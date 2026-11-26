北京大學文創店裡展示的羽絨服。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 北大399元羽絨服因名校光環與高性價比走紅，帶動高校文創熱賣，也引發仿冒、授權與公信力消耗等治理討論。

「北大羽絨服」熱賣到缺貨，消費者買的到底是羽絨服還是符號？有分析指出，399元買不到錄取通知書，卻能買到一個可穿戴、可拍照的北大符號，輕鬆追捧名校光環，又能獲得社交認同，也難怪他們何樂不為。

由「北大文創」發售的一款售價399元（人民幣，下同）、絨子含量90%的羽絨服，近日在社交平台暴紅，不僅北京大學校內師生搶購，校友和校外網友也紛紛「求代購」，白色款一度斷貨，預計12月底才能補貨。不過，北大羽絨化的質量與性價比等爭議也隨之而來，還引發了一場有關羽絨服知識與產業鏈的全網科普，以及高校文創公信力的討論。

據封面新聞報導，北大物理學院的研究生高田（化名）11月初就購買了上述白色羽絨服，她表示，「當時在社交平台刷到這款羽絨服覺得版型很好看，而且是鵝絨的，還有北大標誌，穿著顯瘦又好看，使用新生折扣後299元到手」。對比下來，高田在某知名品牌店試穿的類似款式羽絨服，充鵝絨量30克，版型比較寬鬆不掐腰，價格卻高達2180元，「感覺狠狠賺到了」。

北大這款暴火羽絨服填充物為鵝絨，絨子含量90%，尺碼從S碼到3XL碼，充絨量在20.5克到30.5克不等，屬於薄款，有網友則因此覺得20克充絨量的羽絨服賣到399元有些不值。 北大羽絨服成分顯示，鵝絨重量分別為S碼20.5克，之後每大一碼多2克，最多30.5克。（取材自極目新聞）

此前，中央戲劇學院的黑色長款羽絨服因劉昊然、易烊千璽等明星頻繁穿著而進入公眾視野，男女款分別售價670元、600元，但僅限在校生憑身分證預定，每人每年限購一件。

北京電影學院的校服羽絨服則因王俊凱、朱一龍、吳磊等明星拍戲時穿著而被戲稱為「明星同款」，平均充絨量超600克，遠超市場常見的300克水平，學生價約1299元。 中央戲劇學院這款堪稱高校經典羽絨服，一身黑長款，低調耐看，目前在中央戲劇學院官方文創店可購買，售價人民幣880元起。（取材自澎湃新聞）

北京電影學院羽絨服藏著不少電影人小心思：蒙太奇光柵細節、專屬校徽拉鏈頭，後背還有反光標識，主打「片場風」。（取材自澎湃新聞）

各校羽絨服 頻頻出圈

中國人民大學、武漢大學等高校的羽絨服也曾掀起熱度。2025年12月10日，中國人民大學黨委書記張東剛還曾在社交平台發帖推薦該校文創品牌「人大紅創」上新的「人大超絨羽絨服」，引發網友搶購，幾天後斷碼、售罄。

2024年12月，小米創始人雷軍在社交平台發布視頻稱，「雷軍班」的學生送了幾份禮品，其中就有母校武大的文創店推出的羽絨服。該視頻帶動銷量大漲，小程序一度被擠崩。 中國人民大學黨委書記張東剛曾通過「人大剛子」帳號發文推薦人大文創羽絨服，讓這款「人大紅」一度賣斷貨。（取材自澎湃新聞）

高校羽絨服為何頻頻出圈？中央民族大學新聞與傳播學院教授、互聯網平台企業發展與治理研究中心主任郭全中分析，這本質上是一種「身分的平價代償」：「399元買不到錄取通知書，卻能買到一個可穿戴、可拍照、可被認出的北大符號。價格愈低、可獲得性愈強，符號的稀缺性反而愈被放大。」

