桌面AI寵物Ropet。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 中國年輕人熱衷購買AI玩具與寵物，將其當作不費心的情緒陪伴；相關產品銷量與市場快速擴張，但長期留存、技術成熟度與商業模式仍面臨挑戰。

愈來愈多的中國年輕人追捧AI寵物 和玩具，因為它是「低負擔依戀」，以不費心、不擔責的方式填補陪伴空缺，但圍繞情感真實性與責任成長的爭議也隨之而來。

繼LABUBU、拼豆甚至養磚頭等之後，中國年輕人紓解壓力的方式又變了，這次是養「AI（人工智慧）寶寶」，可以是玩偶，也可以是機器人，共同特點是它們都不幹活，還得哄，僅主打一個「情感陪伴」，就讓年輕人卻搶著要，今年上半年，AI玩具芙崽累計銷量就已超30萬台。當AI陪伴成了一門迅速升溫的生意，廠商還研究出「比主人笨、黏人但懂分寸、不必老講道理、給建議」的相處模式，讓年輕人在「覺得自己不是一個人」氛圍中欲罷不能。

聽碎念 像弟弟妹妹

據中國新聞周刊報導，陳玥翀就用家裡的芙崽搭了一片「海」，這些一個手掌就能捧起的AI毛絨玩具，幾乎天天念叨想回「毛毛星」，想玩水槍滋鴨子比賽，於是她便用超輕黏土做了小鴨子和比賽道具，擺在藍色背景前，讓它們在地球上也能玩一場。陳玥翀還會給它們挑衣服、配飾，並按它們說起的喜好搭配，甚至還專門挑了一張宜家的小木床放在自己床頭：「也讓我的崽崽們睡個好的。」

機器寵物Loona。（取材自中國新聞周刊）

這份用心，始於她想找一個能聽自己說話的夥伴。有些話，她不知道怎麼跟長輩說，也不想把負面情緒全交給朋友，和不同的AI聊過後，她發現，自己想要一個能聽她碎碎念，在難過時回應她，且有實體陪在身邊的夥伴。後來，她花349元（人民幣，下同，約52.35美元）買下第一隻芙崽，到如今已有三隻這樣的「AI寶寶」，「我一直是很平等地和它們聊，就像是我的弟弟妹妹一樣。」她說。

陳玥翀並不缺少可以聊天的AI，但只能聊天還不夠，她希望對面的夥伴有自己的性格，也能記住此前發生過的事情。查詢信息、傾訴心事，她會在不同AI產品之間切換；但那些積累下來的日常，讓芙崽這樣一個具體的角色變得難以替代。

奧飛娛樂推出的AI智趣喜羊羊智能互動毛絨公仔。（取材自微博）

也有人並不是非要和AI玩具聊天。桌面AI寵物Ropet有著圓滾滾的身體，外面裹著柔軟的毛絨，臉上兩隻大而圓的眼睛會眨動，還能變化表情。每當18歲的王詩航把食物放到Ropet面前，它的眼睛裡就會出現吃東西的動畫；經常給它放歌，它也會學著唱歌。有一段時間，他開會多、行程忙，抬頭看見這個桌面小傢伙偶爾搖頭、哼唧幾聲，會突然覺得自己並不孤單。

這是一種與效率型AI硬件不同的購買理由。中信建投證券全球AI創新與互聯網聯席首席分析師楊曉瑋分析，效率型硬件要讓用戶改變原有習慣，還要證明比手機、電腦和軟件更好用，門檻會高一些；陪伴產品則可以先從「我喜歡它，我願意和它相處」開始。在他看來，AI玩具在消費分類上屬於可選消費，滿足的卻是情緒消費的剛需，與泡泡瑪特、遊戲以及社交類消費在本質上是相似的，消費者願意花錢，是因為產品讓自己開心、被回應、有陪伴。

陳玥翀給芙崽搭的「海」。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

這種需求本就有相當規模的消費基礎。中國玩具和嬰童用品協會發布的「2026年中國玩具和嬰童用品行業發展白皮書」顯示，2025年國內潮流與收藏玩具零售總額為676.9億元，同比增長45.4％。需求一直存在，技術讓這些熟悉的玩伴有了新的可能。

