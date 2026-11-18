零元麵館並非無時無刻大排長龍。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)

AI摘要 文章摘要整理： 南京零元麵館以免費素麵行善引發熱議，雖獲部分弱勢食客力挺，卻也遭周邊商戶指控影響生計，後改限特定族群並引發對公益與市場邊界的討論。

善意本身值得肯定，但無門檻的免費模式把公益直接嵌入了競爭性市場。行善的邊界、精準度與可持續性需要被認真設計，而不是僅靠出資者的個人熱情兜底。

零元麵館雖每天都有大批人潮排隊，但據排隊者表示，現場大家都很守秩序。(取材自微博)

經營時間較長的岱山店每天派發量約1600碗。(取材自微博)

南京市近日出現兩家「零元麵館」，經營者都是一名張先生，兩家麵館因無門檻免費供應素麵，每天都吸引排隊人潮，日均送出2000、3000碗。張先生說，他希望通過提供素麵做善事，最終目標是每天送出5000碗麵，因此計畫開到10家。此事獲得肯定也引起質疑，附近商戶近日更抱怨該麵館搶了他們的生意。零元麵館後來將送麵對象縮小為長者、殘疾等四類人，店面變得冷清許多，但爭議仍在持續。

殘疾食客則痛斥所謂爭議是網紅炒作流量，「老闆明明在做好事，必須要為老闆發聲」。

●周邊商戶生意變慘淡

據新黃河、紅星新聞等媒體報導， 經營者張先生在南京做生意，今年10月在江寧區秣陵街道殷巷片區和雨花台區岱山片區開了兩家零元麵館，初衷是為了多做善事，「給那些遇到困難的人一份尊嚴，一份體面。」並宣示「未來也不會收費」。兩家零元麵館提供免費的素麵和香菇、素雞、素什錦等澆頭，食客只需自帶碗筷，不要任何證明，在營業時間來了就可以吃，唯一的限制是每人只能吃一碗，且不能外帶、打包。

消息傳開後，來吃零元素麵的人排起了長隊，目前單店每日用餐人數已破千人。一名65歲的劉女士說，她開業第一天就來吃過，覺得口味適合且沒有額外費用；另一名帶孫子用餐的黃女士已是第五次來，她認為這種方式非常方便。

報導指出，這種免費供餐方式得到許多食客的認可，但周邊一些餐飲商戶卻感受到壓力。殷巷店附近有家經營15年的6.9元（人民幣，下同）炒麵店老闆稱，營業額下滑好幾百塊錢，「他這一搞把我們搞得徹底完了，賣6塊9薄利多銷也幹不下去了，馬上店子都轉讓了。」這名老闆說，「麵館做慈善是好事，但是你要設置門檻，做慈善的同時，不能踩著我們的生計來搞慈善」。

零元麵館殷巷店附近一位經營了9年的商戶表示，以前一天能做1000多元，現在只有500、600元，「差不多減半了」；他說，他們夫妻倆24小時輪流幹，才做700元，對半僅300元，去掉房租就剩100元，連房貸都還不起。

這名商戶表示，做好事、做慈善至少要考慮到大局，也要考慮周邊商戶處境，「他們也拖家帶口，也有壓力，不能說你照顧了個別的，把我們的利益損失掉」。

不過，一家螺螄粉店主表示，暫未感到明顯客流影響，顧客仍會根據口味和時間選擇就餐地點。有牛肉湯店老闆稱營業額下滑，但被媒體查出其整月流水反而比上月增加近2000元；岱山店周邊有商戶稱客群不同，「甚至能帶來引流」。

有店家已掛出「轉讓」店鋪牌子。(取材自紫牛新聞)

●殘疾食客跳出來力挺

據大眾新聞報導，面對爭議，一名下崗的食客發聲：「像我一個殘疾人，還下崗了沒工作，老闆是在做好事。現在網上一片罵聲，都在罵老闆，有些網紅就愛蹭流量，我氣得不行。排隊的很多都是環衛工人和老弱病殘，老闆明明在做好事，必須要為老闆發聲！」

這種經營模式也將麵館推上風口浪尖。有支持的網友說「讓這份踏踏實實的善意長久發光」，也有網友認為「做善事不是擠壓別人的生存空間」，還有人質疑老闆是「為了引流打廣告然後招加盟」。

對此，零元麵館創辦人張先生表示，他每年要為麵館投入約1000萬元，但自己的心願就是以有意義的方式把富餘的錢散發出去。「我完全沒想到要去宣傳。因為朋友拍了抖音視頻，意外火了，才引發關注和一些誤解。」他原計畫一天送出5000碗素麵，引發關注後，客流有所增加，現在已經實現了這個目標。

對於零元麵館擾亂商業秩序的質疑，張先生稱，近日他看到社交平台上有一些質疑的評論後，產生了心理壓力，「實際上並沒有網上有些人說的那麼嚴重。很多人沒有實地考察就大發議論、上綱上線」，受影響的商戶也就幾家，「如果周圍餐飲商戶的營業確實因為我們受到損失，我願意對他們全額補償。」張先生曾登門向一家受到影響、在江寧店附近的拉麵店支付了1萬元，但拉麵店老闆並不完全接受這種做法，認為不是長久之計。

張先生說，因江寧店遭附近麵店人員上門「圍堵」，經當地街道辦調解後，零元麵館決定改為僅限殘障人士、60歲以上老人、清潔工以及快遞員和外賣員等4類人員免費就餐，並延長經營時間。媒體在新規定實施後走訪，發現零元麵館排隊人潮大量減少，店內等候通道大都空著，只有小量食客等候，變得冷清許多。

