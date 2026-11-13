王菲「季候風」翻紅 老歌重霸年輕人歌單

蘭花草司鳳版。(取材自新周刊／社交媒體圖)

AI摘要 文章摘要整理： 威肯在香港演唱會採樣王菲1993年作品〈季候風〉後，歌曲迅速爆紅並登上多平台榜單，連帶引發年輕人對90年代港樂與AI二創老歌的集體關注。

過去說起老歌翻紅，總免不了感嘆「經典永不過時」。現在看來，經典確實沒過時，只是曾經的傷感金曲負責搞笑，冷門作品負責驚艷，昔日經典在2026年，各有各的第二春。

下一首老歌會以什麼姿勢重新流行，只能說互聯網自有安排。(取材自新周刊／社交媒體圖)

甚至驚動王靖雯本人重發單曲。(取材自新周刊／Apple music截圖)

復古風，總是不退流行，這次是老歌抽象式的翻紅。今年10月，加拿大 流行天王威肯（The Weeknd，中國歌迷稱「盆栽哥」）在香港 演唱會上與「亞洲」天后王菲 跨越33年「隔空合唱」新歌「Hong Kong」，帶火了王菲在1993年的粵語金曲「季候風」，不僅使這首老歌重回大眾視野，相關話題瀏覽量超1.1億，還掀起全網對90年代香港黃金時代的文化懷舊熱潮。王菲「季候風」意外翻紅，讓老歌霸榜年輕人的歌單，重溫他們與美好時代的心靈連結。

據新周刊報導，10月24日，在威肯「After Hours Til Dawn Tour」香港站演唱會上，新歌「Hong Kong」前奏剛響起，現場觀眾便隱隱覺得熟悉，直到燈光轉為霓虹色調，熟悉的女聲從電子合成器的音浪中浮現，空靈聲線切入其迷幻R&B節奏，「你似季候風，抵擋計畫全也無用」在香港啟德體育園萬人場館響起時，現場觀眾從錯愕到全場歡呼，才發現這段採樣，居然是王菲33年前的「季候風」。

「誰懂前奏出來那一刻的神聖感」、「The Weeknd的偉大無需多言」，網友激動得給他封上「世男一」。相關短視頻隨後在抖音、B站、小紅書等平台裂變傳播；11月1日音源正式上線後，迅速登頂QQ音樂、網易雲音樂多個榜單，並空降Apple Music中國區熱歌榜第三名。

隨後，環球音樂趁熱上線「季候風」新版單曲，包含1995年演唱會國語/粵語現場音源；吳青峰、梁靜茹、張學友等人的翻唱或清唱版本接力出現，進一步推高討論度。

「Hong Kong」確實有點東西：王菲略帶疏離的唱腔，落在威肯迷幻的R&B節奏裡竟然毫不違和，那種上世紀90年代港樂的合成器、編曲和唱腔共同構築的特有的朦朧感，瞬間掀起了人們集體懷舊的浪潮。

跨越33年的音樂共鳴

一首發行於33年前的作品，繞了半個地球又回到聽眾的耳朵裡。連同重新被翻出來的舊唱片、現場演出，「季候風」和那個在我們記憶中淡黃色的、大紅色的香港，那個熱烈而極具進取風格的香港，像是突然獲得了一次遲來的宣傳期。

「季候風」的熱鬧，已經不局限於The Weeknd的演唱會了，距演出不過幾天，這首歌便從現場視頻吹進了網友的相冊；維港的夜景、尖沙咀的街道、叮叮車和霓虹招牌，配上「Hong Kong」的旋律，一張普通的風景照，似乎也有了「殘酷天使」的味道。

其實，老歌翻紅，從來不是新鮮事，華語樂壇隔幾年就要集體懷舊一次，金曲翻紅，平台推出經典歌單，演唱會唱到副歌時把麥克風交給觀眾，流程可謂相當成熟，觀眾也樂於配合。只是今年老歌的翻紅，似乎很難用規律來解釋，等原唱聞訊趕來認領，歌曲早被剪成八百種版本。

威肯在Instagram上傳王菲2002年精選唱片「Faye Best」圖片。(取材自Instagram)

1990年代初，蔡琴(左)和費玉清演唱「你不要這樣看著我的眼睛」。(取材自新周刊／「龍兄虎弟」圖)

