「全族托舉農門狀元郎」宣傳圖。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 《持械入宋》以歷史知識和劇情吸引觀眾追查宋史，證明短劇不必犧牲邏輯換爽感，但AI短劇目前仍未真正達到製作精良。

AI（人工智慧）短劇「持械入宋」爆火後，令人意外的是，有觀眾看劇之餘，主動查閱歷史資料，甚至有人專門製作網站，講解劇中涉及的宋史知識。這與人們印象中的短劇似乎不太一樣，長期以來，微短劇常常與「無腦爽」聯繫在一起，包括誇張的衝突、懸浮的人物、經不起推敲的情節等等，「持械入宋」的走紅，撕開了AI短劇的「降智」標籤，映證不少觀眾不是只為低俗的爽點停留。

據紫牛新聞報導，現代人穿越古代，憑藉先進武器和知識大殺四方，是穿越爽劇常見的敘事套路。不過，「持械入宋」沒有把故事簡單處理成一場現代人對古人的降維打擊，五名隊員所遇問題的展現和解決，都隱藏著瑣碎的歷史知識。觀眾也因此有了解歷史的動力，不少人開始研究宋代的官職名稱、當時的兵制與軍事組織，還有人對照史料，辨析劇中的人物和事件。

近期同樣受到關注的「冒姓琅琊」，將古代門閥士族、家學傳承和文獻考據融入人物的身分困境。「全族托舉農門狀元郎」圍繞科舉展開故事，讓觀眾了解到古代考生應試背後的身分擔保、宗族支持等制度。以顏真卿「祭侄文稿」為創作藍本的「硯邊青梅」，則讓一些觀眾循著劇情，主動尋找這件書法名作背後的歷史故事。

枯燥知識 變成吸睛內容

這些作品題材各異，卻有一個共同點：原本容易被認為枯燥的歷史知識，正在成為吸引觀眾的內容。

短劇自己撕開了「降智」標籤。過去，一些短劇為了降低觀看門檻，習慣於不斷簡化人物和情節，人物失去常識，情節失去邏輯，看完只剩爽感。久而久之，「觀眾就是不喜歡動腦子」，還成了某些粗糙創作的藉口。「持械入宋」等作品的走紅，告訴大家：了解知識本身，也能成為觀看的樂趣。

「持械入宋」的高播放量令人咋舌，但百億播放，並不意味著它已經無可挑剔，在不少關於該劇的報導和評論中，「製作精良」成為高頻評價。如果仔細審視作品，這四個字還需斟酌。

劇中，AI生成的戰爭場面頗具規模，古代城池、軍隊行進、戰場廝殺等場景，也確實展現技術進步帶來的視覺可能性。然而，人物表情生硬、台詞情緒缺乏變化、鏡頭細節穿幫等問題仍然存在；部分人物姓名、官職名稱的讀音反覆出現偏差，個別場景的空間關係和人物位置，也經不起仔細推敲。

AI短劇的進步值得肯定，但進步不等於精良。過去，影視作品的製作水準要經受鏡頭、表演、場景和細節的共同檢驗。如今，一些AI短劇只要人物不變形、動作不穿幫，偶爾出現氣勢恢宏的大場面，就能收穫「製作精良」的讚譽。可人物沒有崩壞，本就是一部影視作品應有的基本完成度，對AI短劇的鼓勵，不該變成對作品質量的遷就。

技術降低了行業門檻，影視作品之間真正的差距，反而更需要靠內容本身來拉開。「持械入宋」的流量，能夠引發更廣泛的討論，是因為觀眾在其中找到可以追究的歷史細節、值得討論的現實問題，以及對人物命運的持續關心。

「持械入宋」打破一種成見：微短劇不用犧牲邏輯換取爽感，觀眾並非只願意接受簡單、淺薄的內容。當一部短劇能夠推動觀眾探究歷史，足以說明，知識與娛樂並不矛盾，觀眾的求知慾，從未消失。

「冒姓琅琊」宣傳海報。（取材自微博）

「硯邊青梅」宣傳圖。（取材自微博）