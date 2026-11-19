秦紅纓之死是「持械入宋』中的重要情節。（取材自新周刊）

AI摘要 文章摘要整理： 《持械入宋》由6名素人組成的AI團隊製作，靠線上協作與工具改編歷史穿越故事爆紅，播放量破120億，也掀起對AI短劇內容與品質的討論。

這群剛剛做出爆款的素人，也會擔心自己下一部作品的質量，能否通過觀眾們愈來愈高的審美要求。「持械入宋」撕開了「降智」標籤的一角，而AI微短劇成敗，終究要看內容本身的誠意與水準。

中國AI（人工智慧 ）短劇「持械入宋」近日暴紅，截至11月13日，全網累計播放量已突破120億。該劇紅的不只是劇情和畫面，還包括它的製作團隊，是六名來自不同行業的非科班背景素人創作，僅靠AI工具和線上協作就完成約1000集，不僅帶動「普通人也能做導演」熱潮，逆襲霸總劇，還讓大批觀眾閱讀歷史。

但和其他AI劇一樣，劇中也出現AI穿幫等鏡頭，並引來歷史題材娛樂化、「技術平權」不等於「內容平權」的成功學誤讀等爭議。

「持械入宋」意外火了

據新周刊報導，沒花一分錢投流的「持械入宋」，堪稱近期最火的AI短劇，鋪天蓋地的熱度，讓「持械入宋」的製作方「老十一劇場」運營人、短劇團隊總策畫張漢生。及其原著小說作者茶根兒多少有些意外。茶根兒的本職工作是英語老師，此前他從未想過自己的作品會火，甚至有媒體採訪他；張漢生則在採訪中，直白地用「我們就是一個草台班子」來形容團隊。

據他透露，「持械入宋」組成員過往的工作，有的是公司職員，有的是網約車司機，有的是每天開車送貨的批發業從業者，還有的是寶媽，「有個師姐之前一直在家看孩子，業餘時間學的AI，現在也跟著我們一塊創作了。」

今年2月18日，茶根兒開始在網路上寫小說，「持械入宋」是他第一部歷史題材作品。春節時，茶根兒的女兒因在外地實習沒回家過年，家裡少了一些需要忙活的事，茶根兒覺得「閒著沒事」，於是開始在網路上創作。小說的故事背景他選擇宋朝；在茶根兒看來，宋朝是一個物質文明與精神文化都很繁榮的朝代，但在史書上，如此繁華的宋朝，卻留下包括靖康恥在內的如此多遺憾，「持械入宋」也是以這份遺憾與衝突為起點。

「持械入宋」的故事，簡單而言是一支現代的特種兵小隊，在執行任務時意外穿越到北宋宣和年間的邊境村落，他們只有隨身攜帶的一些武器與急救品，因而只能依靠現代戰術思維、醫療知識，逐步在亂世立足。這支小隊一邊訓練鄉民以抵抗西夏騎兵的襲擾，一邊與猜忌他們的大宋官員周旋，並嘗試扭轉靖康之變的結局。

據茶根兒說，其實先後有三家短劇團隊看中了「持械入宋」的故事脈絡，決定改編為短劇，最後「跑出來」的、熱度最高的，是走仿真畫風的老十一劇場。

50歲大爺 上網自學AI製片

張漢生說，「老十一劇場」這個名字源自他最早接觸AI時的契機。2025年，他在網上關注到了AI視頻的爆發，那時，他為了照顧腦梗的父親回到家鄉，需要找「在家也能做的活」，想試試50多歲的自己能否在這個新興行業實現些許價值。於是他開始上網搜AI視頻教程，獨自琢磨其中門道。第一部AI短片，他花了五天時間製作；第二天，有人告訴他劇火了，他打開抖音，發現那條短片的播放量已經超過2000萬。

張漢生回憶，那時工具還沒有如今這麼方便，配音和口型得分開處理。他獨自做第二部短劇的時候，發現一些平台的積分在夜間更便宜，排隊的人也少，於是平常不太熬夜的他，開始半夜爬起來做視頻。慢慢地，一些同為AI初學者的人找到他一起做，團隊成員人數逐漸增長到今天的30多人，分為五組，每組做一部劇。

