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人行放錢5000億 貨幣政策緊轉穩

記者李仲維／綜合報導
人行15日進行人民幣5000億元MLF操作和500億元逆回購操作，以滿足市場的資金需求。（中新社）
人行15日進行人民幣5000億元MLF操作和500億元逆回購操作，以滿足市場的資金需求。（中新社）

中國人民銀行15日宣布進行1年期中期借貸便利（MLF）人民幣5000億元（約743億美元），這是人行連續第三個月對MLF進行超額續做，扣掉到期的人民幣2000億元後，淨投放人民幣3000億元（約446億美元）。有分析稱，這意味人行貨幣政策由緊轉穩。

第一財經報導，人行此次操作符合市場預期。方正證券首席經濟學家顏色表示，在宏觀經濟持續向好、供需兩側修復良好的情況下，人行將繼續施行常態化貨幣政策，鬆緊適度。貨幣政策將以穩為主，不會過於收緊，在流動性方面會根據需求給予足量支持。

而在本月MLF操作利率不變後，多位業界人士預計，20日公布的貸款市場報價利率（LPR）報價也將保持不變。

人行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，進行人民幣5000億元MLF操作和500億元逆回購操作，充分滿足金融機構需求。

本月MLF到期規模為人民幣2000億元，人行此次續做對沖到期量後，向銀行體系投放人民幣3000億元中長期流動性。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，人行背後的原因主要在於，第4季銀行壓降結構性存款任務較重，亟需尋找替代性穩定資金來源，因此對MLF需求較大，10月MLF超額續作，也意味人行有意遏制以同業存單利率為代表的中期市場利率上行勢頭，釋放穩貨幣信號。

王青稱，5月中下旬以來的緊貨幣過程有望告一段落，資金面將由緊轉穩。

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