張先生還表示，此前自己堅決不接受採訪，因為怕被質疑「想出名、搞流量」，覺得「但行好事莫問前程」就行。但看到網上的質疑，他感受到做慈善的難度，「任何事情都不可能完美。」目前到零元麵館就餐的多是日結民工、附近的老人，以及殘障人士、環衛工、外賣騎手。「我們幫助的是實實在在需要這碗麵的人，而且要求自帶碗筷，自覺排隊。只是一碗素麵，正常人不可能每天都去吃的」。

●善意如何走得長遠

對於是否構成不正當競爭的問題，相關部門回應稱，已多次到店詢問、約談，經檢查，零元麵館證照齊全，目前尚未發現存在盈利或炒作行為，暫不認定為不正當競爭。

江寧區市場監督管理局工作人員表示，目前區內正在核查處理此事，具體處置尚待調查結果；慈善行為本身並不違反法律法規，不能因此要求其停止。

律師們則有不同的看法。浙江學優（呼和浩特）律師事務所主任劉宇認為，如果出發點是慈善幫扶，單純無償提供餐食並不被法律禁止，同行客源被分流、生意下滑也不等於構成不正當競爭。北京盈科（鎮江）律師事務所管委會主任王坤則傾向於認為，該模式可能存在涉嫌不正當競爭的可能，應關注是否藉此引流、排擠競爭對手，並結合有關低價傾銷的規定審視。

兩位律師均強調，受影響商戶可以通過向市場監管部門反映或依法提起訴訟的方式維權，但需要提供經營損失及其與相關行為之間存在因果關係的證據。

江蘇省社會科學院經濟研究所所長呂永剛認為，這類慈善義舉值得肯定，但大規模「個人慈善式供給」長遠看面臨持續性考驗。零元麵館要持續運營，需要考慮資源承載能力與周邊經營環境。建議通過明確服務對象、控制成本，與社會機構合作保持公益性，或探索低價保本等方式運行。

呂永剛並認為，公益供給與市場供給並非零和博弈，小微商戶也可採取差異化經營策略。相關部門應主動介入，引導民間公益力量健康成長，健全社會公益體系，同時為周邊麵館營造公平公正的市場環境。

周邊商家楊先生表示，自從免費麵館開業後，他的店裡遇午餐高峰時段經常空無一人。(取材自揚子晚報)

●「無門檻」慈善 1碗免費麵背後的資源錯配

對於南京兩家「零元麵館」引發究竟是做善事還是另類商業炒作的爭議，鳳凰網刊出評論指出，討論這些爭議的同時，其實還有一個更根本的問題沒有人問：為什麼要採用「開店讓所有人都可以免費來吃」這樣一種迂迴且彆扭的方式做慈善呢？開辦一個商業經營機構去做慈善，原本就可能引發質疑，且所謂「無門檻」無法精準幫助到真正有需求的人群，這也涉及資源錯配。這些問題不解決，零元麵館本是善事，卻可能帶來壞結果。

鳳凰網刊出均衡研究所學術顧問、浙江大學跨學科中心特約研究員賈擁民署名評論文章指出，慈善是公益行為，開店是商業經營行為，強扭在一起，衝突本來就是很難避免的。在很大程度上，恰恰就是這種「彆扭的善行」導致了許多人提出來的那些問題，而其根本原因就在於，商業經營機構無法像慈善機構那樣有效地篩選出受益者。

文章指出，一般來說，慈善活動是為了幫助社會弱勢群體，服務的對象主要是付不起費的人。像零元麵館創辦人張先生所做的這類慈善行為要想真正取得成功，要解決的最核心的問題只有一個，即如何篩選出適格的受益者。

正規的慈善機構是可以主動對服務對象進行篩選的，它們可以明示地規定，只有收入低於一定水平的人，或者身體失能的人，又或者可以證明自己確實陷入了困境的人，才能獲得幫助。但是，南京的零元麵館是沒有權力也不應該對服務對象進行篩選的，因為它是商業經營機構，又在行善的前提下，它是沒有權力、也不可能主動設定某些可以明示的標準，去篩選自己的服務對象。

這正是零元麵館裡可以觀察到的現象：排隊吃麵的人裡，當然有真正需要的人，比如獨居老人、跑單間隙的外賣騎手、沒找到活也沒有固定住處的零工等，但是也有不少衣衫整潔、看起來並不窘迫的普通人，其中有個年輕人甚至對著鏡頭說：「現在不用上班了，因為有免費餐吃了。」

張先生「要給那些遇到困難的人一份尊嚴，一份體面」的理念沒有錯，但「不設門檻」在給困難的人留體面的同時，也放棄了對需要幫助的人的主動識別，結果導致了排隊。雖然排隊本身也是一種篩選機制，但是在篩選慈善對象方面不一定有效，因為最願意排隊的人，不一定是最困難的人，而是最有空的人和最想占便宜的人。

因此在一定意義上，說零元麵館助長了好吃懶做的傾向也是有一些道理的。

用餐對象限制為四類人後，零元麵館前等候食客大幅減少。(取材自紫牛新聞)

更關鍵的是，在慈善機構，還可以通過自己提供的慈善品，讓服務對象主動揭示自己的類型，實現匹配。但是，零元麵館作為商業經營機構是不可能出售「慈善品」的，因為它必須做到「合規經營」，食材必須是新鮮的，而且是現煮現做的，這就是零元麵館對周邊的麵館帶來商業衝擊的根本原因所在。

當然，這不是不正當競爭，因為零元麵館是在做慈善，只是它無法真正做到像慈善機構那樣做慈善。這其實是一件相當彆扭的事情。正常來說，慈善的事情，交給慈善機構去做不好嗎？不妨設想一下，假如你很有錢，想為有困難的人提供食物，有哪些選擇？

「零元麵館」開業後，吸引大批長者與基層勞工來免費吃麵解決溫飽。(取材自央廣網)