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中國上季GDP 專家估增逾5%

記者李仲維／綜合報導

中國官方將於19日公布第三季GDP增速，專家預計增長5%以上，全年約增長2.3%，並建議以激發消費做為經濟發展的重要引擎。

第一財經報導，從目前已經發布的指標，包括PMI、發用電量、物價和進出口、金融數據來看，中國經濟呈現強勁復甦的態勢。

隨著供需兩端加速回暖，9月工業生產將延續恢復態勢，消費持續改善，固定資產和基建投資累計增速有望轉正。

路透綜合51家機構預測中值結果顯示，中國經濟恢復動力不斷加強，第三季GDP增速有望從第二季的3.2%加速至5.2%；基建和房地產投資維持高點，也將幫助1至9月整體固定資產投資增速年內首次轉正。

中國國際交流中心學術委員會委員王軍表示，第三季經濟繼續穩步復甦，內需疲弱狀況有所改善，預計GDP增長5.2%左右。

財信研究院副院長伍超明也認為，中國經濟增長在投資加快、消費修復的帶動下，逐步向潛在增速回歸，預計第三季GDP增長5.4%左右，第4季增長6%左右，全年約增長2.3%。

國泰君安證券宏觀研究團隊花長春指出，第三季經濟進一步抬升，主要動能是房地產和基建投資，受益於年內寬鬆的信貸政策和配套的財政刺激政策，預計第三季GDP在房地產和基建拉動，增速將回升至5.3%。

中信證券首席經濟學家諸建芳看法更樂觀，他預計，第三季經濟有很大機率恢復至疫情前水準，預計GDP增速有望達6%左右。

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