特斯拉供應鏈 加碼台灣逾1000億

台灣 經濟部15日指出，以廣義特斯拉 供應鏈來看，台廠涵蓋近75%，台灣約有33家業者打入特斯拉供應鏈；其中有15家廠商申請「投資 台灣三大方案」，投資金額逾1000億台幣(約38億美元)。

經濟部昨在行政院會報告「投資台灣三大方案」執行成果。投資處長張銘斌表示，在特斯拉供應鏈中，有15家台廠通過三大方案，涵蓋車電、馬達、電池、車身、充電等五大系統，投資逾千億元。其中，投資額比較大的，包括群創針對觸控面板領域投資702億元、和碩在主控電腦投資149億元、同欣電針對影像感測封裝投資97億元，以及巧新就鍛造鋁鋼圈投資92億元。

經濟部次長林全能表示，後續特斯拉合作的發展面向，主要與台灣要成為「亞洲高階製造中心」的方案目標結合，導入智慧製造，提高台廠製造效率與價值；其次，電動車是國際未來產業發展趨勢，若能和特斯拉有更好合作，在無人駕駛、電動車生產等智慧領域，獲得提升機會。

張銘斌對未來發展深具信心，他強調特斯拉有如此亮眼成績，台廠功不可沒。他說明，在特斯拉供應鏈中，廣義的台廠供應商涵蓋近75%，等於一台特斯拉有四分之三的零組件都是由台廠供應，若沒台商，特斯拉也很難生產。

張銘斌解釋，會有這樣的成績，也是因為特斯拉剛起步時，傳統汽車供應鏈廠商基於客戶忠誠度等因素，不願與之打交道，特斯拉需找另一批電子化程度高的供應鏈，來和傳統車廠競爭，恰逢台商電子業中有許多中小企業，過往打入傳統汽車供應鏈，因此適合成為特斯拉供應商。

根據經濟部資料，廣義的特斯拉供應鏈台商有33家，其中參與投資台灣三大方案者有15家，包括和碩、群創、同欣電、富田、和大、康普、和勤、順德、巧新、聯嘉、恒耀、維熹、致茂、康舒、興勤。