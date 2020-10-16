我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

央行總裁：台幣28字頭 短期新常態

記者陳美君／綜合報導

台灣經濟基本面佳、出口接單暢旺，使新台幣匯率維持強勢；中央銀行總裁楊金龍15日表示，新台幣匯率「28」字頭確實可能成為「短期」新常態，但中長期無法預測；至於何謂「短期」，楊金龍回應，可能是半年，但如果情況一直持續，也可能長達一年。

楊金龍15日赴立法院報告，立委曾銘宗詢問，外界預估，新台幣「28」字頭將成新常態，是否正確？楊金龍回應，如果是短期也許是對的，但中長期「28」是不是常態，目前無法預測。

曾銘宗追問，所謂短中長期是多久？楊金龍補充，短期也許是半年內，但如果情況持續，也可能是一年，不過匯率非常動態，預測匯率並不容易，因為會受到國際匯率美元走勢影響。

多名立委關注，央行是否會力守「彭淮南防線」28.5元，楊金龍語帶保留回應，匯率由市場供需決定，假如有大量資金進出，央行為維持匯率穩定，必須進入市場調節，但「市場供需沒辦法用央行力量完全把它轉變過來」，因此他也呼籲，出口商應做好匯率避險。

楊金龍強調，央行將持續採取「逆風操作」、「柳樹理論」（註：指尾盤調節升幅），達成最終穩定匯率的目的。

經濟部長王美花因匯率太強向央行提出意見，楊金龍說，王部長是央行常務理事，「對於新台幣匯率升值問題，我們有交換過意見，高科技產業並未受到匯率升值影響，傳產受影響較大。」

至於兩岸情勢惡化，外資會不會大幅撤離？楊金龍表示「很難說」，假設情況非常嚴重，恐怕會受到影響，但台灣擁有近5000億美元外匯存底，有足夠能力因應市場變化。

匯率 央行 台灣

上一則

人行放錢5000億 貨幣政策緊轉穩

下一則

豬價下跌 中國CPI重返1時代

延伸閱讀

新聞眼／綠委諸公 為豬喉舌？

新聞眼／綠委諸公 為豬喉舌？
萊豬大戰進深水區 藍綠甲級動員

萊豬大戰進深水區 藍綠甲級動員
楊金龍防線失守 新台幣衝上28字頭

楊金龍防線失守 新台幣衝上28字頭
協和火力電廠延役、擬增燃氣機組…台灣不缺電？地方籲中央說清楚

協和火力電廠延役、擬增燃氣機組…台灣不缺電？地方籲中央說清楚

熱門新聞

投資人顯然開始消化民主黨完全執政的可能性。美聯社

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

2020-10-10 06:21
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
瑞銀集團（UBS）發布研究報告，指股市雖在短期內受衝擊，但長期而言漲勢仍樂觀。(美聯社)

「美股會續漲」 瑞銀集團舉3理由

2020-10-11 19:44
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
紐約曼哈頓房東上月平均提供兩個月免租金優惠，以吸引房客。(路透)

曼哈頓空屋率14年新高 房東咬牙祭出這招

2020-10-09 18:45
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