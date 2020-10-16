我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

比特幣礦機三哥「億邦國際」併購紐西蘭金融業

記者林宸誼／綜合報導
億邦董座胡東。（取材自微信）
億邦董座胡東。（取材自微信）

全球第三大比特幣礦機生產商億邦國際宣布，收購紐西蘭一家金融公司100%股份，以建立數位資產金融服務平台。這是繼在新加坡及加拿大拓展公司據點後，億邦國際再度擴大海外版圖的最新舉動。億邦國際未說明收購金額。

億邦國際是第三大比特幣礦機製造商，主要礦機品牌為「翼比特」，市占率僅次於比特大陸及嘉楠科技。

澎湃新聞報導，億邦國際表示，已簽署意向投標書，收購一家紐西蘭金融公司100％股份，該公司是當地數位資產金融服務平台，提供批發和通用金融經紀商及財富管理服務。

億邦國際董事長兼CEO胡東表示，億邦國際要全面啟動基於區塊鏈的金融業務，抓住區塊鏈行業價值鏈增長機會，憑藉公司在區塊鏈技術專業，加上最近擴展到星、加和紐西蘭的業務，要提供專業、便捷和創新的交易服務，完全獲得許可且基於互聯網交易平台目標邁大步。實際上，億邦國際在加拿大也計畫建立數位資產金融服務平台，不過提供的服務內容並不同，主要從事外匯交易、數位貨幣轉帳和虛擬貨幣交易等業務。

億邦國際日前宣布，已在加拿大成立了一家全資子公司，用以改善產業鏈布局，為建立數位資產金融服務平台做準備。該子公司於9月16日獲得加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）出具的貨幣服務營業執照。

在新加坡，億邦國際則計畫成立加密貨幣交易所。億邦國際宣布已於8月13日在新加坡成立全資子公司，準備建立加密貨幣交易所，產業鏈布局將從提供設備擴展到提供貿易服務。

根據億邦國際財報，2020年上半年營收1,104萬美元，較去年同期減少50.6%；淨虧損621.2萬美元，較去年同期淨虧損收窄65.7%。

報告指出，營收下降主要是受新冠疫情和比特幣減半事件的綜合影響，比特幣相關活動（如採礦）的預期收益降低，導致礦機需求和平均售價大大降低。

●億邦董座 教師變挖礦大師

億邦國際公司董事長胡東從大學教師轉變為比特幣礦機巨頭，胡東2008年取得浙江大學工商管理學碩士學位，畢業後選擇留在學校擔任教師，並負責網路管理，當過浙江工業大學網路中心副主任，從此迷上網路並決定創業。

胡東2001年創業，成立杭州億邦資訊技術有限公司，專門承接通信網路設備接入等業務，之後億邦從通信網路營運商轉型為設備代工廠商，胡東當時天天和通訊行業打交道，億邦國際成立之初，就是做通訊設備為基礎的業務，但通訊行業是有周期性的。

2011年胡東開始關注比特幣，萌生做礦機的想法，剛好也遇到通訊行業低潮，胡東走上比特幣礦機創業路，2014年區塊鏈行業開始興起，於是億邦利用自身技術優勢開始研發生產區塊鏈處理器的BPU，也就是礦機。

胡東說，礦機行業也是有門檻的，並非是想進來就進來，想出去就出去，也不是砸錢就能解決，而是反覆運算和認可的問題。從億邦國際本身來講，礦機是主業，肯定不會放棄，也可以和合作夥伴合作開發，一起把行業做好。億邦國際的定位並非純粹的比特幣礦機廠，而是從上游到下游，是一個生態的概念。

比特幣 虛擬貨幣 加拿大

上一則

疫情壓垮！日本航空龍頭財務 日5銀聯貸4千億日圓

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

意外發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石

意外發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石
加拿大中國建交50年 杜魯多警告中「脅迫外交」沒好處

加拿大中國建交50年 杜魯多警告中「脅迫外交」沒好處
「我們如何應對新冠疫情」：泰國與紐西蘭的抗疫經驗

「我們如何應對新冠疫情」：泰國與紐西蘭的抗疫經驗
罕見！加大使獲准探視遭中拘押2公民

罕見！加大使獲准探視遭中拘押2公民

熱門新聞

投資人顯然開始消化民主黨完全執政的可能性。美聯社

別管刺激方案了！美股看好民主黨完全執政 下周可望續漲

2020-10-10 06:21
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
瑞銀集團（UBS）發布研究報告，指股市雖在短期內受衝擊，但長期而言漲勢仍樂觀。(美聯社)

「美股會續漲」 瑞銀集團舉3理由

2020-10-11 19:44
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
紐約曼哈頓房東上月平均提供兩個月免租金優惠，以吸引房客。(路透)

曼哈頓空屋率14年新高 房東咬牙祭出這招

2020-10-09 18:45
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