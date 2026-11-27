國瓷永豐源「亞太峰彩」餐瓷。（取材自中國日報／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳兩家企業將廣彩與城市影像轉化為APEC國宴用瓷與禮賓瓷，展現非遺技藝升級、材料工藝突破與中國文化自信。

APEC 圍巾與晚宴廣彩亮相，代表著非遺技藝的外交表達與傳統禮器的身分轉換，寓意「同心協力」、「繁榮合錦」，寄託東道主講好中國故事，以及各成員經濟體攜手合作的期望。

在深圳舉辦的APEC第33次領導人非正式會議歡迎宴會上，一套由深圳本土企業國瓷永豐源製作、名為「亞太峰彩」的國宴 用瓷讓與會領導人驚豔，突破了非遺廣彩傳統材料工藝的溫度瓶頸，華貴而不張揚。

另一家深圳企業斯達高出品的「灣區 暢享」則出現在中俄元首餐桌敘誼的席間、瓷面之上，20年、5萬餘張生態影像轉化的精緻技藝，象徵城市與自然共生。兩套國產餐瓷，傳遞的是中國文化自信，以及中國產品和中國文化在全球的影響力。

亞太峰彩 亮相外交國宴

據文匯報報導，「亞太峰彩」的國宴用瓷亮相，是廣彩日用瓷第一次正式登上國家級主場外交宴會。「雖然APEC會議是今年才在深圳舉行，但讓廣彩應用於瓷器上是我們一直以來的心願，我們的研發實際已沉澱了十餘年，前後歷經數萬次打樣調試。」國瓷永豐源董事長劉權輝說。

廣彩，全稱廣州織金彩瓷，始於清康熙末年，盛於雍正、乾隆時期，以「萬縷金絲織白玉」的金碧輝煌著稱，曾沿海上絲綢之路風靡歐洲宮廷，被譽為陶瓷界的「高級定製」，其燒製技藝於2008年列入國家級非物質文化遺產名錄。

「廣彩傳承·亞太峰彩」整套國宴單人配置47頭，器型全部適配粵菜國宴的上菜、分餐習慣，盤子、湯盅、味碟、筷架各有考究；紋飾萃取自嶺南本土風物，荔枝、荷花、佛手、簕杜鵑等花果元素和蝴蝶、飛鳥等自然意象融入描金紋樣，濃淡有度。

「雖然會議是在深圳舉行，但設計上我們沒有堆砌城市地標圖案，而是把地域氣質含蓄融於紋樣細節之中，比如筷架是小巧的簕杜鵑造型，深圳印記就不經意地藏在了細節裡。」劉權輝表示，大量留白，是這套瓷器最鮮明的取捨，描金輕落素胎，嫣紅點於白瓷，把傳統廣彩的雍容收進克制的分寸裡。

中外聯手 燒製過程講究

長久以來，傳統廣彩受制於時代工藝局限：老式顏料鉛、鎘含量高，無法達到現代餐具安全標準，只能作為藝術擺件。加上高度依靠純手工繪製，產量極低、成本居高不下，難以實現規模化日用生產，想要把這項曾經名揚海外的外銷瓷技藝，重新做成可日用的國宴瓷器，最大攔路虎來自材料工藝。

劉權輝透露，傳統廣彩使用的 「金水」，最佳發色溫度為830℃，而現代安全日用瓷釉料需900℃高溫燒製，溫度提升幾十攝氏度，就意味著貴金屬金料、釉料、彩料整套配方需要全部重構，「既要解決不同材料熱膨脹系數匹配難題，又要保證高溫燒製後，金色鮮亮飽滿、釉面完整無瑕疵。」

為此，研發團隊集結德國技術專家主導貴金屬材料研發，並聯合英國設計團隊、中央美院以及企業自有設計力量，多次赴廣州廣彩博物館進行實地溯源。劉權輝說，迄今為止項目研發耗費高達人民幣數千萬元。

APEC深圳峰會期間，由另一家深圳企業斯達高出品的「灣區暢享」則出現在中俄元首餐桌敘誼的席間，瓷面之上，紅樹林舒展、黑臉琵鷺振翅，以青花寫意鋪展山海，城市與自然共生。不少透過新聞圖片看到瓷器的網友留言：「真美，既有傳統嶺南文化的貴氣和寫意，又完全是現代人能欣賞的高級審美。」

20年5萬張影像 躍上餐瓷

一件瓷器，如何講述一座城市的故事？斯達高的答案是：先花20餘年，把這座城市拍下來。斯達高創始人、總工藝師詹培明長期用鏡頭記錄著這座城市的變遷，為捕捉理想畫面，他凌晨3點登上梧桐山等候城市破曉；為記錄候鳥軌跡，他一次次走進深圳灣紅樹林濕地，觀察、拍攝，積累了大量生態影像。

創作「灣區暢享」時，他從5萬餘張紀實影像中精選素材，把紅樹林、梧桐山、簕杜鵑等具有深圳辨識度的自然與城市元素轉化為瓷面紋飾，同時融入紅山文化玉豬龍、嶺南鑊耳牆等文化符號，在現代城市景觀與中華傳統文脈之間建立起呼應。詹培明說，這套瓷器正是把深圳在超大城市進程中探索人與自然和諧共生的實踐，轉譯成有感染力的藝術語言。

器型端莊舒展，白、藍、金三色交織，青花寫意鋪陳，鎏金精細點染，在宴請禮儀的莊重感之外，融入當代東方美學的簡約表達。席間，瓷面上振翅欲飛的黑臉琵鷺，成了賓客觀察深圳的一扇獨特窗口：透過它，人們看到的不只是陶瓷工藝之美，還有一座現代化城市對生態文明建設持續多年的探索。

據悉，此次會議期間，斯達高作為官方贊助商，還參與打造了官方禮「亞太同興」福瓶、手捏「瓷花」、禮賓瓷「鵬城·絲路繁花」，形成涵蓋宴會用瓷、特色伴手禮和國禮的完整禮賓瓷體系。與國瓷永豐源一樣，目前斯達高自主研發的陶瓷工藝技術成果獲七項發明專利、六項實用新型專利、360項外觀專利。斯達高希望用高科技和新思維做材料的標準化，讓陶瓷達到更高水平境界，助力提升中國產品和中國文化在全球的影響力。

斯達高出品的「灣區暢享」餐瓷。（取材自鳳凰網／企業供圖）

深圳市國瓷永豐源瓷業有限公司董事長劉權輝。（取材自人民日報）

國瓷永豐源「亞太峰彩」餐瓷。（取材自鳳凰網／受訪者供圖）

斯達高創始人、總工藝師詹培明。（取材自中國日報／受訪者供圖）

國瓷永豐源智能化生產車間。（取材自中國日報／受訪者供圖）

國瓷永豐源「亞太峰彩」餐瓷。（取材自中國日報／受訪者供圖）

國瓷永豐源匠人手工描金。（取材自中國日報／受訪者供圖）

斯達高瓷藝創辦人兼總工藝師詹培明，手持畫筆於瓷器上進行創作。（取材自斯達高瓷藝官網）

斯達高出品的「灣區暢享」出現在中俄元首餐桌敘誼的席間。（取材自鳳凰網／企業供圖）