他進一步分析，校名、校徽是「預製好的視覺錘」，高辨識度、零解釋成本，一張「買家秀」不需要文案就能完成自我表達；「斷貨—求代購—加價—曬單」又天然構成稀缺性的自我強化循環，正是算法最偏愛的高互動內容。「商業品牌要花幾十億、幾年才能把一個圖形訓練成公共條件反射，高校不必花這筆錢——這份認知是幾代人的公共投入沉澱下來的。」

高校羽絨服暴火的背後讓人不禁思索：印著「北京大學」的羽絨服，究竟和北大是什麼關係？市面上那些「同款」、「原版」、「1：1」，又算不算侵權？

據報導，目前售賣該款羽絨服的線下店和線上小程序的「北大文創」，營運主體為北京文博雅創文化有限公司。企查查平台顯示，該公司由北京大學通過北京北醫控股有限公司間接全資持有，因而是具有北京大學文創銷售資質的授權單位。

校方收益、風險不對稱

換言之，判斷一件名校羽絨服是否「跟學校有關係」，核心不在於衣服上印了什麼字，而在於銷售主體是否獲得校方授權。「北大文創」銷售的羽絨服，屬學校文創產品體系的一部分，其設計、生產、銷售由校方或校方授權主體掌控。

郭全中從品牌邏輯上進一步拆解了高校IP與普通商業品牌的差異。他指出，商業品牌的溢價來自持續經營投入，可更新、可折舊、可再造；高校IP則是公共教育投入與歷史積累形成的存量聲譽，學校不是為銷售而生產它，也不承擔營銷成本。 不少消費者是衝著「北京大學」四字去買羽絨服的。（取材自極目新聞）

在權責結構上，郭全中說，企業是品牌權利人，多賣多賺，激勵相容；高校名義上握有商標，實際使用者卻高度分散，有校內文創店、學生、校友、代購和仿冒者；「賣爆了，學校收益有限。出了品控或輿情問題，聲譽損失卻由學校獨擔，收益與風險嚴重不對稱。」

郭全中提醒，商業品牌過度營銷燒掉的是預算，高校IP過度商業化消耗的是不可再生的公信力，而公信力正是它唯一能變現的東西。「一句話：商業品牌經營的是『想要』，高校IP經營的是『相信』。前者可以反覆營銷，後者只能小心維護。」

值得關注的是，此前北大曾打假一批冒用其旗號的羽絨服。2024年1月，北大標識管理辦公室發布聲明稱，澤鑫德彬科技（北京）有限公司和共青城新財富電子商務有限公司生產和銷售印有「北京大學」、「PEKING UNIVERSITY」、「北大」、「PKU」、「學校徽志」標識的羽絨服產品的行為已侵犯該校商標專用權，已向市場監管部門提起行政投訴。

再往前，北大標識管理辦公室曾於2020年11月公布過一起假冒註冊商標案：某紀念品經營場所及倉庫，因銷售印有北大註冊商標的侵權產品，被中關村派出所依法查處，共查處假冒商品2萬餘件，涉案金額達10萬餘元。

同款商品 充斥電商平台

以二手平台閒魚為例，輸入關鍵詞「北大羽絨服」後，能看到不少商家打著「代購正品」、「在校生」的旗號兜售，價格在429元至499元之間，但普通消費者難以辨別真偽、質量。

在淘寶等電商平台，輸入「中戲羽絨服」、「北電羽絨服」等關鍵詞，除高校授權文創店外，仍有多款商品鏈接標榜「同款」、「訂製」、「100%還原」。

在一家名為「月球鴨真羽絨」的店鋪中，商家在商品詳情頁稱今年是做北電/中戲羽絨服的第七年，每年3月起就開始著手做衣服，買來原版1：1訂製，歷時五個月，版型、面料、顏色100%還原。對於是否能做到100%還原，該店鋪客服表示，「肯定有點區別，外觀一樣，就是細節沒有那麼好，畢竟價格在這。」該店銷售的所謂中戲、北電同款羽絨服分別售價467元、567元，價格均低於校方文創售價。 閒魚平台上有不少商家銷售「北大羽絨服」。（取材自封面新聞／網路截圖）

