新iPhone全球預購火熱 鴻海、和碩招工緊急備貨

蘋果iPhone 12新機全球預購火熱，美、中兩大市場人氣爆棚，蘋果緊急追加備貨量，兩大組裝廠鴻海 、和碩大動員，加碼工人返工獎金催產量。鴻海富士康鄭州廠獎金提高近一倍至人民幣 1萬元（約1500美元），和碩旗下昌碩更祭出高達人民幣1.35萬元（約2030美元）的獎金。

市場原本預期，新iPhone延後問世，鴻海、和碩旺季效應隨之遞延，鴻海吃下近七成新機組裝訂單，是最大贏家，本季營收看增五成。隨著新機預購超旺，鴻海大動員趕工，實際業績成長幅度可望優於預期，和碩同步吃補。

富士康鄭州廠區與昌碩先前為了iPhone 12上市，已陸續推出獎金鼓勵工人返工加入生產行列。

大陸媒體報導，富士康鄭州廠7月底原本開出的返工獎金為人民幣5,500元，隨著新機擴大備貨，近期相關獎金已拉升至人民幣1萬元，只要工人在職時間超過90天，且出勤滿55天，就可領到這筆獎金，比7月高出近一倍。

一名為和碩旗下代工廠昌碩輸送工人的仲介業者則透露，昌碩也調升返工獎金，目前行情已攀升至人民幣1.35萬元，更勝於鴻海，突顯兩大iPhone代工廠搶人的盛況。

在新機預購方面，全球兩大主要市場美國與中國大陸都出現人氣爆棚盛況。蘋果大陸官網顯示，iPhone 12 Pro首批貨源已被搶購一空，全系列版本的發貨時間已經排到兩到三周之後。首批iPhone 12也被搶光。

從大陸各大電商平台預購量來看，蘇寧易購數據顯示，截至10月16日18時，在蘇寧易購iPhone 12系列各型號預購總量已突破145萬支。京東平台iPhone 12預購量也達到了132萬支。蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店，目前iPhone 12和iPhone 12 Pro均已顯示缺貨。

美國市場方面，部分型號新機估計交付時間順延至11月。例如現在打算購買藍色128GB版本iPhone 12 Pro的客戶，收貨時間已經到了11月6日至13日。

另外，威瑞森通訊（Verizon）、AT&T、T-Mobile等美國電信業者為爭奪5G客戶，大打價格戰，其中威瑞森與AT&T都強打零元iPhone手機，但用戶須選擇網路吃到飽方案，且至少須綁約兩年。