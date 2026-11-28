華農食堂擄獲年輕人的心。（取材自新周刊）

AI摘要 文章摘要整理： 這篇報導描寫年輕人追求高性價比與即時愉悅，從農業大學逛吃熱潮到酒樓拼桌演唱會，凸顯校園美食與中式演出如何成為新型情緒消費。

前言：中國年輕人對「高性價比 情緒價值」的集體追尋，又玩出新花樣。無論是幾十塊錢的農業大學周末，還是600元人民幣(約90美元)的演唱會，他們要的，永遠都只是用最直接的方式獲取「實打實的愉悅」。

社交平台上，「中國最好吃的大學」，居然直指農業大學，不少打卡體驗文及照片、視頻不時刷屏。大量擁有高「吃商」的年輕人、打工人，被農業大學的飲食文化所吸引，紛紛分享食記、放鬆日記。「年輕人擠滿農業大學」詞條頻頻被推上熱搜，評價多半是性價比高、口味好、結帳時心情美麗，符合年輕人追求舒適、實惠的生活方式。愈來愈多人相約周末農大「下館子」、散步、野餐，追求「農大阿勒泰」那種「不燒心」的鬆弛。華南農業大學、中國農業大學、東北農業大學、雲南農業大學等，都被許多人推薦。

周末下午的竹銘草海，人們在休閒野餐。（取材自新周刊）

★最幸福周末 農大下館子

華農究竟如何擄獲了年輕人的心？據新周刊報導，華農位於廣東廣州，五山地鐵站出來，進校門往旁拐幾步，車水馬龍的喧囂就被碧水綠樹隔開了。華農的風光，向來有「五湖四海一片林」之稱，湖邊走累了，就去「海」裡歇著，教三前長著「竹銘草海」，開闊得不像市中心。樹蔭下鋪野餐墊刷劇，吉他聲悠悠傳來，坐下就不想走。

有華農的學生說，趕著上課的路上，可能遇見「牛學長」出來吃草曬太陽。這些在校園閒庭信步的有黃牛、奶牛，有成年牛、也有牛崽，是獸醫學院的教學用牛。趕上天氣好，「牛學長」會在校園裡「散步」三個小時，悠閒自在。

五山校區就占地4395畝，相當於約410個標準足球場。華農一日遊的行程，下好三個「館子」，就很充實。

先下「博物館」。紅滿堂對面的紅磚樓是華南農業博物館，裡面有八個展廳，展出傳統農具、桑基魚塘模型，讓課本裡的嶺南農業有了具體模樣；轉進南海海洋生物展廳，有貝殼、海星、龍蝦等標本；昆蟲世界展廳裡，一面牆接一面牆的蝴蝶標本，翅膀上的顏色和紋樣看得人眼花。在華農的校園裡，有美景，還能獲取知識。

周末下午的竹銘草海，人們在休閒野餐。（取材自新周刊）

頭腦充實，接著就去下「飯館」。五山校區坐擁六大食堂，據說讀上四年，也未必吃得遍所有檔口。綠榕園三樓的燒臘，因過分美味而收穫學生「傳奇鵝叉，稱霸五山；金牌燒臘，絕世無雙。」錦旗，不到20元就能安排燒臘雙拼。西園食堂的麻辣香鍋，從菜式到湯底都能自定義，被網友稱做「食堂版米其林」。

酸奶文化館裡則展售齊全的華農酸奶品類，價格也公道，碰上節假日，總能看見遊人人手一箱酸奶帶回去。酸奶館的前身是國立中山大學乙組膳堂，擁有百年歷史，裡面還藏了一座階梯圖書館，書架間藏著座位，大小朋友或坐或趴，自在翻書。門前一小片水稻，是華農航空育種水稻的展示點，隨著時節從青綠變成金黃。買杯華農酸奶，去花園坐坐，去華農逛吃的周末，太幸福不過了。

在酸奶館裡，喝牛油果風味華農酸奶。（取材自新周刊）

★校園藏美食 爆款發源地

去華農散步，吃飯是順便，而到了中國農業大學，解饞可是第一要務。最近，中國農業大學東校區一隻「蛤蟆」讓吃貨們坐不住了，牠通體碧綠，眼睛圓鼓，連表皮的疙瘩都復刻到位，這隻蛤蟆其實是抹茶慕斯，配料不外乎抹茶粉、砂糖、淡奶油、牛奶、香草精，售價9.9元。「青蛙王子」早上8點在公一食堂麵包坊開賣，往往不到一小時就售罄。

