11月19日，APEC各國領袖的「全家福」大合照。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳APEC領導人大合照以融合4項非遺工藝的絲綢圍巾亮相，透過21根絲線與鯤鵬展翅等設計，展現中國文化自信與多邊合作意涵。

亞太經濟合作組織（APEC ）峰會的重頭戲之一是大合照環節，這次在深圳，各經濟體領導人披上東道主中國準備的絲綢圍巾合影，紅色「香雲紗」、藍色「宋錦」可任選；絲綢圍巾寓意「同心合錦」，使得這張「全家福」照別具意義。而更特別的是，圍巾融合了宋錦、香雲紗、粵繡、蘇繡四項非物質文化遺產技藝，還織入21根絲線，象徵APEC的21個成員經濟體緊密合作。

綜合多家媒體報導，圍巾所採用的四大非遺工藝為：宋錦作為藍色款圍巾主料，負責定位提花與織造，呈現祥雲海浪紋等紋樣，宋錦被列入聯合國 教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。另外三項工藝均為國家級非遺：香雲紗作為紅色款圍巾主料，經薯莨浸染、河泥與日光慢曬等染整工序製成，呈現「故宮紅」色調； 粵繡負責雲紋等刺繡細節，展現飽滿熱烈的嶺南風格； 蘇繡負責會標等精細刺繡與收邊，展現細膩雅潔的工藝。

象徵深圳城市精神

其中，藍色圍巾來自蘇州上久楷的宋錦織造，A面為定位提花螺鈿宋錦配銀色祥雲海浪紋，B面錦花緞配藍綠色會標；紅色圍巾來自佛山順德的香雲紗染整，兩面均為定位提花錦花緞香雲紗，A面配金色祥雲海浪紋，B面配紅橙色會標。

底紋則巧妙結合了嶺南木棉、三角梅與祥雲紋。木棉又稱「英雄花」，寓意灣區兒女勇立潮頭的民族氣節，祥雲紋則呼應「海上絲綢之路」的歷史脈絡，體現中華民族對和平、繁榮的永恆追求。圍巾上的圖案設計，取材自2026 APEC「中國年」的會標，象徵深圳城市精神「鯤鵬展翅」。

上久楷與香雲紗國家級非遺代表性傳承人黃田勝，參與曬莨工藝與品質把關，粵繡省級非遺傳承人阮賢娥、蘇繡國家級非遺傳承人鄒英姿，分別從各自的技藝領域提供專業指導。

而「同心合錦」中的一抹磚紅色，並非化學染劑，而是源自順德倫教曬莨場裡薯莨與河泥的古老魔法。據香港01報導，黃田勝堅守一線40載，守護著30餘道純手工、無化學助劑的染整工序。在日光、河泥與草地的反覆催化下，才沉澱出那份沉穩的「英雄紅」。

圍巾裡的神祕數字

另據「長安街知事」報導，圍巾主要設計方、蘇州上久楷絲綢科技文化有限公司董事長吳建華表示，圍巾設計理念以灣區為窗，向世界鋪展出合作共享的錦繡長卷，是一條流動的紐帶，牽繫歷史與未來、東方與西方，以文化自信詮釋大國擔當。其中，21根天然野蠶絲線貫穿圍巾兩端，象徵21個成員經濟體緊密合作，互利共贏。

吳建華透露，為了完成此次國家任務，他準備了5000公尺的布料，按常規可以製作1萬條圍巾，不過只製成了50條，強調「這一次，完全是不計代價、不計成本，不講條件，沒有任何討價還價的餘地」，「前面準備3000米料，投1000米報廢，投2000米還要報廢；投1000米報廢的時候，我們已經在提前備下一批面料了」，「因為等領導確認了你再投料，根本來不及」。

此外，對灰傷、縐印這些疵點，廠方堅持零容忍，寧可自己承擔損失，而為了集中產能，還主動暫緩了人民幣300餘萬元的常規訂單。

最終，前後投入面料5000多米，以萬里挑一的嚴苛標準，僅留下宋錦圍巾和香雲紗圍巾各21條。選中率約1％。按照APEC會議慣例，東道主提供的服裝配飾應具有本土文化特色，此次兩款圍巾均為100%桑蠶絲，長180公分、寬32公分，從設計到製作歷時近一年，「每個環節的調整都不下20次」。

歷屆APEC特色服飾

據英國廣播公司（BBC）報導，與會領導人穿富有東道主民族特色的服裝，一直是APEC傳統，穿戴東道主特色服飾的傳統由美國前總統柯林頓開創，30多年來曾出現加拿大皮衣、越南「奧黛」，以及中國的「新唐裝」和「新中裝」。不過近年這一環節趨於簡化，部分主辦國僅以特色圍巾替代整套服裝，個別年份甚至完全取消。

翌年主辦峰會的印尼開始跟隨這一做法，為各國領袖準備的是印尼傳統蠟染服飾「巴迪衫」（Batik）。此後，主辦國每年幾乎都會為領導人準備代表本國傳統或特色的服飾，這符合APEC「非正式會議」的性質，讓外界看到領導人輕鬆的一面，也在經濟議題之外，呈現各國多元融合的象徵意義。

2001年，中國在上海首次主辦，當時中方設計的「新唐裝」保留立領、對襟、手工盤紐等傳統元素，並改用現代裝袖設計，隨後在社會上掀起一股熱潮。2014年APEC移師北京，中方為男女領導人及其配偶設計「新中裝」：採立領對襟、連肩袖；面料採用傳統真絲；紋樣選用海水江崖紋、萬字紋等傳統圖案；工藝上則採用盤花紐。負責服裝設計的北京服裝學院院長劉元風當時表示，這套服裝「讓人一看就知道是中國的」。

近年服飾安排進一步簡化。2024年秘魯利馬峰會與2025年南韓慶州峰會，主辦國都改以特色圍巾替代整套服裝，今次深圳的「鯤鵬展翅」圍巾延續了這一趨勢。

宋錦圍巾上的海浪紋。（取材自深圳大件事）

2001年APEC非正式領袖高峰會，時任中國國家主席江澤民（右）及美國總統布希（中）與俄國總統普亭（左）身著唐裝準備合影。(本報系資料照片)

「香雲紗」與「宋錦」圍巾亮相。（取材自廣東發佈）

紅色香雲紗款的金色祥雲海浪紋。（取材自深圳大件事）