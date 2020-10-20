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阿里巴巴加碼買進高鑫…為了鞏固實體零售市場

記者林宸誼／綜合報導

阿里巴巴加碼買進高鑫零售持股，除了進一步融合零售領域的線上線下資源，推進新零售戰略外，更深一層是鞏固實體零售業績，抵抗京東等對手搶占市場。

華爾街見聞報報導，阿里巴巴表示，疫情過後各行業都面臨巨大挑戰，同時也充滿巨大的機會，有過去三年探索和沉澱，阿里更加看好高鑫零售在這一輪機會中的潛力，「我們要一起繼續去創造新的模式、新的市場，創造性地去挖掘和滿足用戶多樣化的需求，而且我們要把過程中的累積、經驗變為整個行業的能力，這更是我們的責任。」

中國企業家報導，阿里巴巴集團副總裁、零售通事業部總經理林小海點出，同城零售是今年阿里非常重要的戰略，以同城零售事業群為前端，淘鮮達和餓了麼商超板塊都已經併進了同城零售事業群，同城零售的核心供給主要還是以大潤發為主，因為大潤發整個供給能力很強。

除了加速自身生態之外，阿里控股高鑫零售，也是想給京東、拼多多、美團等想搶占零售市場的巨頭一個壓力，因為近幾年除了阿里之外，他們也在不斷加碼實體零售市場。

每日經濟新聞報導，對於線下大賣場及超市的數位化改造，並非只有阿里在加速，蘇寧、物美等零售巨頭也正在加速改造旗下的線下零售業務。

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