中國農業大學東校區的「蛤蟆」抹茶慕斯。（取材自小紅書）

蛤蟆蛋糕已不是中農大食堂第一次整活。較早前，他們就曾推出過鳥巢蛋撻、豉香鴕鳥肉、糍粑糖葫蘆，都是打卡熱點；大豆冰淇淋更是從夏天火到秋天，標榜無香精、無膽固醇，黑豆黃豆混搭口味僅4.3元。為了保留豆香，中農科研人員突破去腥工藝，利用大豆蛋白的乳化特性，讓植物原料質地也能絲滑起來。

爆款之外，中農大食堂的日常出品也不容小覷。從廣式蝦餃到貴州酸湯火鍋，從泰式冬陰功到俄式羅宋湯，從川味烤魚到雲南泡魯達等等，有網友親測，花28元甚至能吃到校園版的「佛跳牆」。而且，中農大食堂秤重時會順便算蛋白質、碳水和鹽糖添加物的含量，提醒大家美食當前也要注意健康。

東農餃子園。（取材自小紅書）

★科研入菜 分量足又公道

東北農業大學的食堂就把功夫下在了餃子餡裡，鮁魚、皮皮蝦、鮑魚等紛紛入餡，主推的東農三花豬肉，可以配酸菜、韭菜、娃娃菜。三花豬的肌肉纖維據稱比普通豬的更纖細，裡面不飽和脂肪酸的含量更是普通豬肉的1.3倍，而12個三花豬酸菜餃子，只要9.6元；嘗一份鮑魚餃子則是36元，分量足，價格公道，別說貪新鮮的外地遊客，連本地人也忍不住去吃上幾頓。

雲南農業大學則把咖啡從本科專業延伸到日常，在雲南農大普洱校區食堂，咖啡被盛在不鏽鋼大桶裡，同學們可以像免費菜湯那樣打著喝。今年暑假期間，普洱融媒還和本地人社部門聯合推出「咖啡師旅行包」，跟著專業老師學習專業品鑑的知識，再參觀精品咖啡莊園，還能收穫一張咖啡沖煮師初級證書，學到一門新的手藝。

華農的酸奶、東農的三花豬肉、中農大的京新梨、還有雲南農大的咖啡，這些美食的背後都藏著育種、養殖、食品加工等科研功夫。來到這裡，不僅是美食和知識之旅，更是一趟心靈的療癒之旅。

台下的人不僅可以坐著看偶像在台上演出，還能時不時扒拉兩口熱菜。（取材自小紅書）

●中老年拼桌演唱會 「比我家年夜飯吃得好」

中國年輕人為追求性價比，四處尋尋覓覓，沒人擋得了，最近他們又看上了中老年拼桌演唱會。一段汪明荃演唱會的現場視頻，近日讓愛去演唱會和不去演唱會的年輕人都上頭了。酒店宴會廳裡，歌手在台上表演，觀眾坐的是圍桌，桌上還有冒著熱氣的脆皮大金豬、焦糖羅氏蝦、五指毛桃水晶雞等一眾硬菜；最重要的是，一個人只要600元。這類老輩子的「livehouse」頓時火了，年輕人紛紛呼籲這該全中國推廣。

據新周刊報導，近日許多追現場的年輕人正瘋狂羨慕廣東老輩子，汪明荃演唱會的現場視頻與桌上的菜色，讓他們個個羨慕瘋了，「這比我家年夜飯吃得還豪華」、「這種演唱會，怎麼就不能全國推廣？」許多人瞬間打開票務平台搜尋「酒樓」、「演唱會」，什麼livehouse、體育館、體育場都不香了，酒樓宴會廳成了追星人最想要的頂配現場。

當網上的人還在討論著「這是不是真的」、「求攻略」，中山的90後小黃早在兩年前，就已經參加過類似的演唱會，只不過演唱會的主角不是汪明荃，而是TVB的金牌配角、曾經出演過周星馳多部影片的朱咪咪。