張漢生說，他是團隊裡年齡最大的，其他成員平常會喊他「大爺」。團隊成員之間從未在線下見過面，他們原本計畫今年年底進行一次團隊聚會，但「持械入宋」近期的爆火讓聚會提前，因為採訪邀約，團隊的幾位核心成員在北京見上了面。

在張漢生的描述裡，工作群每個月最熱鬧的一天，是第十個工作日，因為那天，平台會出上個月的收益帳單。分散在不同城市的團隊成員看到帳單的數字後，便在群裡發起「紅包雨」，慶祝一個月的付出有了回報。

老十一劇場的團隊成員全部不是影視科班出身，組建初期，他們磨合了很長一段時間，最終摸索出一套線上合作的流程：每部劇開工前，大家先各自讀小說，熟悉情節和人物；再共同討論角色該長什麼樣、場景是什麼風格、道具如何呈現；然後一起做方案，選定，把敲定後的版本放進共用的素材庫。

像「持械入宋」這部，主角們的外形是照著小說裡對他們的描述生成，形象出來後，團隊再結合自己的審美和劇情進行調整。張漢生吐槽：「現在一些AI劇都是千篇一律的一張臉，除了服裝、髮型不一樣，臉型五官是一模一樣的。我們做主角團五個人的設計時，就想要每個人的形象都很不一樣，他們本來也是性格差距很大的五個人。」

短劇暴增 觀眾審美提高

等到前期視覺素材都敲定，團隊就會讓AI把小說章節生成專業的劇本格式，每人負責不同章節，分頭去製作。每個人都會根據自己的想法，往裡頭加入不同的台詞，以及光影、色調、運鏡的提示詞。像戰爭段落這樣的大場面，他們會盡量交給同一個人，避免相鄰場面出現明顯差異。

老十一劇場的成功，很容易被解讀為草根逆襲式的勝利，但張漢生覺得，AI短劇競爭很激烈，不是學了就能成，「持械入宋」的成功背後有著團隊成員共同承擔、初期無法預測的沉沒成本。團隊成員目前沒有工資，每個人都是創作者，每個人都是老闆。

「持械入宋」每季100集、總時長約120到130分鐘，製作下來每季的算力成本在10萬元（人民幣，下同）左右。大部分鏡頭都需要「抽卡」三四次實現，如果是戰爭類的大場面，抽卡20多次也是常態。劇集目前每周更新一季，團隊需要在七天時間內製作出100集內容，創作周期很緊湊。

作為業內人士，他們都能清晰地感知到，如今湧入短劇行業的團隊與個人數量激增，只是「能做出來」卻無法保證出圈，作品需要在故事、情感上更精雕細琢。張漢生負責整個團隊的IP篩選與內容把控，在他看來，團隊主要做同時也擅長做的是男頻劇。如今每天他都要看大量的短劇、小說，從中尋找適合改編的IP；今年，他很明顯地感受到，許多題材收獲的反響在發生改變，觀眾的審美觀念正在提高。

在他看來，「持械入宋」的成功證明它的水準放在當下算優秀，但未來，更多、更高質量的短劇一定會源源不斷地湧現，老十一劇場還需要繼續努力。這份半路開始的創作能走多遠，他們並不知道。這個問題的答案，仍要從下一季、下一個鏡頭開始，一點點去回答。

主要角色的外形、服裝設定，團隊成員會共同討論。（取材自新周刊／受訪者供圖）

左為市面上認可度較高的李清照插畫，右為「持械入宋」中的李清照形象。（取材自新周刊）

「持械入宋」場景。（取材自新周刊）

「持械入宋」海報。（取材自微博）

短劇市場仍處在爭奪用戶的階段。圖為「持械入宋」畫面。（取材自新周刊）

AI短劇的題材與表現形式，愈來愈豐富。（取材自新周刊）