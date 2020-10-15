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中企「美的集團」 躍全球最值錢家電業

記者李仲維／綜合報導
美的集團不僅是中國最值錢的家電企業，也已經成為全球最值錢的家電企業。（本報資料照片）
美的集團不僅是中國最值錢的家電企業，也已經成為全球最值錢的家電企業。（本報資料照片）

胡潤研究院14日發布《2020胡潤中國10強家電企業》，美的集團、格力和海爾智家名列前三強。美的不僅是中國最值錢的家電企業，也已經成為全球最值錢的家電企業。

榜單顯示，美的公司市值以人民幣5100億元（約756億美元）拿下中國及全球最值錢的家電企業；格力電器以3210億元排名第二；海爾智家以1860億元排名第三。這三家的總和占十強市值總和的80%。

十強家電企業主要產品包括空調、冰箱、洗衣機，還有豆漿機、油煙機、燒水壺、微波爐等廚電。有兩家主要賣掃地機器人的石頭科技、科沃斯也進入榜單。

本次榜單範圍是自主品牌家電企業，但不包括小米等消費電子企業。由於TCL已經將品牌家電等終端業務剝離，因此也不在榜單上。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，線上通路對家電行業的影響日益擴大，規模近人民幣9000億元的中國家電市場，線上銷售占比達四成，且比率還在成長；天貓、京東現在是家電行業的通路龍頭，不再是十幾年前的國美、蘇寧。

胡潤說，線上溝通方式最近也受到直播的影響，比較有代表性的是格力董明珠的直播帶貨。此外，隨著家電行業進入智慧製造時代，美的和格力的市值，這幾年都大漲。

胡潤指出，家電行業相對來說，是中國中國最國際化的行業之一，例如海爾智家和九陽母公司JS環球生活，都已進軍海外市場，有趣的是，它們除了自有品牌都還收購了當地品牌。

在地域分布上，最成功的十強家電企業中，大灣區和長三角各占四家，還有兩家在青島和北京

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