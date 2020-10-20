鴻海代工iPhone 12 Pro生產線 傳擴及巴西、印度

印度 媒體NDTV旗下的科技網站Gadgets 360指出，巴西國家通訊管理局（ANATEL）的認證文件透露，蘋果主要代工廠鴻海 集團除了在中國之外，也將在巴西、印度生產iPhone 12 Pro。

鴻海集團已在巴西和印度生產iPhone 11在內的iPhone手機，若iPhone 12 Pro果真在這些國家生產，當地的消費者將能以較低的價格買到這款手機，對鴻海而言，除了可以降低成本之外，也符合蘋果要求分散供應鏈的策略，由於鴻海優異的全球布局能力，外界預期，短期內紅色供應鏈很難撼動鴻海地位。

針對鴻海計畫在巴西與印度生產iPhone 12一事，鴻海不評論單一客戶與訂單。事實上，鴻海在巴西與印度兩地都有智慧手機工廠，但目前並沒有生產iPhone 12，「至於未來的事情，則很難說。」

受惠iPhone 12預購優於預期的消息激勵，帶動鴻海昨天股價勁揚逾3%，收盤上漲2.7元，收81.3元，突破80元整數關卡，並突破五日，10日，20日與60日均線，成交量放大到8.55萬張，三大法人同步買超，其中外資大買3.65萬張，為今年1月中旬以來單日最大買超。

科技網站Technoblog指出，ANATEL通過認證，確認iPhone 12 mini 的電池容量為 2,227mAh，大過iPhone SE的1,821mAh。報導也說，iPhone 12認證的容量為 2,815mAh，少於iPhone 11的 3,110mAh。