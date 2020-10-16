央行總裁：台幣28字頭 短期新常態

台灣 經濟基本面佳、出口接單暢旺，使新台幣匯率 維持強勢；中央銀行總裁楊金龍15日表示，新台幣匯率「28」字頭確實可能成為「短期」新常態，但中長期無法預測；至於何謂「短期」，楊金龍回應，可能是半年，但如果情況一直持續，也可能長達一年。

楊金龍15日赴立法院報告，立委曾銘宗詢問，外界預估，新台幣「28」字頭將成新常態，是否正確？楊金龍回應，如果是短期也許是對的，但中長期「28」是不是常態，目前無法預測。

曾銘宗追問，所謂短中長期是多久？楊金龍補充，短期也許是半年內，但如果情況持續，也可能是一年，不過匯率非常動態，預測匯率並不容易，因為會受到國際匯率美元走勢影響。

多名立委關注，央行 是否會力守「彭淮南防線」28.5元，楊金龍語帶保留回應，匯率由市場供需決定，假如有大量資金進出，央行為維持匯率穩定，必須進入市場調節，但「市場供需沒辦法用央行力量完全把它轉變過來」，因此他也呼籲，出口商應做好匯率避險。

楊金龍強調，央行將持續採取「逆風操作」、「柳樹理論」（註：指尾盤調節升幅），達成最終穩定匯率的目的。

經濟部長王美花因匯率太強向央行提出意見，楊金龍說，王部長是央行常務理事，「對於新台幣匯率升值問題，我們有交換過意見，高科技產業並未受到匯率升值影響，傳產受影響較大。」

至於兩岸情勢惡化，外資會不會大幅撤離？楊金龍表示「很難說」，假設情況非常嚴重，恐怕會受到影響，但台灣擁有近5000億美元外匯存底，有足夠能力因應市場變化。