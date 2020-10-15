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中國「格力電器」大手筆 再買庫藏股

記者蔡敏姿／綜合報導
為了挽救低迷股價，格力電器大買庫藏股。（取材自百度圖庫）
為了挽救低迷股價，格力電器大買庫藏股。（取材自百度圖庫）

為了挽救低迷股價中國電器巨頭格力電器再度宣布實施庫藏股，規模人民幣60億元（約8.8億美元），若加上半年前才剛宣布執行的庫藏股人民幣60億元，公司買回庫藏股總額將高達人民幣120億元，將成為A股史上回購金額最大的公司。

券商中國統計，按累計回購金額來看，美的集團以累計人民幣103.2億元的回購金額居首，伊利以人民幣68.2億元排名第二。

每經新聞報導，中國電器雙雄美的集團、格力電器不僅在業績上互爭龍頭，公司市值也要一較高下，原本格力市值超過美的，但今年來兩家公司股價走勢兩極化，美的集團今年大漲近30%，格力電器卻下跌7%，致美的市值超過格力人民幣1890億元，成為格力實施庫藏股的主因。

格力電器決定使出撒手鐧救股價，半年前祭出公司史上首次實施庫藏股金額高達人民幣60億元後，昨天再度宣布實施庫藏股，最多回購人民幣60億元。格力股價昨收人民幣57.6元大漲3%。

格力電器表示，基於對公司未來發展前景的信心，為完善格力電器長效激勵機制，珠海明駿作為格力電器單一第一大股東（持股15%），提議公司使用自有資金回購公司股份，回購的股份用於公司員工持股計畫或股權激勵。

格力公告稱，回購資金總額不低於人民幣30億元且不超過60億元；回購股份價格不超過每股人民幣70元。按本次回購資金最高人民幣60億元測算，預計可回購股份數量約為8571萬股，約占公司目前總股本的1.4%。

事實上，受到新冠疫情衝擊股價，格力在半年前就拋出60億元回購計畫，回購實施已接近尾聲。截至9月30日，格力累計砸下約人民幣51.8億元，回購公司股份9418.4萬股，占公司總股本的1.57%，預估近日就會買足人民幣60億元。

就回購計畫來看，格力兩次回購計畫的總金額上限合計達人民幣120億元，將刷新A股的回購紀錄。同時，如果本次回購實際實施只要超過人民幣52億元，也會打破美的集團的紀錄，成為A股新的回購王。

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