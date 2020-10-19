「雙十一」將至 淘寶「1元更香節」打頭陣

淘寶推出「1元更香節」，主打廠貨。（取材自百度）

雙十一將至，中國電商 巨頭率先打響廉價商品戰，淘寶推出「1元更香節」，為消費者提供涵蓋百貨家居、食品生鮮、服飾與電子家電等一元包郵的產品，活動將至「雙十一」。

一塊錢人民幣 不到的價格，可以買到甚麼？中國電商巨頭阿里巴巴告訴消費者，可以買到新款的秋冬棉襖、網紅產品筋膜槍，以及手機充電線，如此便宜的價格，讓不少中國消費者一個上午接連下了十幾個單，買買買。

淘寶推出的「1元更香節」，聯合145個產業帶中的120萬個商家，與50萬家工廠，蠶食廉價市場。業內人士分析指出，廠商會加入「1元更香節」有兩項原因，第一是著眼於經營策略，第二是進行數位化升級改造。

業內人士指出，在經營策略上，廠商能先通過薄利多銷以獲得更多消費者收藏關注，從而帶動其他平價產品的銷售。再來，許多工廠已開始進行數位化升級改造，通過淘寶C2M（即顧客對工廠，跳過銷售的中間環節）實現大規模訂製，生產符合消費趨勢的熱門商品，大量製造讓成本大幅度降低。

一名參與促銷活動的河北石家莊地毯廠廠長張旭說，今年因為疫情，外貿訂單損失八成，但在今年5月正式入駐淘寶特價版後，相比線下市場的萎縮，線上訂單量猛增。

除淘寶「1元更香節」，京東、拼多多等電商也以約10元人民幣的「廠貨」、「每日特價」、「限時秒殺」，吸引消費者下單。

中國社科院工業經濟研究所副研究員趙劍波認為，中國中國有14億人消費市場，其中仍有10億下沉市場的消費潛力沒有被啟動，C2M、特價經濟將啟動這一部分消費潛力。