汪明荃演出當天的穿著也很隨性。（取材自微博）

別的演唱會付費聽歌，小黃卻從朱咪咪手裡接過了利是（紅包），「現場的年輕人和小孩都有，她會主動把話筒（麥克風）遞過來，如果能接唱兩句，就會給你一個。」這是粵港澳地區老一輩藝人的傳統，在演出時派發一些利是封給現場的觀眾，以示回饋；觀眾們也習慣準備上一些禮物，「有些阿叔提著塑料袋就上去了，本地特產居多。」

一頓飯吃下來，像年夜飯一樣親切。和一板一眼的大型演唱會不同，除了發紅包，還有點歌、合唱，以及拉家常等環節。小黃最大的感受就是，觀眾和表演者的距離被無限拉近。「就沒有朱咪咪接不上的梗，」她說，「還有一些觀眾上台和她合唱。如果有你想聽的歌，恰好她會唱，也可以現場點。沒有太多規矩束縛。」

在菜品味道上，小黃也給出了滿分評價。以舞台距離為標準，一席（每席限坐十位）畫分出三個價格檔位，最貴的5288元，最便宜的4688元。菜品統一，有黃皮醬豬手、鐵棍淮山蒸雪花牛展、清蒸原條東星斑等。因為酒樓離家近，不僅家中老人常來吃早茶，逢年過節也會來聚餐，小黃和家裡人吃到的還是熟悉的老味道。

至於年輕人最關心的「如何買票」的問題，小黃說，這類演藝活動大多會在酒樓外擺放海報，或是由餐飲部長直接透露給老客戶，通常不單獨接待散客。所以在宴會廳裡多是全家出動來陪老人追星的，或三五好友湊夠一桌來聚會的。

汪明荃演出的現場視頻走紅，讓年輕人恍然大悟，原來還有不用挨餓、罰站，體驗感極度舒適的演出現場，疑似夢裡對「livehouse」的全部想像，就這麼被看上去經營時間比自己歲數還大的酒樓輕鬆實現了。

這類以中式酒樓為據點的演出活動，並非什麼新發明。據了解，十年前最具代表性、也最為人熟知有粵曲駐唱的茶樓就有兩所：沿江路大同酒家、龍津東路榮華樓。餐飲場所和藝術表演，早已在大灣區產生緊密關聯。而且，汪明荃的演唱會並非個例，早在前幾年，朱咪咪、彭家麗、柳影虹、尹光等，就已經在酒樓開唱。

「百來號人湊一起吃頓飯，就能叫演唱會了？」一片艷羨聲中，也不乏有人質疑。的確，一場演唱會所牽動的，不僅是場館周邊商圈，乃至城市文旅，演藝市場已成為各地文旅的「必爭之地」。

以一座沒有5A級景區的四線城市—瀘州為例，今年十一期間，為期四天的「銀河左岸」音樂節帶動周邊消費約7億元；購票樂迷中，市外人數占比首次超90%，省外人數占比超50%，中心城區近100家酒店滿房。為充分保障遠道而來的樂迷的體驗感，瀘州投入450輛免費接駁公交滾動發班，布設175個基站，調來28台通信車保障12萬人同時在線，配置0.7元1小時的平價充電寶等，為現場觀眾提供便利。

音樂行業垂類帳號「音樂先聲」觀察到，經典歌手的演出中，觀眾年齡結構的變化明顯。2025年11月，林憶蓮「迴響Resonance」演唱會湖州站，40歲以上觀眾占比接近6成；同年張學友重慶站首場演唱會，40歲以上購票觀眾占比也達到49.5%。

對於許多中老年觀眾而言，即使相關部門已盡力提供服務，看一場演唱會的難度仍不算低，哪怕搞定了年輕人尚稱不上輕鬆的線上搶票環節，也很難獨自弄清演出場地內複雜的動線。而老牌歌星們開在酒樓裡的演唱會，恰巧滿足了銀髮群體的觀演需求：離家不算遠，能和家人共同前往，沒有線上搶票的煩惱，還能直接和喜歡的藝人互動。

但選擇酒樓宴會廳的歌手大多也已步入高齡，比起花較高的人力、物力成本籌備大型演唱會，更願意選擇一個舒適的演出環境，不帶壓力地唱上幾首歌，和歌迷們拉拉家常，一場場開在酒樓裡的演唱會才這麼辦了下來。至於能否實現全國推廣，還真不好說。