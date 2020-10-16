比特幣礦機三哥「億邦國際」併購紐西蘭金融業

億邦董座胡東。（取材自微信）

全球第三大比特幣 礦機生產商億邦國際宣布，收購紐西蘭一家金融公司100%股份，以建立數位資產金融服務平台。這是繼在新加坡及加拿大 拓展公司據點後，億邦國際再度擴大海外版圖的最新舉動。億邦國際未說明收購金額。

億邦國際是第三大比特幣礦機製造商，主要礦機品牌為「翼比特」，市占率僅次於比特大陸及嘉楠科技。

澎湃新聞報導，億邦國際表示，已簽署意向投標書，收購一家紐西蘭金融公司100％股份，該公司是當地數位資產金融服務平台，提供批發和通用金融經紀商及財富管理服務。

億邦國際董事長兼CEO胡東表示，億邦國際要全面啟動基於區塊鏈的金融業務，抓住區塊鏈行業價值鏈增長機會，憑藉公司在區塊鏈技術專業，加上最近擴展到星、加和紐西蘭的業務，要提供專業、便捷和創新的交易服務，完全獲得許可且基於互聯網交易平台目標邁大步。實際上，億邦國際在加拿大也計畫建立數位資產金融服務平台，不過提供的服務內容並不同，主要從事外匯交易、數位貨幣轉帳和虛擬貨幣 交易等業務。

億邦國際日前宣布，已在加拿大成立了一家全資子公司，用以改善產業鏈布局，為建立數位資產金融服務平台做準備。該子公司於9月16日獲得加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）出具的貨幣服務營業執照。

在新加坡，億邦國際則計畫成立加密貨幣交易所。億邦國際宣布已於8月13日在新加坡成立全資子公司，準備建立加密貨幣交易所，產業鏈布局將從提供設備擴展到提供貿易服務。

根據億邦國際財報，2020年上半年營收1,104萬美元，較去年同期減少50.6%；淨虧損621.2萬美元，較去年同期淨虧損收窄65.7%。

報告指出，營收下降主要是受新冠疫情和比特幣減半事件的綜合影響，比特幣相關活動（如採礦）的預期收益降低，導致礦機需求和平均售價大大降低。

●億邦董座 教師變挖礦大師

億邦國際公司董事長胡東從大學教師轉變為比特幣礦機巨頭，胡東2008年取得浙江大學工商管理學碩士學位，畢業後選擇留在學校擔任教師，並負責網路管理，當過浙江工業大學網路中心副主任，從此迷上網路並決定創業。

胡東2001年創業，成立杭州億邦資訊技術有限公司，專門承接通信網路設備接入等業務，之後億邦從通信網路營運商轉型為設備代工廠商，胡東當時天天和通訊行業打交道，億邦國際成立之初，就是做通訊設備為基礎的業務，但通訊行業是有周期性的。

2011年胡東開始關注比特幣，萌生做礦機的想法，剛好也遇到通訊行業低潮，胡東走上比特幣礦機創業路，2014年區塊鏈行業開始興起，於是億邦利用自身技術優勢開始研發生產區塊鏈處理器的BPU，也就是礦機。

胡東說，礦機行業也是有門檻的，並非是想進來就進來，想出去就出去，也不是砸錢就能解決，而是反覆運算和認可的問題。從億邦國際本身來講，礦機是主業，肯定不會放棄，也可以和合作夥伴合作開發，一起把行業做好。億邦國際的定位並非純粹的比特幣礦機廠，而是從上游到下游，是一個生態的概念。