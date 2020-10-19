我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

川普與競選幕僚通電話時 稱佛奇「白痴」

新iPhone全球預購火熱 鴻海、和碩招工緊急備貨

記者蕭君暉、編譯林奕榮／綜合報導

蘋果iPhone 12新機全球預購火熱，美、中兩大市場人氣爆棚，蘋果緊急追加備貨量，兩大組裝廠鴻海、和碩大動員，加碼工人返工獎金催產量。鴻海富士康鄭州廠獎金提高近一倍至人民幣1萬元（約1500美元），和碩旗下昌碩更祭出高達人民幣1.35萬元（約2030美元）的獎金。

市場原本預期，新iPhone延後問世，鴻海、和碩旺季效應隨之遞延，鴻海吃下近七成新機組裝訂單，是最大贏家，本季營收看增五成。隨著新機預購超旺，鴻海大動員趕工，實際業績成長幅度可望優於預期，和碩同步吃補。

富士康鄭州廠區與昌碩先前為了iPhone 12上市，已陸續推出獎金鼓勵工人返工加入生產行列。

大陸媒體報導，富士康鄭州廠7月底原本開出的返工獎金為人民幣5,500元，隨著新機擴大備貨，近期相關獎金已拉升至人民幣1萬元，只要工人在職時間超過90天，且出勤滿55天，就可領到這筆獎金，比7月高出近一倍。

一名為和碩旗下代工廠昌碩輸送工人的仲介業者則透露，昌碩也調升返工獎金，目前行情已攀升至人民幣1.35萬元，更勝於鴻海，突顯兩大iPhone代工廠搶人的盛況。

在新機預購方面，全球兩大主要市場美國與中國大陸都出現人氣爆棚盛況。蘋果大陸官網顯示，iPhone 12 Pro首批貨源已被搶購一空，全系列版本的發貨時間已經排到兩到三周之後。首批iPhone 12也被搶光。

從大陸各大電商平台預購量來看，蘇寧易購數據顯示，截至10月16日18時，在蘇寧易購iPhone 12系列各型號預購總量已突破145萬支。京東平台iPhone 12預購量也達到了132萬支。蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店，目前iPhone 12和iPhone 12 Pro均已顯示缺貨。

美國市場方面，部分型號新機估計交付時間順延至11月。例如現在打算購買藍色128GB版本iPhone 12 Pro的客戶，收貨時間已經到了11月6日至13日。

另外，威瑞森通訊（Verizon）、AT&T、T-Mobile等美國電信業者為爭奪5G客戶，大打價格戰，其中威瑞森與AT&T都強打零元iPhone手機，但用戶須選擇網路吃到飽方案，且至少須綁約兩年。

iPhone 鴻海 人民幣

上一則

「雙十一」將至 淘寶「1元更香節」打頭陣

下一則

專家警告：人民幣兌美元恐回貶至7元

延伸閱讀

中國開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款

中國開賣iPhone 12瞬間完售 預購榜首是這款
iPhone 12預售秒殺 中國網友：說好的抵制呢？

iPhone 12預售秒殺 中國網友：說好的抵制呢？
iPhone 13首曝！瀏海變小、ProMotion螢幕、Touch ID

iPhone 13首曝！瀏海變小、ProMotion螢幕、Touch ID
蘋果公布新款iPhone手機 首度支援5G 網路 料掀換機潮

蘋果公布新款iPhone手機 首度支援5G 網路 料掀換機潮

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27
Netflix下周二盤後公布上季財報，率五大科技股之先打頭陣。路透

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

2020-10-17 07:06
科技股跑贏大盤，同時投資人密切關注華盛頓的紓困案談判，股市大漲，(美聯社)

科技股帶頭大漲 那指創月來新高

2020-10-12 16:43

自我救贖 GE值得投資買進

2020-10-12 18:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦

紐約25歲男 在洗衣房強姦85歲老婦
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
巴農：川普若敗選 2024會再選一次

巴農：川普若敗選 2024會再選一次