pro生產線 傳擴及巴西、印度

編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導

印度媒體NDTV旗下的科技網站Gadgets 360指出，巴西國家通訊管理局（ANATEL）的認證文件透露，蘋果主要代工廠鴻海集團除了在中國之外，也將在巴西、印度生產iPhone 12 Pro。

鴻海集團已在巴西和印度生產iPhone 11在內的iPhone手機，若iPhone 12 Pro果真在這些國家生產，當地的消費者將能以較低的價格買到這款手機，對鴻海而言，除了可以降低成本之外，也符合蘋果要求分散供應鏈的策略，由於鴻海優異的全球布局能力，外界預期，短期內紅色供應鏈很難撼動鴻海地位。

針對鴻海計畫在巴西與印度生產iPhone 12一事，鴻海不評論單一客戶與訂單。事實上，鴻海在巴西與印度兩地都有智慧手機工廠，但目前並沒有生產iPhone 12，「至於未來的事情，則很難說。」

受惠iPhone 12預購優於預期的消息激勵，帶動鴻海昨天股價勁揚逾3%，收盤上漲2.7元，收81.3元，突破80元整數關卡，並突破五日，10日，20日與60日均線，成交量放大到8.55萬張，三大法人同步買超，其中外資大買3.65萬張，為今年1月中旬以來單日最大買超。

科技網站Technoblog指出，ANATEL通過認證，確認iPhone 12 mini 的電池容量為 2,227mAh，大過iPhone SE的1,821mAh。報導也說，iPhone 12認證的容量為 2,815mAh，少於iPhone 11的 3,110mAh。

iPhone 鴻海 印度

上一則

購物季到 美物流業運能訂光

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支

首個周末 新iPhone銷量衝900萬支
印度：11月聯合軍事演習 邀澳洲海軍參加

印度：11月聯合軍事演習 邀澳洲海軍參加
俘虜1名中國士兵 印度：調查是否從事間諜活動

俘虜1名中國士兵 印度：調查是否從事間諜活動
新iPhone全球預購火熱 鴻海、和碩招工緊急備貨

新iPhone全球預購火熱 鴻海、和碩招工緊急備貨

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27
Netflix下周二盤後公布上季財報，率五大科技股之先打頭陣。路透

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

2020-10-17 07:06
因應競爭，特斯拉調降Model S售價。（路透）

特斯拉迎戰Lucid Air 馬斯克連兩天調降Model S售價

2020-10-14 20:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」