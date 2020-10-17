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鴻海攻電動車 要成為「電動車界的安卓系統」

記者尹慧中、吳凱中、邱馨儀／台北報導
鴻海董事長劉揚偉（右）與裕隆執行長嚴陳莉蓮16日出席鴻海科技日。（圖：鴻海提供）
鴻海董事長劉揚偉（右）與裕隆執行長嚴陳莉蓮16日出席鴻海科技日。（圖：鴻海提供）

台企鴻海昨16日首度舉行「鴻海科技日」，正式宣布推出「MIH電動車軟硬體開放平台」，要成為「電動車界的安卓系統」，打造電動車生態圈。鴻海集團董事長劉揚偉表示，MIH目標是在2025年至2027年在全球電動車應用滲透率10%，希望有超過300萬台車採用。

鴻海集團與裕隆集團跨界合作，成立鴻華先進科技公司，共同打造未來電動車。劉揚偉說，2025年到2030年是電動車產業黃金起飛的關鍵期，鴻海集團會和更多車廠品牌合作，並呼籲政府獎勵電動車電池與相關材料開發，鼓勵廣設充電樁，在產業努力、政策鼓勵之下，打造台灣電動車適合發展的環境，並讓年輕人有發揮的機會。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮昨日低調現身，她表示，汽車產業傳統以內燃機為動力的設計思維，將被電能所取代，帶動全新的汽車供應鏈。鴻海及裕隆兩大集團跨界合作，鴻華先進科技公司將擁有更創新的經營模式。

劉揚偉昨率高階主管與研究院負責人現身鴻海科技日，上午10時18分正好是創辦人郭台銘生日的關鍵數字，也正式宣告集團正式進軍電動車領域。鴻海研究院也在下午發表十大前瞻技術研發計畫。

鴻海進軍電動車多管齊下，劉揚偉說，鴻海與裕隆合資的鴻華先進公司希望打造電動車共用開放平台，降低開發的時間、資源和成本，預估每二年將有新車種問世。與飛雅特克萊斯勒（FCA）的合作，最快今年底、明年初可開始。

鴻海首度展出和裕隆集團旗下華創車電開發的開放平台。鴻華先進科技副董事長左自生表示，該平台讓車廠可以在開放基礎上，降低成本與開發時間，開發所需要的車型，不論是Sedan、SUV、MPV都可以。鴻海技術長魏國章指出，新平台具備「軟體定義」、「軟硬分層」與「開放生態」三大特色，希望鴻海的MIH電動車平台成為電動車產業的安卓系統。

此外，劉揚偉昨也以鴻海研究院院長身分，邀集五位鴻海研究所的不同專家發表十大研發目標，包括資安所目標結合鴻海在車用布局提供ECU（電子控制單元）等級的安全保護等，呼應鴻海集團在電動車布局進展。

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