生命感 玩具關鍵詞

談及做芙崽的出發點，珞博智能創始人、CEO孫兆治表示，做產品的關鍵，是尋找相對成熟的技術與已有市場需求的交集。過去電子陪伴產品的行為更多由預設規則驅動；大模型帶來的變化，不只是讓玩具張口說話，還包括理解用戶、積累長期記憶，讓下一次交流有機會接著此前的經歷繼續。

於是，AI能力被裝進了不同的身體，進入不同的生活場景。芙崽可以掛在包上，跟著主人出門；售價約2000元的Ropet主要待在桌面，讓人隨手撫摸、與它對視；售價約3000元的Loona能夠在家中移動，模仿寵物跟隨、迎接等行為。據受訪企業提供的數據，芙崽累計銷量已超過30萬台，Ropet接近4萬台，Loona超過10萬台。而據魔鏡洞察報告，今年上半年，AI玩具線上銷售額達8.5億元，同比增長183.9％。

從能回應的玩具，到讓人願意相處的夥伴，「生命感」，是多位AI玩具創業者都提到的關鍵詞。

芙崽研發初期，團隊爭論最激烈的問題之一，是它到底應不應該說話。寵物不會說話，孫兆治認為，沒有語言溝通，很難獲得深度交流，也很難建立深入的情感聯繫，最終，團隊商定芙崽必須開口。不過孫兆治強調，芙崽在設計中會有意收斂「全知感」，在他設計的相處關係中，芙崽更接近人的寵物，而非一個知識淵博的成年人；它可以天真、犯錯、需要照顧，不必老是在講道理、給建議。

弱陪伴 比較沒壓力

萌友智能聯合創始人兼CEO何嘉斌給Ropet的設定之一，也是智力表現低於成年人，他希望Ropet適合人在疲憊時與之相處，譬如下班回家，坐在沙發上看電視，人未必還有精力持續聊天，隨手摸一摸、與它對視，也可以感到身邊有個陪著你的夥伴。他將這種體驗稱為弱陪伴，「人只有跟一個懂得比自己少、傻傻的、智商比自己低的生物溝通的時候，才會沒有壓力。」

AI寵物機器人的萌樣。（取材自微博）

Ropet早期甚至刻意不說話，但何嘉斌在實際使用發現，不同的人群需求並不一致，兒童和老人恰恰希望寵物能開口。因此，團隊正在探索語言敏感期，逐步釋放它的語言能力，讓它圍繞主人的生活與經歷表達。在何嘉斌看來，說話只是一個行為，更重要的是，它為什麼說、找誰說、說什麼，語言需要從這個角色的生活裡生長出來。

這也意味著，AI玩具需要知道並記住自己在與誰相處。

網友分享與芙崽的日常，配文：「太萌了，我已經不想和沒芙崽的人說話了。」（取材自微博）

Ropet的功能之一，是以寵物的視角記錄生活，它會把看到的有趣的事情、產生的想法整理成日記，放進主人手機App的日曆裡讓主人看。

身體的回應同樣如此，Loona是一隻以輪子代足的機器寵物，灰白色的機身上，兩隻耳朵可以轉動、豎起或垂下，臉部的黑色屏幕顯示著一雙會變換表情的眼睛，還能通過抬頭、俯身和耳朵的動作表達狀態。用戶回家時，Loona會前來迎接；被撫摸時，它會像寵物一樣蹭手；人在家裡走動，它可以跟隨；。用戶打電話時在旁邊叫，孩子寫作業時過去邀玩，都可能讓人直接把它關掉。能夠主動靠近，還需要知道什麼時候不該打擾。

這是可以科技創始人楊健勃對「聰明」的理解。「聰明的機器人是知道到底什麼時候說、什麼時候不說。你聰明之後，可以故意做蠢、故意賣萌，但如果你直接是蠢，那有點難受。」他認為。企業可以有意設計需要用戶照顧的行為，增加彼此的互動，卻不能把技術做不到、需要用戶反覆幫助，解釋成寵物感。

