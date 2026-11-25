位於深圳的中國首個具身智能機器人示範街區上演一場大型機器人表演，以「機器人總動員」迎接APEC。（ 中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳在APEC期間以機器人、無人駕駛與智慧製造吸引外媒，凸顯中國科技落地應用實力，也反映數智經貿合作如何推動產業出海與民生便利。

中國此次在深圳舉辦亞太經合組織（APEC ）會議，除展現大國外交影響力，另一個重要目的就是在科技與製造領域秀實力，宣示中國的機器人不再只會翻觔斗、搞雜耍，而是已走進普通人生活。

機器人集體熱舞、機器人咖啡師現場「營業」、機器人配送冰淇淋、無人駕駛汽車穿梭街頭……亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議在深圳舉辦期間，這座中國科技創新之城的「未來感」，近日吸引大批隨訪的國外媒體拍攝和報導，相關體驗文也在海外媒體和社交平台刷屏。有人直呼「太酷啦」，有人感嘆：「這是5歲的我想像中2100年的樣子。」機器人這項未來產業，如今在中國，已經開始賺錢了。

綜合新京報、大公報報導，中國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼日前在中外媒體吹風會上介紹APEC「中國年」經貿合作情況時表示，今年APEC各方在經貿領域開展了豐富務實的合作，探索區域數智經貿發展與合作新機遇正是其中的重要內容。數智經貿合作是當前APEC各方共識基礎最紮實、合作氛圍最濃厚的領域。

比亞迪全球總部，一名外國記者正在拍攝展品。（取材自新京報）

參加報導APEC會議的媒體記者探訪位於廣東深圳的中國首個具身智能機器人示範街區，走進機器人6S店，近距離體驗機器人寫書法。（中新社）

數智經貿這個高大上的詞彙，APEC這個高級別的國際大會，跟普通人的生活到底會產生哪些關聯？其實，它歸根結柢談的是亞太各經濟體之間「我有什麼給你、你有什麼給我」的合作。一出一進之間，是企業的訂單、工廠的崗位，也是千家萬戶的餐桌與客廳。

跳舞漂移 記者狂拍

在APEC領導人會議周期間，中外媒體參加「深圳之約·奇蹟之旅」活動，就分別在深圳比亞迪全球總部、騰訊總部園區和鴻蒙生態創新中心體驗館裡，看到了這一幕。

在比亞迪全球總部，搭載雲輦-X智能全主動車身控制系統和易四方技術的仰望U9，可以一鍵開啟「跳舞模式」，車身隨音樂律動。在無人駕駛狀態下，騰勢Z9GT完成漂移動作，輪胎與地面摩擦的嘯叫聲，讓境外記者忍不住舉起手機。

不遠處，一輛仰望U7正在表演「平行橫移」，車身直接橫著平移，穩穩挪進只比車身長半米的側方車位。另一輛方程豹豹8哪怕翹起一個車輪後，僅靠剩下三個輪子照樣平穩前行。一位外國記者看完泊車後連說「不可思議」，拉著工作人員詢問這款車的出口計畫。馬來西亞國家通訊社廣播電台記者Ahmad Irfan Ruzaidi評價，中國已經成為全球南方發展的重要引領力量。

在坪山的榮耀全球製造中心，榮耀的「閃電」機器人被外國記者牽著手散步合影；面向家庭陪伴的「元氣仔」機器人已進入量產準備階段，現場給大家跳了一段舞。榮耀Magic9智能製造產線讓記者們感受到高度的自動化，一條約150米的智能產線，實現了100%的設備物聯，它深度融入生產的魯班大模型，憑藉10億級參數量實現動態工藝調整，2000多個零部件經過150多道工序，平均每18.5秒就有一部手機下線。

榮耀相關工程師唐君表示，產線上，檢測設備與點膠設備可以直接「對話」，發現膠量異常趨勢便自動調參，全程不停線。手機測試不再插拔數據線，數據實時回傳雲端預警設備異常。「我們正在打造一座AI與人類智慧交織的智慧化工廠」。

在2026年APEC領導人會議周新聞中心，機器人為記者製作咖啡。 (新華社)

