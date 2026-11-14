陪診有國家標準 不再被誤會成「黃牛」 患者就醫更安心

緣來一家人（上海）健康諮詢服務中心的金牌陪診師郁紅（右）正在陪診。（取材自上海法治報）

AI摘要 文章摘要整理： 中國11月起實施陪診國家標準，明確陪診可做與不可做事項，並推動公立醫院以護士陪診、明碼標價與規範管理，提升患者就醫安全感。

今年11月，中國「社會化陪同就醫服務基本要求」正式實施，也讓「陪診」這個行業第一次有了國家級邊界。陪診師就像是臨時家人，陪伴患者就醫、拿藥、取報告，也在最脆弱的時候「接住」他們。隨著需求不斷增加，陪診業未來需要不斷細化條款，讓患者在就醫過程中的安全感和信任感更有保障。

從成都陪診師王娜的微信 裡，可以一窺陪診這份工作的幽微。

2025年，一名28歲的女孩請王娜代替自己去腫瘤 醫院問診，全程電話擴音。電話那頭，女孩聽完醫生關於截肢的分析，沒有哭，只是平靜地說「我知道了」。王娜說，那一刻她意識到，陪診師接住的，往往是一個人最脆弱、最無法獨自面對的時刻。

在上海市第六人民醫院，陪診師耿林林（右）將取好的藥物交給陪診對象陳阿姨。（新華社）

★臨時家人 接住脆弱時刻

綜合新華社、封面新聞、華西都市報等媒體報導，常常出現在成都各大醫院的英子是一名陪診師，她管自己叫患者的「臨時家人」。她隨身的黑色包包內，常年放著紙巾、口罩、餅乾和糖，「有些患者檢查需要空腹，有些出門匆忙沒來得及準備口罩，（這些東西備著）可以應個急」。

幾天前，一對老年夫妻撥了英子的電話，兩人一個要看牙，一個要做尿液檢查。為了讓老人少排隊、少走路，在檢查前一天，英子便在醫院幫要做尿液檢查的阿姨取了管子，「阿姨可以先採集尿液樣本，再陪叔叔看牙，我再將尿液樣本送到窗口，這樣就不用兩頭等了。」

陪診者到醫院看望之前的病人。（取材自上觀新聞）

★口碑累積 服務省時省心

雖然陪診是按時收費，但英子卻常常想著「省時」。「你替他們著想，他們能夠感受到，」在英子看來，陪診師是個要靠口碑的職業，「患者下一次能夠想到你，或者願意向身邊人推薦你，你才有更多的機會」。

電話的另一頭，大多是老年患者或他們的子女，這是陪診的剛需市場。「老人行動不方便，有些人也不太會用手機，子女如果不在身邊，自己一個人去醫院確實是一個挑戰。」王娜說，她的工作就是提前規畫好路線，讓老人「能少走路就少走路」；逐字記錄醫囑，引導老人進行下一步檢查；而在排隊空檔，老人也需要一個可以交流的人來減輕焦慮。

上海的陳阿姨每個月兩次要到醫院配中藥、每半年一次肺部檢查，老花眼的她看不清手機螢幕上的小字，於是透過社區物業對接找到了陪診師耿林林。從那之後，不論是常規陪診、住院手術、出院接送、傷口換藥、代配藥品，只要是和看病相關的大小事，陳阿姨第一時間想到的就是她。

耿林林原本是物業員工，從事居家養老工作，平時打交道的都是社區裡的老人，因為看到一些老人普遍存在就醫難問題，她經過培訓考取了陪診師證書，「各大醫院怎麼走、基礎醫學常識、醫囑怎麼認、醫患怎麼溝通，都要學」。

王娜幫患者取報告。（取材自封面新聞）

★患者信任 藏著產業弔詭

耿林林透露，「很多老人不只是需要帶路跑腿，及時解答、情緒陪伴、緩解焦慮也是很重要的工作內容」。

這樣的陪伴伴隨著患者對陪診師的信任，卻也藏著該產業最大的弔詭：當一個人把就醫的全部信任交給一個陌生人時，這個陌生人究竟能做什麼、不能做什麼？隨著中國「社會化陪同就醫服務基本要求」11月正式實施，陪診行業也第一次有了國家級「邊界」。

「社會化陪同就醫服務基本要求」列出了12項正面清單和7項負面清單，明確了陪診服務能做什麼、不能做什麼。 七項負面清單包括不判讀檢查結果、不提供醫療建議、不取代病人做治療決策、不調整用藥、不簽署醫療文件。此外，該要求也把服務提供者從「個人」收攏到「機構」，機構要核驗陪診人員資格、進行訓練、購買保險，並對服務負責。

阿杰在2021年進入陪診行業，是成都較早的一群陪診師，當時他的工作以取藥、拿報告為主，因為很多人對這個新興產業不瞭解，「就覺得是跑腿」。但隨著2025年成都頒發了全國首批陪診證，並率先開展了陪診服務專項職業能力考核項目，陪診員走進了更多人的視野。

★加價掛號 亂踩邊界紅線

不過，阿杰有時會接到電話，對方劈頭就問「是不是能加錢掛專家號」。「我會直接說我不是黃牛，並告訴對方一些醫院的放號規則。」阿杰也理解這樣的「誤會」。他表示，去年下半年起，大量從業者湧入這個行業，「其中八成是個人陪診，很多人不知道紅線，就會出現加價掛號和倒賣藥品的情況」。

