杭州孵育「獨角獸」 富士康大功臣
中國防疫常態化後，不用再「封城」有個很重要的「通行證」就是健康碼。全中國第一個健康碼，就是杭州的雲棲中心率先提出並複製到全中國，而該中心裡面的雲棲工程中心就是由鴻海集團旗下的富夢網科技所經營，主要業務是加速中小企業孵化茁壯，協助新產品上市。
雲棲中心是杭州的城市大腦指揮部，是中國布建各省市城市大腦的發源地。2016年建成時，主要是因為杭州嚴重大塞車，為了解決塞車問題，把所有公共數據匯整，依託阿里雲計算、大數據分析。四年後的現在，日均協同數據超過1.2億條，已涵蓋公共交通、城市治理、疫情防控等11大系統48個應用場景。
雲棲中心除了是杭州市城市治理的城市大腦，還是雲計算產業生態聚集地，其中，建構共生、共榮、共享的雲計算產業生態供應鏈的雲棲工程中心，就是富士康科技集團旗下的富夢網（杭州）科技一手把關。
富夢網（杭州）科技總經理徐賜勇表示，2017年鴻海董事長郭台銘到杭州親自敲定，富士康跟阿里、杭州市政府進行戰略合作，攜手「淘寶成真」計畫，主要是孵化中小微企業。但啟動就發現一個大問題，少了一個能「一站式」孵化產品的服務中心，因此成立雲棲工程中心。
杭州市政府把雲棲工程中心交給富士康團隊經營，富士康利用集團「工業4.0」平台下的人才、資源，透過雲棲工程中心為中小企業賦能。
徐賜勇表示，富士康發展工業互聯網，利用智能設備產生的海量數據，進行大數據複雜分析、預測演算，用於機器自主學習、智能決策等，最終幫助工業部門、企業大量降低製造成本、節省能源並帶動生產效率提高。
他指出，富士康工業互聯網已經融入企業生產和管理的方方面面，通過數字化、智能化、網絡化，能夠實現產品全方位、全過程、全生命周期監控。
雲棲工程中心因此如虎添翼，助力中小企業加速孵化，快速讓產品製造上市。徐賜勇表示，創新產品要上市，愈快上市就愈快站穩市占，遲了就被浪頭淹沒，富士康也是實踐大企業的社會責任。如同郭董在雲棲工程中心成立時的信心喊話「要做價值的創造者，不做價格的破壞者。」
他表示，富夢網科技的定位，獲利不是優先，而是聚攏中小企業為戰略夥伴，讓初創企業前三至五年內不用負擔研發，降低實驗室、打樣室成本，利用富士康資源來試產，讓產品成功上市。
徐賜勇表示，這套模式正是富士康工業互聯網的重點，截至目前，雲棲小鎮已有1900家企業進行產品上市「路演」，被富士康重點賦能企業更超過400家，有三家已成「獨角獸」企業（市值超過10億美元）。
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