一輛方程豹豹8翹起一個車輪仍可平穩前行。（取材自新京報）

騰訊總部園區則展示了未來之城的生活切面，位於前海大鏟灣的園區占地80.9萬平方米、規畫5個街區，無人小巴在樓宇間穿梭，智能機器人往來引路，屋頂光伏供電，全部建成後可容納超8萬人辦公，公共區域將面向公眾開放。

在龍崗機器人街區，人形機器人產業鏈也吸引多國媒體駐足打卡。持續關注機器人賽道兩年的德國記者Jorg Endriss，被現場機器人的行走表現打動。「我看到好幾台人形機器人同步演示，行走姿態穩定，進步速度肉眼可見。」他說，對德國受眾而言，深圳密集的科創企業、蓬勃的產業活力，是極具吸引力的看點。

街區裡，全球首家機器人6S店成了海外訪客打卡重點。店長周方正表示，門店日均接待參觀者超千人，來自亞非拉、歐洲、南韓、俄羅斯等地的訪客絡繹不絕。門店主打人形機器人端到端零部件一站式供應，產品覆蓋手指關節、頭部、手臂、腿腳、執行器、減速器等核心部件。海外訪客提問高度集中：零部件是否自主研發，企業能不能高效完成從樣品打樣到批量交付。韓國訪客專程奔赴深圳，坦言此行目標就是親眼一睹人形機器人。

科技不再是櫥窗裡的展品，而是融入可試乘、可合影、可生活於其中的日常。

機器人上班 令人驚嘆

在APEC會議前夕，151台人形機器人整齊列隊、同步起舞，這場充滿科技感的集體表演也創下新的金氏世界紀錄。機器人動作整齊劃一，隨著音樂不斷變換舞姿，現場宛如一場大型「機器人舞蹈派對」。這段視頻迅速吸引大量網民圍觀。

如果說機器人跳舞展示的是中國科技的「炫酷」一面，那麼在深圳APEC領導人會議周新聞中心，各類機器人已經開始認真「上班」了。機器人咖啡師熟練地調製飲品，機器人「冰淇淋師傅」為訪客送上甜品，多款智能設備紛紛亮出自己的「拿手絕活」。有網民留言：「APEC正在深圳舉行，現場有這麼多有趣的機器人。感覺未來機器人將無處不在！」

在中國首個具身智能機器人示範街區，機器人咖啡師正在製作咖啡。（中新社）

APEC領導人會議周的新聞中心，外國記者正拍攝機器人配送冰淇淋。（新華社）

對於初次到訪深圳的外國記者來說，這座城市的科技感同樣令人驚嘆。「我們確定現在還是2026年嗎？」「今日俄羅斯」記者羅日科夫日前在探訪深圳機器人街區時發出這樣的疑問，他並在探訪後表示：「我敢說，這座城市看起來至少已經躍入了60年後的未來。」

美聯社稱，從人工智能、機器人到電動汽車和自動駕駛技術，一系列前沿科技正在深圳成為現實。這座城市不僅展示著中國科技發展的最新成果，也彰顯出中國推動人工智能與機器人技術走向現實應用的雄心。

搜索「深圳」，撲面而來的是無人機送奶茶、機器人商店、掌紋支付等等，不少西方媒體的報導和社交平台上的Vlog，都用「未來之城」、「先進城市」來定義深圳。西班牙政治學者聖地亞哥·阿梅西利亞在深圳遊中發帖稱，希望西班牙也能擁有深圳一般的繁華，引發眾多網友共鳴，「希望我的祖國也能有一個深圳」成了一句流行語。

一杯清水潑進零下30攝氏度的低溫艙，水霧騰空而起，轉瞬凝結成細碎冰霧。就在這片模擬極寒的空間裡，汽車電池依舊穩定快充。俄羅斯RT電視台記者Roman Ziskin一身西裝走進低溫艙完成報導，走出艙門時笑著感慨：這裡的寒意，像回到了家鄉。