郭全中表示，當前市場裡正品代購、無授權仿製、蹭校名引流三類行為混雜，給平台治理帶來多重現實難題。正品實物轉售一般不構成商標侵權，但「不退不換」、「不提供試衣」、冒用「北大在校生」身分作信用背書、加價卻不承擔售後，容易侵害消費者權益。而未經許可直接印刷校名、校徽屬於商標侵權；更灰色的是商家用諧音、拼音縮寫、「某校同款」、「平替」規避關鍵詞，在社交平台種草、私域完成交易。

就平台治理難點而言，郭全中認為，平台手裡沒有高校官方授權白名單，正品曬單和仿品曬單外觀高度趨同，很難自動分辨。同時，「北大」、「PKU」既是商標，也屬於公共詞彙，一刀切前置審核又會誤傷新聞報導、校友分享等合理內容。此外，還存在內容場與交易場跨平台割裂問題，高校本身主業是教學科研，維權舉證成本高，僅靠「通知—刪除」機制很難根治亂象。

消費者趨理性 不追名牌追性價比

399元北大羽絨服走紅現象，也引起了輿論反思。光明日報評論指出，這款鵝絨服的走紅，背後有北大品牌自帶的文化光環，觀察評論區，還可以看到網友對高性價比產品的追捧，買到一件優質、性價比高的羽絨服，已然成為不少消費者換季時最樸素的期待。

最近不只北大399元羽絨服走紅，山姆超市一款羽絨服因充絨量大、定價實惠被賣斷貨，胖東來充絨量140多克、售價200多元的羽絨服也讓人們直呼是性價比「天花板」。

高性價比羽絨服全網刷屏，也反映了一種消費趨勢。過去，一件充絨100克左右的羽絨服，生產成本不過200多元，貼上品牌logo、擺進商場專櫃，標價就能翻到四位數。然而，現在的消費者愈來愈理性，對他們來說，穿一件超市買來的平價羽絨服一點都不「掉價」，但花幾千塊買溢價反而顯得自己不那麼聰明。這種想法不僅成為他們的消費理念，也成為一種共通的認同。 「北大羽絨服」與售價2180元的知名品牌類似款對比。（取材自封面新聞）

這種改變意味著：追求高性價比，不再是過去「省錢、摳門」的標籤，反而正在變成一種新型社交認同：能看懂參數、避開營銷套路，被視為認知能力高的證明。

這種「性價比人設」與「純過日子人」熱梗折射的是同一種心態，即不必藉外在標籤證明自己，只因內心早已擁有穩固的錨點。主動撕掉精緻人設，把消費和生活的評價權拿回自己手裡，也是在彰顯一種實用主義、通透清醒的人生哲學。

北京時間評論也認為，消費者翻水洗標、看充絨量、算每克絨花了幾塊錢，不為溢價買單，「這不是消費降級，這是消費清醒。」

而在消費意識逐漸清醒的時代，從長遠看，高校要平衡文創變現、文化傳播、商標保護，也應有可持續的治理模式。

郭全中建議，建立授權白名單接口，由高校或其獨家營運主體提供授權店鋪清單與商標註冊號，平台給官方渠道認證打標。對「校名/校徽 + 服裝/代購/同款」及熱搜期集中出現的商品，平台可在上架前抽查授權材料。

在處置方面分梯度，對直接仿冒的商品下架封禁、依法賠付，對蹭校名引流的商品強制標註「非官方授權」、取消流量推薦、禁用官方化帳號名，對正品代購要強制披露加價、無官方售後、不退換等風險，禁止冒用「在校生/官方」身份背書。同時建立高校與平台之間的線索通報通道，降低高校的維權舉證成本。

「高校IP變現的天花板，不取決於能賣多少件羽絨服，而取決於公眾還信不信這件衣服代表的機構。」郭全中提醒，文創的首要使命是文化傳播，不是盈利；同質化貼校徽、跟風復刻爆款、定價虛高、品控不穩，透支的都是同一份公信力。