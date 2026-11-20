小英轉戰美妝、變裝改造賽道。（取材自新周刊／「小英一家」視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 這篇報導指出，農村女性在回村帶娃與缺乏就業機會的夾縫中投入直播，自媒體雖帶來微薄收入與外界審視，卻也讓她們重獲自信、獲得支持並開始改變自身處境。

直播背後是農村女性在縣域就業真空中的被動選擇，也是一場從家庭灶台走向公共視野的自我尋找，反映農村女性在回流與照護雙重擠壓下，於有限縫隙中爭取「作為自己而存在」的空間。

從早上6、7點起床，為家人準備早飯、送孩子上學後再回家備菜、洗衣、餵養家畜或下地幹農活，到接回並安頓好孩子及家人、做飯和忙家務，這期間，經營自媒體的農村女性始終把手機架在一旁拍攝，甚至可以持續達到驚人的16小時，而如此長時間又辛苦的直播，有時一場只能賺到十幾塊錢（人民幣，下同）。

那麼，農村女性為何還要繼續做直播？幾名訪談對象都不約而同回答了這短短的一句話：「為了自信」。

據新周刊報導，自媒體成為這些農村女性目之所及的唯一「工作」，為她們的人生帶來了意想不到的衝擊與改變。

群眾心疼 「苦瓜大隊」走紅

江子禕是一名年輕創作者，她的畢業課題關注農村女性自媒體創作者的勞動處境，課題靈感則源自近年來在抖音 上爆火的「苦瓜大隊」。這個名稱來自於網民對一批農村女性自媒體博主的調侃性總結，她們的視頻裡總會出現幾個重要的元素：艱苦的生活環境、長期缺位的丈夫，以及年幼的孩子。

「苦瓜大隊」視頻走紅的原因複雜，圍觀群眾心疼她們的苦——許多「苦瓜」博主實際年齡並不大，但因為早早生育與承擔農活，往往比同齡人更早地面對一些所謂的「中年危機」，比如狀態憔悴、婚姻矛盾爆發、收入減少。與此同時，圍觀網民往往又以恨鐵不成鋼的心態痛斥她們「戀愛腦」，勸她們「快離婚、快逃跑」，如果她們做不到，便很容易被罵「嬌妻心態」，抑或被懷疑只是在演劇本。

此外，不少「苦瓜」博主來自偏遠的西南山村，她們的口音也會成為意外的爆點。比如，其中最知名也最具代表性、有400多萬名粉絲的「小英一家」博主，最初是因魔性的口頭禪「麼噶」走紅。人們對苦情敘事的獵奇心理，同樣是「苦瓜大隊」視頻走紅的重要原因之一。

江子禕更好奇的，是屏幕中的這些人為何開始拍視頻，以及自媒體給她們帶來了什麼。為此，江子禕背著相機去到了雲南、貴州和廣西等地的農村，拍攝紀錄片「在家庭和屏幕之間」。這部短片撕開一個口子，讓人們得以窺見自媒體這一新興職業形態為農村女性帶去的一些衝擊與改變。

江子禕接觸的創作者，大多是已經結婚、生育的農村女性，不少人婚前曾有外出務工經歷，在工廠裡一個月能拿到4000、5000元。無一例外的是，生育後她們都辭去工作，回村帶娃。丈夫繼續外出打工，她們則留在婆家，承擔起育兒、家務與農活的重任。

門檻低 用手機就能開拍

對她們而言，回老家帶娃幾乎是「必選的路」，如果把孩子帶到城市，她們很難像婚前打工那樣住工廠宿舍或合租房，需要住整租房；傳統工廠或服務業要求固定出勤，這意味著她們還需要找家人在她們工作時幫忙照料孩子，生活成本將陡然增高到家庭無法承擔的水平。因此，回村成為她們生育後唯一的選擇。

江子禕觀察到，訪談對象所在的村子大多分散在偏遠山村，村裡除了田地與房屋之外別無他物，意味著村裡的人除了務農，幾乎沒有其他本地職業可選。在這一背景下，做自媒體成為這些農村女性目之所及的唯一「工作」。