數字便民 無處不在

無處不在的數字便民服務，勾勒出這座城市柔軟細膩的底色。今日俄羅斯國際通訊社記者德米特里·加夫里洛夫長期在日本生活，抵達深圳之初，特意在機場兌換日圓，還向工作人員詢問日常消費是否需要現金。一句「在深圳，誰還用現金啊」，讓他印象深刻。

幾天採訪下來，他全程沒有動用一分現金，手機掃碼即可完成購物、出行、就餐。「數字化程度很高，城市開闊乾淨，我真的很喜歡深圳，超出我的預期。」

151台人形機器人同步起舞。（取材自環球時報）

一名外國記者與榮耀的「閃電」牽著手散步合影。（取材自新京報）

未來產業走進普通人生活 還加速出海

這些未來產業，如何走進普通人的生活？據海關總署10月14日發布的數據顯示，今年前三季度中國工業機器人產業出口近百億元（人民幣，下同，約15億美元），同比增長16.9%，工業機器人、電子元件、電腦零部件、電工器材等產品進出口合計超過10兆元，增長58.9%，拉動整體進出口增長11.3個百分點。

汽車是另一張王牌。據中國汽車工業協會數據，今年10月中國汽車出口106.6萬輛，同比增長60.2%，其中新能源汽車出口60.6萬輛，同比增長1.4倍；前9個月累計出口820.5萬輛，全年有望首次突破1000萬輛，東南亞已與歐洲、南美、中東並列為四大核心海外市場。

這背後是正在加速出海的一整條產業鏈。李成鋼表示，人工智能賦能貿易場景不斷拓展，中方今年牽頭舉辦了相關研討會，與各方深入探討人工智能背景下數字貿易發展及相關規則演變。各方還倡議對人工智能相關經貿規則的談判和實施能力作進一步提升，分享人工智能在貿易單證處理、物流和通關等各個貿易環節的良好實踐，更好地服務數字貿易發展需要。

簡單來說，就是APEC推動的貿易便利化與數字共識，報關更快、標準互認、口岸聯通，讓深圳中小企業能把貨賣到曼谷、吉隆坡、利馬。貨賣得多了，產線就有望擴產，崗位就有望增加。榮耀那條18.5秒下線一部手機的產線背後，是從精密結構件到算法工程師的整條就業鏈。汽車、機器人接到海外訂單的背後，是製造、倉儲、物流、售後、培訓的整套崗位需求。

再看「走進來」，智利車厘子從「貴客」變成中國消費者果盤裡的常客，東南亞榴槤、紐西蘭牛奶、日韓護膚品、蒙古羊絨衫日漸親民，普通人購物車裡的各國好物，或許都有APEC的影子。

市場放大 產線升級

當產品可以順暢地銷往21個經濟體，市場隨之放大，產線持續升級，研發持續加碼。18.5秒下線一部手機的產線、能跳舞能漂移的跑車之所以存在，恰恰是因為它們有足夠的舞台去兌現價值。APEC之於科技產業的意義，正在於此，它提供的不僅是市場，更是讓市場可持續的規則。

機器人將製作好的冰淇淋送到媒體記者手中。（新華社）

機器人正在展示彈奏鋼琴。（中新社）

更深一層，是互通有無的產業協作。當中國的手機、電池、汽車、機器人走向亞太，當各國的好物走進中國，21個經濟體之間便不再是簡單的買賣關係，而是產業鏈上的夥伴。以機器人產業為例，雖然尚未大規模盈利，訂單卻先行一步，靠的正是跨境規則逐步暢通帶來的信心。

李成鋼說，APEC全年經貿合作緊扣全球經貿熱點議題，與中國「十五五」規畫綱要關於加快建設貿易強國、拓展數智領域國際合作、創新發展數字和綠色貿易等部署要求密切呼應，也與中國產業升級方向精準對接。APEC創新領域合作，將賦能中國經濟高質量發展，為中國構建開放型經濟新體制積累區域實踐經驗，為穩外貿穩增長和促進經濟轉型升級培育新動能。

中國的科技產品走出去，贏得更大的市場；各國的優質商品走進來，豐富普通人的生活。合作帶來便捷、實惠和可持續。