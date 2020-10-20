杭州孵育「獨角獸」 富士康大功臣

富夢網科技總經理徐賜勇表示，富士康利用集團「工業4.0」平台下的人才、資源，透過雲棲工程中心為中小企業賦能。最終幫助工業部門、企業大量降低製造成本、節省能源並帶動生產效率提高。（記者戴瑞芬/ 攝影）

中國 防疫常態化後，不用再「封城」有個很重要的「通行證」就是健康碼。全中國第一個健康碼，就是杭州的雲棲中心率先提出並複製到全中國，而該中心裡面的雲棲工程中心就是由鴻海 集團旗下的富夢網科技所經營，主要業務是加速中小企業孵化茁壯，協助新產品上市。

雲棲中心是杭州的城市大腦指揮部，是中國布建各省市城市大腦的發源地。2016年建成時，主要是因為杭州嚴重大塞車，為了解決塞車問題，把所有公共數據匯整，依託阿里雲計算、大數據分析。四年後的現在，日均協同數據超過1.2億條，已涵蓋公共交通、城市治理、疫情 防控等11大系統48個應用場景。

雲棲中心除了是杭州市城市治理的城市大腦，還是雲計算產業生態聚集地，其中，建構共生、共榮、共享的雲計算產業生態供應鏈的雲棲工程中心，就是富士康科技集團旗下的富夢網（杭州）科技一手把關。

富夢網（杭州）科技總經理徐賜勇表示，2017年鴻海董事長郭台銘到杭州親自敲定，富士康跟阿里、杭州市政府進行戰略合作，攜手「淘寶成真」計畫，主要是孵化中小微企業。但啟動就發現一個大問題，少了一個能「一站式」孵化產品的服務中心，因此成立雲棲工程中心。

杭州市政府把雲棲工程中心交給富士康團隊經營，富士康利用集團「工業4.0」平台下的人才、資源，透過雲棲工程中心為中小企業賦能。

徐賜勇表示，富士康發展工業互聯網，利用智能設備產生的海量數據，進行大數據複雜分析、預測演算，用於機器自主學習、智能決策等，最終幫助工業部門、企業大量降低製造成本、節省能源並帶動生產效率提高。

他指出，富士康工業互聯網已經融入企業生產和管理的方方面面，通過數字化、智能化、網絡化，能夠實現產品全方位、全過程、全生命周期監控。

雲棲工程中心因此如虎添翼，助力中小企業加速孵化，快速讓產品製造上市。徐賜勇表示，創新產品要上市，愈快上市就愈快站穩市占，遲了就被浪頭淹沒，富士康也是實踐大企業的社會責任。如同郭董在雲棲工程中心成立時的信心喊話「要做價值的創造者，不做價格的破壞者。」

他表示，富夢網科技的定位，獲利不是優先，而是聚攏中小企業為戰略夥伴，讓初創企業前三至五年內不用負擔研發，降低實驗室、打樣室成本，利用富士康資源來試產，讓產品成功上市。

徐賜勇表示，這套模式正是富士康工業互聯網的重點，截至目前，雲棲小鎮已有1900家企業進行產品上市「路演」，被富士康重點賦能企業更超過400家，有三家已成「獨角獸」企業（市值超過10億美元）。