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被美「斷炊」1個月 華為3招反擊

記者蔡敏姿／綜合報導

美國對華為的禁令制裁近1個月，華為也沒閒著，準備上演三大反擊，在法國成立第六家研發中心，應用於通訊行業；中國設首間晶片大學，將接入華為海思；美國想用華為的5G技術，可以、但要給錢。

據騰訊網報導，華為9日在法國巴黎舉行拉格朗日研發中心落成典禮。這是華為在法國成立的第六家研發中心，未來在這裡的實驗結果將服務於整個通訊行業。這所研發中心是一個面向全球頂尖數學家開放的平台，華為與眾多頂尖數學家展開密切合作，創造出眾多科研成果。

之前，華為在法國已設立五所研發中心，涉及到晶片、數學、通訊等眾多領域。之前法國也正式表態，不會將華為5G排除在外。這對於華為而言，是非常好的信號，將幫助華為繼續推進歐洲市場。

除了研發中心外，華為還有一大反擊，晶片問題一直都是中國的弱項，華為向各界招兵買馬，招攬高科技人才。在中國政府的支持下，首間「晶片大學」成立。這是一所專門培養晶片人才的大學，全稱是「南京集成電路大學」，未來會向科技企業輸送眾多半導體人才，以促進中國晶片的崛起。

華為還藏有一張王牌，就是以性價比作為武器和籌碼，在5G領域獨占鰲頭。華為在5G研發上不僅提高產品質量，還降低產品價格。華為官方推特發文稱，華為5G技術現在可以說是領先世界，如果美國想用華為的5G技術，可以，但是要給錢。

華為 5G 中國

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