老歌秒變短視頻神曲

比如，1992年的「你不要那樣看著我的眼睛」，現在堪稱互聯網凝視文學的指定配樂，電影裡那些欲言又止的對視，以及各種讓人看了想報警的凝視場面，配上蔡琴深情略帶慵懶的聲音，平白多齣幾分戲劇性。隨便一條電影混剪動輒數十萬點讚，而評論區儼然成了表演鑑賞現場。熱鬧之餘，也有聽眾順著BGM找到原專輯，驚訝於其中頗有City Pop味道的編曲，連曾經被認為老派的演唱方式，都可能因為語境變化獲得新的魅力。

如今的老歌就是這麼忙，除了旋律，還得隨時準備給各種視頻提供情緒價值。有時連情緒都不必與原曲一致，比如許茹芸的「淚海」，一句「你怎麼捨得讓我的淚流向海」，配上日落、沙灘和旅行照片，30年前的許茹芸自會替你傷感。

互聯網的代際差異，有時只需要一首歌就能顯現出來，所幸這種差異並未造成什麼隔閡。當年聽歌流淚的人，如今忙著介紹原唱；至於我們，可能只是去海邊玩了一趟，回來便認識了許茹芸。

那麼，為何老歌能打動年輕人？有分析認為原因有三。一是「沒聽過的老歌等於新歌」，採樣選的是王菲有知名度但非第一反應的粵語作品，對不少年輕聽眾構成新鮮感；二是王菲近年舞台曝光稀少，聲音一出現自帶稀缺性與辨識度；三是「季候風」本身旋律門檻低、編曲乾淨，樂評人和歌迷普遍認為其翻紅主因是「歌足夠好聽」，而非單純靠「冷門」標籤。

數據上，95後用戶在「季候風」聽眾中占比頗高，反映出年輕群體的實際參與。

威肯本人是王菲的「迷弟」，曾分享過王菲的「浮躁」專輯，其音樂風格中的夢幻、迷幻元素與王菲90年代的作品高度契合。此次採樣被視為兩位跨越時空的音樂人的審美共振。而新歌「Hong Kong」的MV由杜可風掌鏡，充滿了王家衛電影式的霓虹、雨夜、舊街景等港風元素。採樣「季候風」被認為不僅是音樂上的致敬，更是對90年代香港黃金時代的文化懷舊。

司鳳音樂流行，無非是新歌撐不起場面，最近出圈的「淺粉紅」就是最好的反例。(取材自新周刊／社交媒體圖)

司鳳二創正改寫經典

而到了司鳳音樂，互聯網終於露出了它毫不尊重藝術的另一面。所謂司鳳音樂，是一類以誇張唱腔、怪異轉音和電子節奏為特色的AI二創，因為懷著獵奇的心態點開，有人認為著實是一場相當精采的聽覺災難；甚至原曲愈熟悉，改編後的效果往往愈出人意料。

「雨愛」、「朋友的酒」、「蘭花草」紛紛遭殃，經過AI改造的唱腔變得千迴百轉，電子鼓點恨不得把耳膜當成蹦床，聽起來像是當年的土嗨DJ終於學會了使用人工智能，第一件事就是回來報復社會。

如果按照傳統的音樂審美評價，它的許多改編除了速度快，實在很難講出別的優點，偏偏網友對這種音樂的態度又相當複雜，抱怨閉上眼睛就會自動播放司鳳版「雨愛」的大有人在，轉頭又忍不住循環並感嘆：「本來挺迷茫的，聽完瞬間通透了。」至於欣賞的是旋律、節奏，還是因為已經把它和某段快樂的互聯網記憶聯繫在一起，早已不是要緊的；聽到最後，甚至會有一種奇怪的錯覺：好像原曲本來就應該這樣唱。

從眼神混剪到AI跨物種翻唱，老歌的翻紅已經豐富到很難歸納出一條固定路徑，結果也自然談不上處處美妙。不過互聯網從不負責保證每個人的審美體驗，無論原唱當年多麼鄭重其事，如今都得接受自己隨時可能成為互聯網素材的命運。

「Hong Kong」掀起了人們集體懷舊的浪潮。(取材自新周刊)

