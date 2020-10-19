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中國持有美債 連續第三個月減少 三年半來新低

記者李仲維／綜合報導
中國在8月拋售54億美元美國國債。（新華社資料照片）
中國在8月拋售54億美元美國國債。（新華社資料照片）

美國財政部公布的最新數據顯示，中國在8月拋售54億美元美國國債，已連續第三個月減持，持有美債規模創2017年3月以來最低。值得注意是，中國一方面減持美債，另方面首次向美國投資人直接發售美元債券。

新冠疫情爆發後，為了挽救經濟，美國開啟印鈔模式，在此背景下，各國開始漸漸淡化與美國的聯繫，例如拋售美國國債。

美國財政部公布，8月外國投資人持有的美國國債為7兆830億美元，7月為7兆970億美元。

有分析指出，當前美國日益攀升的通膨預期以及弱美元的趨勢，美債吸引力已大不如以前，正令海外投資人減少美債持有量。

數據顯示，中國在8月連續第三個月減持美債，當月拋售54億美元，美債持有規模降至1兆680億美元，創2017年3月以來、3年半最低，但仍是美債第二大持有國。

日本是美債最大海外持有國，但日本8月持有量下降至1兆2780億美元，拋售146億美元，這使得日本持有美債占美債總額的6.3%，創歷史最低月度紀錄。

中國一方面減持美債，另一方面透過發行美元債券籌集60億美元，這也是中國近年來首次向美國投資人直接發售美元債券。

中國財政部14日在香港發行60億美元主權債券，與以往發行債券不同的是，中國這次發行的美元債券是在Reg S和144A雙規則下發行，首次使得美國在岸機構和離岸機構投資人都能買入中國發行的美元債券。

華爾街日報引述參與這次債券發行的一家銀行稱，美國的買家搶購了大部分債券。渣打銀行資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，這次是中國財政部近年來首次重返144A美元債券市場，開放給美國本土機構投資人參與投資。市場對此批債券的反應踴躍。

德意志銀行中國債務資本市場主管Samuel Fischer表示，中國這次採用的144A規則，讓美國在岸合格投資人能參與其中，更贏得美國傳統長線投資機構的青睞。

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