在她們看來，這份工作的入門檻極低，短視頻平台上有許多相關教程，一部手機加一個支架便可以開拍，還不耽誤日常帶娃與幹活。至於拍攝內容，她們最初想著「幹什麼，拍什麼」就行，但真正實踐後才發現並不容易。「幾乎所有訪談對象都提到開始做自媒體後，她們變累了很多。」

江子禕發現，「苦瓜」博主們的單日工作時長有時可以達到驚人的16小時。為了讓畫面有所變化，她們需要時不時在幹活過程中停下去調整機位，晚上再從零碎的拍攝素材裡挑選能夠使用的部分，剪輯成片。比如做飯時既要拍全景，也要拍切菜、炒菜的近景；在地裡掰玉米時要適當變換拍攝角度。

家務與農活是她們的白班，自媒體則是夜班的重頭戲。由於晚上8、9點是短視頻平台直播流量的高峰期，她們會把孩子安頓好後開始直播，結束時往往已經是夜裡11點。但此時工作還沒結束，白天拍攝的片子得剪輯，櫥窗的訂單和售後得去處理和回覆。隔天，太陽再次升起，同樣的生活再次重複。

不過，與投入的大量時間相比，普通創作者的付出與回報並不成比例。訪談對象中，剛開始做自媒體、目前僅有幾百或幾千名粉絲的博主，一場兩小時直播的收益可能只有十幾塊錢；而受訪者裡粉絲數量最多（目前有11萬名粉絲）的博主王琳，她在帳號上賣自家種的馬鈴薯，一個月的直播銷售額在1000、2000元的水平，總比她們在家沒有收入要來得好一些。而幾乎所有訪談對象都提及，她們曾因做自媒體受到家人或村民的非議。

流量反噬 無法抹平城鄉差

江子禕說，她們剛開始舉著手機在家裡走動時，丈夫和公婆不相信這能夠掙錢，認為她們只是在玩手機；村裡人看到有人架著支架、對著鏡頭講話，也會覺得這個人「癲」，或者說其「不守本分」。這些評價，顯然基於一種對農村女性的傳統期待：女人應該在田間或圍著灶台與孩子忙碌，不應該頻繁出現在公共視野裡，更不該主動拋頭露面。

江子禕原本約好一名農村婦女訪談，對方卻臨時取消，從對方的自媒體帳號上，江子禕了解前因。這名婦女的婆婆對她幹活是否爽利、帶小孩是否盡心頗有微詞，並認為「拍短視頻不是什麼正經工作」；她因心情不好與女性友人去附近的鎮子過夜散心，隔天就被她的婆婆傳出謠言說她出軌，從外地打工回來的丈夫因此和她吵了一架，不希望她再和外界有過多接觸。江子禕通過當地村支書與她丈夫溝通，才完成訪談。

而認知上的時差，不僅存在於偏遠山區，也存在於城市網民身上。對互聯網流量規則與玩法的熟悉，讓部分網民常常認定一個博主只要有了幾萬名粉絲、有了流量，就一定賺了許多錢，因此刷到「苦瓜」視頻時，常質疑這些女性的視頻是擺拍的。

有一次，王琳被某化妝品公司看中，對方邀請她去公司基地參與產品推廣，但拍攝畫面中出現這家公司的車和房子，很快便有網民把它們當成她的財產，進而懷疑她長期展示的農村生活是劇本。類似的審視，貫穿了王琳的帳號，網民開始評價她們的長相、衛生習慣、婚姻狀況、育兒方式，並反覆追問她們為什麼不離婚，為什麼不出去工作。

網民提的出去工作、逃離家庭等建議或許是出於善意，但並不是每個人都有能力、有機會實現。存款有限、地處偏遠以致對外界認知有限等許多客觀原因，限制著這些女性的生活半徑。對她們而言，地域、婚姻、孩子、收入緊緊纏繞在一起，有時候她們想做出改變，便必須抱著推翻所有的決心。

