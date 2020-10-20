阿里巴巴砸36.2億美元 收購高鑫51%股權

2018年上海大潤發楊浦店內雙11促銷活動。（記者林宸誼/攝影）

阿里巴巴宣布，將透過淘寶中國投資 港幣280億元（約36.2億美元 ），收購在中國以「歐尚」及「大潤發」經營大賣場的高鑫零售約51%股權，加上阿里巴巴三年前買進的持股，累計阿里巴巴將持有高鑫約72%的股權，穩居第一大股東。

阿里巴巴在2017年曾以每股港幣6.5元收購潤泰集團持有的部份高鑫零售股權，此次淘寶中國後續將提出強制性無條件全面收購要約，收購價為每股港幣8.1元，已比三年前提高25%。潤泰集團表示，整體潤泰集團對高鑫零售持股仍維持4.67%，現階段無出售計畫。

高鑫零售股價19日狂大漲19.1%至港幣9.45元，港股阿里巴巴上漲1%收在港幣297.2元，逼近歷史高點港幣297.6元。

阿里巴巴表示，投入港幣280億元成為高鑫零售控股股東，此舉帶動了中國商業零售史上規模最大、覆蓋面最廣、受益人數最多的一次系統性升級，借力阿里巴巴的數位生態系統，推進門市數位化，並將新零售解決方案應用於高鑫門市，包括線上線下一體化、現代物流及個性化的消費者體驗。

根據阿里巴巴2021財年第1季財報（截至2020年6月30日止）顯示，阿里巴巴為高鑫零售所貢獻的收入占其總收入的約15%。

事實上，這是阿里巴巴第二次買進高鑫股份，早在2017年11月，阿里巴巴就曾買進高鑫，阿里巴巴董事局主席張勇曾把與高鑫零售的這樁交易比喻為一段婚姻，他表示，這幾年，從投資百貨業（銀泰）、3C家電連鎖（蘇寧）、各地超市便利店（三江、百聯），再到聯手全中國最大的大賣場（大潤發、歐尚），阿里巴巴全面推動線上線下融合的新零售進程逐漸清晰。

阿里巴巴方面表示，與高鑫零售合作最初的設想，今天全都變成了現實，高鑫零售旗下大潤發和歐尚超市的484家門市已經全面實現線上化，並接入餓了麼、淘鮮達和天貓超市共用庫存業務。

中國大潤發所有門市都提供5公里範圍內1小時配送，其中有180家門市支持20公里範圍內半日配送到達服務。

高鑫零售在2020年上半年財報中指出，消費者線上消費心智加速養成，生鮮到家業務穩步攀升，截至2020年上半年，阿里巴巴提供的新零售解決方案，拉動門市同店銷售額5.7%增長，公司淨利潤年增16.8%，並為高鑫零售帶來近5000萬用戶，活躍用戶接近1300萬。