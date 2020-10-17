台積電美國廠地點曝光 落腳鳳凰城？

加強美國國家經濟安全，是台積電赴美投資的考量之一。 （本報資料照片）

台積電 副總經理克里夫蘭（Peter Clevelan）近日在LinkedIn發文說，本周與亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）及鳳凰城市長蓋耶哥（Kate Gallego）討論設廠事宜，意外透露台積電美國 新廠落腳鳳凰城。

中央社報導，台積電擬赴美國亞利桑那州投資 設置5奈米12吋晶圓廠，董事長劉德音於今年股東常會時說，台積電已在美國亞利桑那州選定設廠廠址，美國政府的補助是影響台積電赴美設廠的關鍵。

台積電一直未公開宣布美國新廠設廠地點，副總經理克里夫蘭近日在LinkedIn的發文，卻意外透露了台積電美國新廠將落腳鳳凰城。

另據鉅亨網報導，在今年股東會上，台積電董事長劉德音籲美國政府針對重要科技，應提供投資優惠，否則成本太高將讓廠商無法生存，當時也透露設廠廠址已確定，是否定案關鍵在美方的補助，若美國聯邦與州政府能確保補助成本差距，美國廠毛利率就會與公司整體差不多。

克里夫蘭表示，台積電本周與亞利桑那州州長杜席及鳳凰城市長蓋耶哥會面，就設置5奈米先進晶圓廠進行討論，包括市、州及聯邦官員對該廠設置與台積電步調一致。

他說，台積電的目標是加強美國國家經濟安全，鞏固美國半導體業的領導地位，並在鳳凰城創造數千個高科技工作機會。

台積電對此表示，赴美設廠計畫積極準備中，期待藉此專案能為客戶和夥伴提供更好的支援，並吸引更多全球人才；但目前尚未做出最終建廠決議。