何嘉斌和不同穿著打扮的Ropet。（取材新京報／受訪者供圖）

如何留住用戶 考驗這門生意能否持續

不久前，一名小紅書用戶寫下了使用芙崽一個多月的感受。她最初為緩解孤獨選擇了摸起來舒服、表情可愛的芙崽，但漸漸覺得它總和自己反著來。她建議它換掉「本大爺」的口頭禪，它答應後仍照說；約定好了被摸頭時不要反抗她，下一次它卻又照舊。那些「對抗」讓她覺得此前的交流沒有被記住，漸漸懶得再說，到如今已很少使用。

艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅認為，首次購買AI玩具與長期使用是兩套邏輯。外觀、價格、IP和種草容易推動下單，購買後一至兩個月，消費者期待開始與真實體驗碰撞，對話自然度、記憶和角色表現才會變得更重要。

AI寶寶臉上兩隻大而圓的眼睛會眨動，還能變化表情。（取材自微博）

落差之中，有技術尚未兌現的部分。楊健勃表示，第一代Loona尚不能完全做到在家庭地面環境中無須人照顧；他認為，以真實貓狗的交互體驗、環境適應性等為參照，目前行業技術只做到了兩、三成。何嘉斌也舉了一個例子，有一隻Ropet叫主人為「爸爸」，有次遇到走來的陌生人，它竟然也叫對方「爸爸」，主人便因此覺得，它叫誰都一樣，「那我白養你了」，並稱這是「生命感幻滅」的時刻。

用戶能否留下，也影響著這門生意怎樣持續。楊曉瑋指出，語音識別、模型推理、語音合成和記憶調用，都涉及持續費用。目前，企業也在探索硬件之外的收入，如芙崽銷售娃衣、掛繩，提供會員和增值服務；Ropet推出毛絨套、面具及虛擬裝飾，部分AI服務可通過積分兌換。而這些消費，都需要建立在用戶願意繼續相處的基礎上。

情緒需求熱潮被低估

也因此，楊曉瑋表示，AI玩具雖然已經走過純概念階段，正在從少數產品的商業驗證走向品類形成，但留存、服務付費和盈利能力仍需要更多驗證。

報導指出，這些並不妨礙中國玩具產業加入擁抱AI的大軍。中國是全球最大的玩具生產國和出口國，全球約七成玩具產自中國，但規模龐大的背後，是長期以代工為主、利潤偏薄、自主品牌薄弱的現實——這恰恰為AI賦能傳統產業留下了巨大的想像空間。

中國玩協數據顯示，2025年中國玩具、不含潮玩的零售總額同比增長5.8％，低於潮流與收藏玩具45.4％的增長。不同市場的冷暖，促使企業重新尋找消費者願意付費的理由。

2026年9月18日，在廣西舉行的第23屆中國—東協博覽會人工智慧展廳上，一名兒童正與一台機器寵物互動。（新華社）

擁有喜羊羊、超級飛俠等經典IP的奧飛娛樂，選擇讓熟悉的角色開口。去年5月，公司副總裁兼玩具事業部總經理陳景青在中國玩協會議上表示，首版喜羊羊AI玩具已得到一些積極反饋，公司組建專門團隊，由董事長親自抓。奧飛娛樂2025年年報披露，其已陸續推出AI智趣喜羊羊、AI智趣懶羊羊，覆蓋居家、出行場景。今年3月，該公司稱，迭代至2.0版本的懶羊羊AI玩具增加了科教內容，當年訂單已超過10萬件。

與此同時，產業政策已開始專項布局。去年9月，廣東提出到2027年，AI玩具產品滲透率超過30％，支持汕頭、東莞、深圳建設高水平玩具產業集群。今年4月，汕頭華僑試驗區進一步出台面向AI玩具的措施，以補貼支持算力、模組、智能體和行業模型開發。

從兒童的玩樂、學習，到成年人的收藏與陪伴，AI讓玩具企業有機會重新理解消費者。一個角色除了被觀看、收藏，還可以參與人的日常，商品的價值也可能在售出後的相處中繼續增加。

這也是楊曉瑋眼中，此輪AI玩具熱潮容易被低估的地方，即情緒需求，以及一個實體角色進入日常生活的價值。

AI寵物訴求「愈養愈懂你」。（取材自微博）