在阿杰看來，國家標準的實施將會是一個新的開始。國家標準把過去靠口頭約定、憑經驗辦事的「粗放經營」拉進可規範、可追溯的軌道，從接單簽約到陪診服務結束，流程上的每一步都有了參照，陪診不再是「跟著走一趟」簡單。

對於已經拿證並入駐團隊的王娜來說，這樣的畫定，或許也是官方對其身分的認可，而對於像英子這樣獨立接單的陪診師，也面臨新的思考與轉型需求。

目前，英子主要透過社群平台增加自己的曝光量。「考慮過入駐機構，也有人聯絡過我，但一年要交2000元人民幣（約297美元），我也不知道能不能賺回來。」她期待國標實施後，業界能迎來標準化的管理，讓接單、收費、糾紛處理都有章可循。

醫院內的陪診諮詢處。（取材自潮新聞）

●公立醫院護士陪診 北大一醫先搭引路橋

「找陪診像開盲盒」、「服務質量參差不齊，花錢難買省心」、「中途臨時加價」，當陪診服務已成為老年人、獨居青年、異地就醫患者就醫必備，卻也有不少人為「怎麼找到靠譜的陪診」發愁。隨著「社會化陪同就醫服務基本要求」11月1日正式實施，為了對應新國家標準，北京大學第一醫院率先探索推出公立醫院專職護士陪診服務，為患者搭起了安心就醫的「引路橋」。

★明碼標價 護士專業陪伴

綜合新華社、北京日報報導，82歲的李先生到醫院做心梗術後複查，他視力不好、腿腳不方便，沒有家屬陪同，選擇了醫院的陪診服務。陪診護士孫蕊一早便陪著他取號、送檢驗標本、等候領取報告，在四個小時裡轉了五個科室，做完全部四項檢查。當複診結束，李先生握著孫蕊的手說：「孩子，多虧有你！」

「2小時190元、4小時299元、加時每小時100元」，清晰的價目表擺放在醫院門診諮詢台醒目位置，同時也公布投訴渠道，患者現場確認、繳費，簽訂服務協議，全程明碼標價、有據可依。65歲的張蓓說，年輕人一請假，績效、全勤獎都會受影響，「4小時的陪診服務不到300元，很實在」。

醫院的護士陪診員隨身背著專屬「陪診包」，裡面有按科室分類的宣教材料、記錄醫囑的紙筆、預防低血糖的糖塊，還有病歷本、文件袋、消毒濕巾、口罩等等，只要患者有需要，就能及時拿出所需物品，像一個貼心的「百寶箱」。

同樣身為陪診護士的李茜說：「我們理解患者的焦慮，能做情緒安撫，同時進行健康宣教，把用藥、複查要點講清楚。常年在院內工作，熟悉科室分布與就診流程，可以幫患者規畫最優動線，省下不少時間精力。」

報導指出，李茜原本是產房護士，如今工作「陣地」轉移到門診大廳的陪診服務點。她說：「這個崗位能在患者茫然無助的時候搭把手，實實在在幫患者理順看病路上的難事，很有成就感。」

不同於市面上由第三方機構提供的社會化陪診服務，北大醫院的陪診隊伍全部由在崗護士組成。北大醫院護理部主任劉軍表示，院內所有陪診護士經統一培訓後上崗，目前團隊配有三名固定護士，設置護士長，負責建章立制、流程監督和患者隨訪。該院也是北京市首家自主營運、對標陪診國標推出規範化「門診一對一陪診」服務的醫療機構。

劉軍說，陪診服務上線兩周以來，累計接單十餘人次，諮詢量超過200人次，很多患者和家屬都表示有此需求。「患者們反饋，由醫院護士陪伴就醫，感到踏實、安心。」

「陪診到底能做什麼、不能做什麼」，是糾紛的集中地帶。此次國家標準列出可提供取號、代買代取基礎醫療用品、引導就診、預約檢查、領取藥物和檢查結果、記錄醫囑等12項正面服務清單，同時畫定七條負面紅線，明確的界定也成為北大醫院服務規則的根本遵循。

報導稱，北大醫院門診部主任房洪軍表示，醫院逐條梳理國標，畫出清晰的服務邊界，例如，陪診的核心是引路、協助流轉、健康宣教，不能干預正常診療秩序；不提供診療建議，嚴禁倒號、私加號、私自開闢綠色通道，從源頭防範黃牛風險。他強調，「陪診人員和醫務人員職能不能交叉，不能越界開展診療相關工作」。

陪診這件事，看似是就醫路上的「小事」，卻連著群眾看病的便利度、獲得感，是關乎民生暖意的「大事」。目前，北大醫院陪診服務提供現場預約和電話預約兩種預約方式，後續還將上線小程序預約通道，持續擴大服務覆蓋面。

★規範管理 就醫少些慌亂

獨自看病，是很多人的「心病」，具規範的陪診服務，能讓就醫患者少了一份慌亂。「陪診服務，本質上是在醫患之間做『信息翻譯』和『情緒托底』。」北京大學醫學人文學院醫學倫理與法律學系教授王岳強調，陪診作為一項有償服務，不但要維護好供需雙方的權益，監督管理也要加強，把它真正做成「有溫度的輔助服務」。

有了統一標準及規範管理，陪診服務才不會像「開盲盒」一樣碰運氣。隨著地方標準落地，未來民眾看病可望少一點慌亂，多一分踏實。