賺不多為何仍拍片？「自媒體重獲自信」

江子禕觀察到，短視頻平台上農村生活賽道的流量已經在收緊、式微。如今，這條賽道內的頭部博主「小英一家」已經慢慢轉戰美妝、變裝改造賽道。離婚後，她在鏡頭中把自己與孩子打扮得更精緻，與過去的艱苦生活形成反差，內容轉向側重於獨立成長的敘事。有網民質疑這是團隊編寫的劇本，也有不少網民感慨，倘若互聯網真能讓一個窮苦人改變人生，也算好事。

在江子禕看來，這些農村女性的拍攝水平、剪輯水平其實大差不差，但時也運也，她們收穫的流量截然不同。「小英一家」這樣的頭部博主的成功，與進入平台的時機、個人表達能力、極大的偶然性等因素相關，很難被普通農村女性複製。對於更多人而言，做自媒體既沒有帶來想像中的財富，也沒有徹底改變原來的生活，反而讓她們站到了傳統村莊和流量平台的雙重審視之下。

既然賺得不多、勞累辛苦還受到非議，這些農村女性為何還在做自媒體？當江子禕提問，「做自媒體帶來的最大收益是什麼」時，她原本以為大家會回答「收入」或「生活改善」，但所有訪談對象都給出了這個答案：做自媒體讓她們獲得了自信。

跟粉絲姐妹們交心

過去，她們的生活圍繞孩子、公婆與田地展開，沒人問她們喜歡什麼、擅長什麼，但直播間裡的網民會問。一些受訪女性在現實中沒有可以交心的朋友，但她們在直播間收穫了少數長期陪伴她們的鐵粉。在做自媒體前，一名受訪者不知家暴違法，覺得天底下的家庭都這樣，直到直播間的粉絲告訴她，她才知道有權利拒絕家暴、保護自己。同時，她也通過和粉絲姐妹聊天，逐漸意識到教育的重要性，開始對孩子的讀書條件更為上心。

此外，事實證明，當農村女性的自媒體勞動能夠創造一定收入時，傳統家庭分工會出現鬆動。王琳的丈夫原本在外打工，今年他留在家裡與王琳一起忙直播賣洋芋，幫忙搬運打包。有些曾認為女人做直播太拋頭露面的村民也改變了看法，找到王琳詢問能否請她幫忙售賣山裡的洋芋。

江子禕說，她認為互聯網上諸如「不清醒」、「覺醒大女主」等標籤，其實都無法概括這些農村女性自媒體博主的真實處境。在田野訪談經歷中，她切身感受到地域條件與家庭規訓，為這些女性設下的邊界仍然是堅硬的，難以被直播輕易打破，她們需要的，仍然是更基礎的托育、就業和婚姻權益支持。但自媒體的工作也像在農村女性的生活邊界上鑿開一條縫，露出一道光芒，讓她們擁有了在家多說一句話的底氣。

訪談結束後，江子禕了解到，那名與婆婆、丈夫起衝突的訪談對象選擇離婚，獨自奔赴外地打工；在她的帳號視頻裡，她分享聽到孩子說「媽媽不要我了」後的難過與無力。

這會是更好的選擇嗎？沒有人能確定這個問題的答案。唯一確定的，是一名女性的生活，正從停滯狀態開始繼續向前流動。

江子禕的紀錄片作品「在家庭與屏幕之間」。（取材自新周刊／受訪者供圖）

在江子禕看來，訪談對象們的家境與她們在賬號中所展現的內容較為一致。（取材自新周刊／受訪者供圖）

「苦瓜大隊」博主們，靠自己摸索剪輯與直播的技巧。（取材自新周刊／受訪者供圖）

「苦瓜」博主需要在幹農活的同時進行拍攝。（取材自新周刊／「小英一家」視頻截圖）

「苦瓜」博主小英的變化。（取材自新周刊／「小英一家」視頻截圖）

做自媒體的農村女性，通常要同時承擔體力勞動與數字勞動。（取材自新周刊／受訪者供圖）

「小英一家」視頻截圖。（取材自新周刊）

一名訪談對象家中的玉米地，她獨自在這掰苞米、拍視頻。（取材自新周刊／受訪者供圖）

數位做自媒體的農村女性談及，這份工作讓她們更加自信。（取材自新周刊／受訪者供圖）