經典跨世代狂歡 年輕聽眾就愛隨便改

每逢老歌翻紅，總能看到一種略帶驚訝的感嘆：沒想到這居然是幾十年前的歌。老歌迷聽完恐怕會有點不服氣：1990年的歌怎麼了？當年華語樂壇什麼水平，還需要今天重新證明嗎？尤其「季候風」出圈之後，又引發了一輪那個群星璀璨黃金年代的集體懷念。

只不過，對於許多參與這次狂歡的人來說，懷舊恐怕真談不上。2005年出生的人，聽到1993年的「季候風」，自然想不起那個年代的電台、唱片店和隨身聽，就算對王菲頗有好感，也未必能完整唱出這首歌。何況平時很少接觸粵語音樂的人，直到這次The Weeknd採樣，可能才第一次知道它叫什麼名字。

但可別忽略了如今互聯網的傳播、社交平台算法和AI迅速崛起的時代新力量。算法冷不丁送來一段旋律，聽著順耳就收藏，音樂又恰好是一門不太需要預習的藝術，直到回頭一看，年輕人才發現自己收藏的竟然已經是十多年前的時代眼淚。

單是收藏遠遠不夠，不久前陳綺貞的「太聰明」就經歷了一場離奇的再創作，隨著卡戴珊家族的Kris Jenner被中國網友奉為「賽博財神」，一首借用「太聰明」旋律改編的「太Rich」跟著走紅。

這樣的改編當然談不上多麼高明，卻很適合當下的互聯網。年輕人對於一首歌的需求，有時就是這麼直接。從前聽歌還在因為戀愛患得患失，如今只想知道銀行卡什麼時候才愛自己。

其實年輕聽眾擅自改變歌曲的意思，本來也不是什麼新鮮事。歌曲一旦現世，便很難再由作者獨自決定它的意義，甚至可以說，今天許多老歌的命運，恰恰取決於年輕人願意往裡面添加什麼。這被視為不是什麼值得無條件歡呼的文化盛事，尤其當大量創作者都在追逐同一種熱門玩法，音樂難免被加工成流水線上的半成品；但因此就覺得經典受到了褻瀆又似乎太上綱上線，畢竟流行文化向來如此。

早年彩鈴時代，「老鼠愛大米」、「兩隻蝴蝶」也曾被當成樂壇審美墮落的證據。後來網路神曲、喊麥、直播間DJ接連登場，每隔一段時間，總有人宣布年輕人的耳朵徹底沒救了。可等到多年後重新聽起這些歌，這些恨鐵不成鋼的感嘆又隨風消散了。

在抖音搜尋「雨愛」，全是通透版。(取材自新周刊／社交媒體圖)

所謂經典，也並非從誕生起就被所有人鄭重供奉，許多作品經歷過翻唱改編，才逐漸獲得今天的地位。許多人們熟悉的粵語金曲，也有跨越語言的創作源頭，後來者從過去的作品裡尋找靈感，再寫出屬於自己時代的東西，原本就是流行的日常，只不過互聯網把這一切加速了，也把門檻降低了。正如人人都能手機拍照之後，世界上多了無數張構圖糟糕且濾鏡俗艷的照片，也有許多原本不會拿起相機的人，拍到了值得留下的瞬間。

這也正是「Hong Kong」令人驚喜的地方。此時再聽「季候風」，甚至會發現一些原來沒注意過的細節，王菲的唱腔裡的時代氣息，因這次演繹，獲得了另一種理解。後來者確實拿出了自己的東西，也讓前人的作品有機會重新被欣賞；至於那些質量堪憂的AI翻唱，比如年輕人可能因為司鳳版「雨愛」，終於跑去聽了楊丞琳的原唱，但這件事，似乎也並沒那麼糟。

流行文化原本就是一場漫長的淘洗，唱片時代如此，彩鈴時代如此，短視頻時代也沒有例外。只是這場淘洗現如今變得更快更吵，裹挾進來的東西也更加五花八門。但不妨再等一等，下一陣浪說不定就帶來幾枚漂亮的貝殼。「Hong Kong」至少證明，這種期待還不算太天真。

那些幾十年前曾經風光過的老歌，想來總比安安靜靜地躺在舊唱片裡，等著最後一批記得它們的人慢慢老去，要幸運一些。